Powell: Inflationsbekämpfung muss künftig womöglich auf Nachfrageseite stattfinden

Künftige Fortschritte beim Kampf gegen die Inflation müssen nach den Worten von Fed-Chef Jerome Powell möglicherweise durch eine Begrenzung der Nachfrage erzielt werden. Die US-Notenbank sei mit ihren bisherigen Erfolgen bei der Abschwächung des Preisdrucks zwar zufrieden, aber nicht sicher, ob die Zinssätze hoch genug sind, um die Inflation langfristig auf das Ziel von 2 Prozent zu senken, sagte Powell auf einer Podiumsdiskussion beim Internationalen Währungsfonds.

Australische Notenbank warnt vor kurzfristig höherer Inflation

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihre Prognosen für die kurzfristige Kerninflation deutlich nach oben korrigiert. Die Notenbank warnte, dass der Inflationsdruck angesichts einer widerstandsfähigen Wirtschaft langsamer abnehme als erwartet. Der getrimmte Mittelwert des Verbraucherpreisindex, die für die geldpolitischen Entscheidungen der RBA von zentraler Bedeutung ist, dürfte nun bis Mitte 2024 bei 4,0 Prozent im Jahresvergleich liegen, während sie im August noch mit 3,25 Prozent prognostiziert worden war.

Beherbergungsbetriebe verbuchen im September mehr Übernachtungen

Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im September 49,6 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 5,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Gegenüber September 2019, dem Vergleichsmonat vor der Coronapandemie, lagen die Übernachtungszahlen im September um 3,8 Prozent höher. Nach dem Mai ist der September damit der zweite Monat in diesem Jahr, in dem das Vor-Corona-Niveau übertroffen wurde.

Britische Wirtschaft stagniert im dritten Quartal

Die britische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2023 zum ersten Mal in diesem Jahr auf der Stelle getreten, nachdem ein leichtes Wachstum im September einen Rückgang zu Beginn des Quartals ausgeglichen hatte. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte zwischen Juli und September im Vergleich zum Vorquartal, in dem die Wirtschaft wie schon im ersten Quartal leicht gewachsen war, wie das Statistikamt in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten für das dritte Quartal einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet.

EU einigt sich auf Gesetz zur Wiederherstellung der Natur

Die EU-Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament haben sich auf einen wichtigen Gesetzesentwurf zur Wiederherstellung der Natur geeinigt. Der Text verpflichtet die Mitgliedsländer dazu, bis 2030 Maßnahmen zur Wiederherstellung der Natur auf jeweils mindestens 20 Prozent der Land- und der Meeresfläche der EU umzusetzen, wie es in einer Erklärung des Europäischen Rates hieß.

Portugals Präsident kündigt vorgezogene Neuwahlen für März 2024 an

Nach dem Rücktritt von Portugals Ministerpräsident António Costa finden in Portugal am 10. März 2024 vorgezogene Neuwahlen statt. Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa gab am Donnerstagabend in einer Fernsehansprache die Auflösung des Parlaments und die Ausrufung eines neuen Urnengangs bekannt.

Netanjahu: Israel will Gazastreifen nicht regieren oder besetzen

Israel hat nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nicht die Absicht, den Gazastreifen zu regieren oder zu besetzen. "Ich denke, die israelische Armee leistet außergewöhnlich gute Arbeit", sagte Netanjahu im US-Fernsehsender Fox News. "Wir wollen den Gazastreifen nicht regieren. Wir wollen ihn nicht besetzen. Aber wir wollen ihm und uns eine bessere Zukunft ermöglichen", fügte der Regierungschef hinzu.

US-Regierung bewilligt Verkauf von 54 Abrams-Panzern an Rumänien

Die US-Regierung hat den Verkauf von 54 Kampfpanzern vom Typ M1A2 Abrams an den Nato-Verbündeten Rumänien bewilligt. Das Rüstungsgeschäft mit den Panzern und dazugehöriger Ausrüstung hat einen Umfang von 2,53 Milliarden Dollar, wie die US-Behörde für Verteidigungskooperation mitteilte. Die Behörde informierte demnach den US-Kongress über die vom Außenministerium erteilte Genehmigung.

Einflussreicher demokratischer US-Senator Joe Manchin tritt 2024 nicht mehr an

Der einflussreiche US-Senator Joe Manchin von der Demokratischen Partei wird im kommenden Jahr nicht zur Wiederwahl antreten. "Ich habe eine der härtesten Entscheidungen meines Lebens getroffen", sagte der 76-jährige Mitte-Politiker und parteiinterne Widersacher von Präsident Joe Biden in einem Online-Video. "Ich habe entschieden, dass ich nicht für eine Wiederwahl für den US-Senat antreten werde."

Australien bietet Einwohnern von Inselstaat Tuvalu Klima-Asyl an

Australien bietet den vom steigenden Meeresspiegel bedrohten Einwohnern des pazifischen Inselstaats Tuvalu Klima-Asyl an. Ein von beiden Seiten vorgestelltes wegweisendes Abkommen räumt den Inselbewohnern Freizügigkeit sowie die Unterstützung Australiens bei Naturkatastrophen ein.

