Deutsche HVPI-Inflation sinkt im September auf 4,3 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im September deutlich nachgelassen, was nicht zuletzt auf Basiseffekten beruhte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 4,3 (Vormonat: 6,4) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 28. September. Die Inflation hat sich deutlich abgeschwächt, weil der Effekt des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts inzwischen aus dem Vorjahresvergleich herausfällt.

Beherbergungsbetriebe verbuchen im August weniger Übernachtungen

Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im August 57,1 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 1,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Gegenüber Juli 2019, dem Vergleichsmonat vor der Corona-Pandemie, lagen die Übernachtungszahlen im August dieses Jahres um 1,3 Prozent niedriger.

EZB-Rat berät am 18. Oktober Vorgehen bei digitalem Euro - Magazin

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird laut einem Bericht des Platow Brief am 18. Oktober darüber entscheiden, ob die nächste Phase bei der Etablierung eines digitalen Euro eingeleitet werden soll. Wie das Blatt unter Berufung auf Insider berichtet, hat die High-Level Task Force aus Vertretern von EZB und nationalen Notenbanken am 5. Oktober vorgeschlagen, die so genannte Realisierungsphase einzuleiten.

Europäisches Geldmarktinstitut (Emmi) will Euribor-Berechnung ändern

Das European Money Markets Institute (Emmi) will die Methode zur Berechnung der Euribor-Sätze verändern und hat dazu eine Konsultation eingeleitet. Bei der Berechnung abgeleiteter Zinsen auf der Ebene 2 soll der Market Adjustment Factor (MAF) so verändert werden, dass Zinsänderungen und Veränderungen bei den wahrgenommenen Kreditrisiken besser berücksichtigt werden. Zudem soll die Ausgangsbasis verbreitert werden.

Fed/Bostic: Keine weiteren Zinserhöhungen notwendig

Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, sieht keine Notwendigkeit für weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. "Wir befinden uns in einer restriktiven Situation - die Wirtschaft verlangsamt sich ganz klar - und viele Auswirkungen unserer Geldpolitik haben sich noch gar nicht gezeigt", sagte er bei einer Veranstaltung der American Bankers Association. Die Geldpolitik sei richtig, um die Inflation auf das Ziel der Fed von 2 Prozent zu drücken.

Fed/Kashkari: Zu früh, um von sanfter Landung der US-Konjunktur zu sprechen

Nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, ist es zu früh, um von einer sanften Landung der US-Konjunktur zu sprechen. Der jüngste Anstieg der langfristigen Renditen am US-Anleihemarkt sei rätselhaft, sagte Kashkari. "Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen ist ziemlich stark gestiegen. Es ist ein wenig rätselhaft, was sie dazu veranlasst, so stark zuzulegen wie in den vergangenen Monaten", so der Notenbanker während einer Diskussion an der Minot State University.

Bundesländer: Bund riskiert Aus des 49-Euro-Tickets

Die Bundesländer sehen das Deutschlandticket wegen der Haltung der Bundesregierung in Gefahr. "Wenn die Finanzierung nicht geklärt ist, dann können die Verkehrsunternehmen für 2024 nicht kalkulieren und das würde das Aus für das Ticket bedeuten", sagte Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) im ARD-Morgenmagazin. Auf Länderseite gebe es parteiübergreifend Einigkeit bei dem Thema. Über die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets wird seit Monaten gestritten.

Baerbock: "Natürlich machen wir keine Terrorfinanzierung"

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat versichert, dass mit Hilfsgeldern Deutschlands für die Palästinenser kein Terror finanziert worden sei. "Natürlich machen wir keine Terrorfinanzierung", sagte Baerbock am Dienstag im ZDF-"heute journal". Auf "besonderen Wunsch" Israels werde die gegebene finanzielle Hilfe durch die Bundesregierung und die EU nun abermals überprüft. Doch das bedeute "ganz und gar nicht", dass es daran Zweifel gebe.

Lufthansa fliegt in Israel gestrandete Deutsche mit Sonderflügen aus

Die Lufthansa wird am Donnerstag und Freitag mit Sonderflügen in Israel gestrandete deutsche Staatsangehörige nach Hause holen. Die Fluggesellschaft führe "auf Bitte des Auswärtigen Amts" mehrere Sonderflüge durch, hieß es im Auswärtigen Amt. Die Lufthansa hatte ihre Israel-Flüge wegen des Krieges in Nahost eigentlich bis einschließlich Samstag eingestellt.

EU lehnt Einstellung von Hilfe für Palästinensische Autonomiebehörde ab

Eine Mehrheit der Länder der Europäischen Union lehnt die Einstellung von Entwicklungshilfe für die Palästinensische Autonomiebehörde ab. "Nicht alle palästinensischen Menschen sind Terroristen", sagte der EU-Außenbeauftragter Josep Borrell nach einer Dringlichkeitssitzung der EU-Außenminister. Eine "Kollektivstrafe gegen alle Palästinenser" nannte Borrell "unfair und unproduktiv", sie sei "gegen unsere Interessen und gegen das Interesse des Friedens".

Israel: Zahl der Toten nach Hamas-Angriff auf 1.200 gestiegen

Nach dem Großangriff der Hamas auf Israel ist die Zahl der Todesopfer auf israelischer Seite auf mehr als 1.000 gestiegen. "Die Zahl der Todesopfer beträgt erschütternde 1.200 tote Israelis", sagte Armeesprecher Jonathan Conricus. Bei der "überwiegenden Mehrheit" handele es sich um Zivilisten, fügte Conricus hinzu. In einer vorherigen Bilanz war von 1.000 Toten die Rede gewesen. Nach den neuen Informationen der Verteidigungsstreitkräfte Israels wurden auf israelischer Seite über 2.800 Menschen verletzt.

Hamas bekennt sich zu Raketenangriffen auf Israel aus Südlibanon

Nach dem Großangriff auf Israel hat die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas erklärt, Raketen aus dem Südlibanon in Richtung Israel abgefeuert zu haben. Der bewaffnete Flügel der Hamas erklärte auf Telegram, mit dem "Raketenbeschuss" auf den Westen der Region Galiläa habe die Gruppe "ihre Pflicht erfüllt". Zuvor hatte die israelische Armee im Kurzbotschaftendienst Twitter erklärt, dass Panzer als Reaktion auf den Raketenbeschuss "zwei Beobachtungsposten" der Hisbollah bombardiert hätten.

Israel meldet Raketenangriffe aus Syrien und antwortet mit Artilleriebeschuss

Israel ist nach eigenen Angaben auch aus Syrien mit Raketen angegriffen worden und hat mit Artilleriebeschuss von den seit 1967 von Israel besetzten Golanhöhen aus reagiert. Das israelische Militär erklärte, es habe "eine Reihe von Raketenabschüssen aus Syrien auf israelisches Gebiet" gegeben. Israelische Soldaten hätten mit " Artillerie- und Mörsergranaten" geantwortet. Ein Militärsprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, es habe sich offenbar um Mörserfeuer gehandelt.

USA: Keine Hinweise auf direkte Beteiligung Irans an Hamas-Angriff

Die USA sehen derzeit keine Hinweise auf eine direkte Beteiligung des Iran am Großangriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte, Teheran sei zwar bereits seit Jahren ein wichtiger Unterstützer der Hamas. "Aber in diesem konkreten Fall haben wir keinerlei Belege dafür, dass es eine direkte Beteiligung bei der Planung oder Ausführung dieses Angriffs gab." Ähnlich äußerten sich der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, und der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller.

