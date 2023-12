ÜBERBLICK am Morgen /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ifo-Institut: Düstere Perspektiven für den Wohnungsbau

Die Situation im Wohnungsbau verdunkelt sich nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung weiter. Immer mehr Unternehmen klagen demnach über Auftragsmangel. Im Dezember waren es laut dem Institut 49,1 Prozent der Unternehmen, nach 48,7 Prozent im Vormonat. Dies stelle bereits den achten Anstieg in Folge dar. Auftragsstornierungen hätten dabei mit 21,5 Prozent der Meldungen eine fast unvermindert große Rolle gespielt wie im Vormonat mit 22,2 Prozent.

Deutscher Inlandstourismus im Oktober 1,2% über Vorjahresmonat

Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im Oktober mehr Übernachtungen als im Vorjahr registriert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verbuchten sie 44,6 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren 1,2 Prozent mehr als im Oktober 2022. Verglichen mit Oktober 2019, dem Vergleichsmonat vor der Corona-Pandemie, lagen die Übernachtungszahlen um 2,3 Prozent niedriger. Die Zahl der Übernachtungen von Inländern stieg um 0,8 Prozent und die von Ausländern um 2,9 Prozent.

Trump verzichtet nun doch auf weitere Aussage in Betrugsprozess in New York

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat überraschend seinen Verzicht auf eine weitere Aussage beim gegen ihn gerichteten Betrugsprozess in New York verkündet. Er habe zu dem Verfahren "nichts mehr zu sagen", schrieb Trump am Sonntag in seinem Online-Netzwerk Truth Social. Er habe bereits "sehr erfolgreich und schlüssig" in dem Fall ausgesagt und werde daher am Montag nicht vor Gericht erscheinen.

Netanjahu: Iranischer Plan zu Anschlägen auf Israelis in Zypern aufgedeckt

Israel und Zypern haben nach israelischen Angaben Anschlagspläne des Iran gegen Israelis auf der Mittelmeerinsel aufgedeckt. Den zyprischen Sicherheitsbehörden und der Polizei sei es in Zusammenarbeit mit dem israelischen Geheimdienst Mossad gelungen, die "terroristische Infrastruktur" noch während der Planungsphase zu zerschlagen, teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Sonntag mit.

USA: Peking muss "gefährliche" Aktionen im Südchinesischen Meer einstellen

Nach der Kollision eines chinesischen und eines philippinischen Schiffs im Südchinesischen Meer haben die USA scharfe Kritik an Peking geäußert. China müsse sein "gefährliches und destabilisierendes Verhalten" einstellen, erklärte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Sonntag in Washington.

Weltklimakonferenz in Dubai geht in die entscheidende Phase

Bei der Weltklimakonferenz (COP28) in Dubai gehen die Verhandlungen über die globale Abkehr von allen fossilen Energien in die entscheidende Phase. Für Montagmorgen wurde die Vorlage eines neuen Entwurfs für den zentralen Beschlusstext der COP28 erwartet. Ob dann wie geplant bis zum offiziellen Abschluss der Konferenz am Dienstag eine Einigung steht, ist aber ungewiss.

Historisch niedrige Beteiligung bei Kommunalwahl in Hongkong

Bei der Kommunalwahl in Hongkong ist eine historisch niedrige Wahlbeteiligung verzeichnet worden. Lediglich 27,54 Prozent der 4,3 Millionen Stimmberechtigten gingen zur Wahl, wie die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone am Montag mitteilte.

NORWEGEN

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Nov -0,2% gg Vm

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Nov +5,8% gg Vj

Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Nov PROG: +0,1% gg Vm, +6,0% gg Vj

Verbraucherpreise Nov +0,5% gg Vm, +4,8% gg Vj

