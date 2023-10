Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte fallen im August - schwache Weltkonjunktur

Die deutsche Exportwirtschaft hat im August angesichts der flauen Weltkonjunktur einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Konjunktur insbesondere in den USA schwächelt, was die Nachfrage nach deutschen Produkten bremst. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt insgesamt 1,2 Prozent weniger im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 1,0 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 5,8 Prozent niedriger.

ING: Schwache deutsche Exporte bedeuten Rezessionsrisiko

Die unerwartet schwachen Exportzahlen für Juli und August stellen im Verein mit dem Rückgang der Einzelhandelsumsätze nach Aussage von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski ein erhöhtes Risiko dar, dass die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal geschrumpft ist. Brzeski weist in einem Kommentar darauf hin, dass der Rückgang der Ausfuhren mit 1,2 Prozent nicht nur deutlicher als erwartet ausgefallen sei. "Noch schlimmer ist, dass der Rückgang im Juli von 0,9 auf 1,9 Prozent revidiert wurde", schreibt er. Wie der Rest der Wirtschaft befinde sich die Exportwirtschaft in einer Grauzone zwischen Rezession und Stagnation.

IfW: Welthandel im September kraftlos

Der Welthandel legt im September eine Verschnaufpause ein. Im Vergleich zum überraschend starken August zeigen die Werte des Kiel Trade Indicator preis- und saisonbereinigt eine Seitwärtsbewegung an, wie das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) mitteilte. Recht deutlich falle die Gegenbewegung für Deutschland aus, wo Importe und Exporte im roten Bereich lägen. Insgesamt zeige sich das Containerschiffnetzwerk stabil: Die Menge an verschifften Gütern sei hoch, Stillstand gehe zurück und die Frachtraten sänken deutlich.

Bundesnetzagentur warnt vor Restrisiken im Winter

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat trotz der verbesserten Energieversorgung in diesem Winter vor "Restrisiken" gewarnt und zum Energiesparen aufgerufen. "Die Ausgangssituation zu Beginn der kommenden Heizperiode ist im Hinblick auf die Speicherfüllstände und die Bezugsquellen für Erdgas deutlich besser als im vergangenen Herbst", sagte Müller der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. "Aber es gibt Restrisiken, etwa einen sehr kalten Winter." Ein sparsamer Gasverbrauch bleibe deshalb wichtig, fuhr Müller fort.

AfD-Chef Chrupalla während Kundgebung in Ingolstadt ins Krankenhaus gebracht

Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla ist während einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt ins Krankenhaus gebracht worden. Chrupalla musste am Nachmittag vor seiner geplanten Rede hinter der Bühne medizinisch versorgt werden, wie die Polizei mitteilte. Er sei anschließend ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei erklärte, eine "offensichtliche Verletzung" sei zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar gewesen.

Scholz will Ukraine weiter keine Taurus-Marschflugkörper liefern - Zeitung

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will einem Medienbericht zufolge weiter keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern. Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf deutsche und ukrainische Regierungskreise berichtete, sprechen Berlin und Kiew aber über die Verstärkung der ukrainischen Luftabwehr und die mögliche Lieferung weiterer Patriot-Abwehrraketen aus Deutschland. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte unterdessen, Kiew tue derzeit "alles" dafür, um noch vor dem Winter neue Luftabwehrsysteme zu erhalten.

London warnt vor russischen Angriffen auf Frachtschiffe

Die britische Regierung hat davor gewarnt, dass Russland Frachtschiffe im Schwarzen Meer mit Seeminen vor ukrainischen Häfen angreifen und dann die Ukraine für die Angriffe verantwortlich machen könnte. Es bestehe eine Gefahr vor Angriffen auf Getreidefrachtschiffe, die durch den "humanitären Korridor" fahren, welche darauf abzielten, Getreideexporte aus der Ukraine zu verhindern, hieß es aus dem britischen Außenministerium mit Berufung auf Geheimdienste.

Biden fürchtet nach Abwahl von McCarthy um Ukraine-Hilfen

Nach der Absetzung des republikanischen Repräsentantenhaus-Vorsitzenden Kevin McCarthy hat sich US-Präsident Joe Biden mit Blick auf die vom Weißen Haus geforderten US-Hilfen für die Ukraine besorgt geäußert. "Das macht mir Sorgen", sagte Biden vor Journalisten. Er wisse jedoch, dass es "im Repräsentantenhaus und im Senat eine Mehrheit von Abgeordneten beider Parteien gibt, die sich für die Finanzierung der Hilfe für die Ukraine ausgesprochen haben", betonte Biden.

Erste US-Republikaner bringen sich für Nachfolge von Kevin McCarthy in Stellung

Nach der Absetzung von Kevin McCarthy vom Vorsitz des US-Repräsentantenhauses bringen sich erste Republikaner für eine Nachfolge in Stellung. Der Mehrheitsführer der konservativen Partei in der Kongresskammer, Steve Scalise, bat seine Fraktionskollegen in einem Brief um ihre Unterstützung. "Das nächste Kapitel wird nicht einfach, aber ich weiß was es bedeutet zu kämpfen, und ich bin bereit für die Schlachten, die vor uns liegen", schrieb die derzeitige Nummer 2 der Republikaner im Repräsentantenhaus.

Frankreich/Industrieproduktion Aug -0,3% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Aug PROGNOSE: -0,5% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Juli rev +0,5% (vorl: +0,8%) gg Vm

Südkorea Verbraucherpreise Sep +3,7% (PROG: +3,4%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Sep +0,6% (PROG: +0,3%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Sep +3,3% gg Vorjahr, -0,1% gg Vormonat

Philippinen Verbraucherpreise Sep +6,1% gg Vorjahr (PROG +5,4%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Sep +5,9% gg Vorjahr

