Ifo: Die meisten Unternehmen halten trotz Homeoffice an Büroflächen fest

Die meisten Unternehmen in Deutschland wollen ihre Büroflächen trotz Homeoffice nicht verkleinern. Das geht aus einer Unternehmensumfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung hervor. Lediglich 9,1 Prozent aller gefragten Firmen planen, ihre Büros wegen Homeoffice zu verkleinern. In einzelnen Branchen sind es jedoch deutlich mehr, mit bis zu 40 Prozent. "Homeoffice führt also zu einem leichten Rückgang der Nachfrage nach Büroflächen und setzt damit den Immobilienmarkt unter Druck", sagte Ifo-Experte Simon Krause.

Neuseeland: Zentralbank lässt Leitzins unverändert

Die neuseeländische Zentralbank (Reserve Bank of New Zealand - RBNZ) hat den Zinssatz nicht angetastet. Der Leitzins wurde wie von Ökonomen erwartet bei 5,50 Prozent belassen. Der Zinssatz könnte wegen der Bekämpfung der Inflation für längere Zeit auf einem hohen Niveau bleiben, teilte die Notenbank zudem mit.

EU-Ratspräsident Michel spricht sich für EU-Beitritt der Ukraine bis 2030 aus

EU-Ratspräsident Charles Michel hat sich für einen EU-Beitritt der Ukraine bis zum Jahr 2030 ausgesprochen - unter der Voraussetzung, dass Kiew bestimmte Kriterien erfüllt. "Die Ukraine kann 2030 zur EU gehören, wenn beide Seiten ihre Hausaufgaben machen", sagte Michel dem Spiegel. Er forderte von der EU unter anderem die Beschleunigung der "Entscheidungsprozesse". Mit der zügigen Aufnahme der Ukraine würde die EU auch "beweisen, dass sie geopolitisch handlungsfähig ist", fuhr Michel fort.

Rumänien schickt Soldaten zur Verstärkung der Nato-Truppen in den Kosovo

Angesichts der angespannten Lage im Kosovo hat Rumänien die Entsendung von etwa 100 Soldaten in die ehemalige serbische Provinz bekanntgegeben. Bukarest füge der KFOR-Friedenstruppe ein "Kontingent auf Kompanie-Niveau" hinzu, erklärte der rumänische Botschafter bei der Nato, Dan Necalescu, im vormals Twitter genannten Onlinedienst X. Großbritannien hatte in der vergangenen Woche vermeldet, etwa 600 zusätzliche Soldaten zur Verstärkung der KFOR zu stationieren.

Repräsentantenhaus setzt Vorsitzenden McCarthy ab

In einem historisch beispiellosen Schritt hat das US-Repräsentantenhaus seinen republikanischen Vorsitzenden Kevin McCarthy abgesetzt. Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich für einen Antrag des rechten Hardliners Matt Gaetz, McCarthy von der Spitze der Kongresskammer zu stürzen. Der 58-Jährige verlor damit einen parteiinternen Machtkampf im Streit um die Haushaltspolitik und weitere Ukraine-Hilfen - und wurde als erster Repräsentantenhaus-Vorsitzender der US-Geschichte abgesetzt.

Richter in New York verbietet Trump verbale Angriffe auf Gerichtbeschäftigte

Im New Yorker Betrugsprozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump und dessen zwei älteste Söhne hat der Richter dem Ex-Staatschef verbale Angriffe auf Beschäftige des Gerichts verboten. "Persönliche Angriffe auf Mitglieder meines Gerichtspersonals sind inakzeptabel", sagte Richter Arthur Engoron am zweiten Tag des Verfahrens. Er gab eine Anordnung aus, nach der die Prozessbeteiligten sich nicht in den Onlinenetzwerken, per E-Mail oder in öffentlichen Äußerungen über die Gerichtsbeschäftigten äußern dürfen.

