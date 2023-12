Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Zahl der Regelinsolvenzen in Deutschland im November 18,8% über Vj

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland hat nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im November um 18,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Wie Destatis weiter mitteilte, hatte ihre Zahl im Oktober bereits um 22,4 Prozent zugenommen. Seit Juni sind damit durchgängig zweistellige Zuwachsraten im Vorjahresvergleich zu beobachten. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen stieg von Januar bis September gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 24,7 Prozent.

Deutsche Großhandelspreise sinken im November langsamer

Der Rückgang der deutschen Großhandelspreise auf Jahressicht hat sich im November erneut verlangsamt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sanken die Großhandelspreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen um 3,6 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Im Oktober hatte die Jahresrate minus 4,1 Prozent betragen und im September minus 4,2 Prozent.

IG Metall: Neue Streiks nach Scheitern von 4. Tarifrunde in Stahlindustrie

Die Gewerkschaft IG Metall hat nach dem Scheitern der vierten Tarifrunde für die nordwestdeutsche Stahlindustrie zu neuen Streiks aufgerufen. Die IG-Metall-Bezirksleitung Nordrhein-Westfalen erklärte in der Nacht auf Dienstag, die Verhandlungen seien nach zehn Stunden ergebnislos beendet worden. Deswegen solle von Dienstag an 24 Stunden lang gestreikt werden. Die nächste Verhandlungsrunde wurde für Freitag in Düsseldorf angesetzt.

Polnisches Parlament nominiert Pro-Europäer Tusk als neuen Regierungschef

Das polnische Parlament hat den pro-europäischen Ex-Regierungschef und früheren EU-Ratspräsidenten Donald Tusk mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Die Abgeordneten in Warschau nominierten Tusk am Montag für das Amt des Ministerpräsidenten. Zuvor hatten sie einer neuerlichen nationalkonservativen Regierung unter der Führung der PiS-Partei eine Absage erteilt und damit nach acht Jahren den Weg für einen Regierungswechsel freigemacht.

Oberstes Gericht soll Frage von Trumps Immunität rasch klären

US-Sonderermittler Jack Smith hat das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten um zügige Klärung der Frage gebeten, ob Ex-Präsident Donald Trump Immunität bei der gegen ihn erhobenen Anklage wegen Wahlbeeinflussung genießt. Es sei von "vordringlicher öffentlicher Bedeutung", dass der Supreme Court über die von Trump beanspruchte Immunität entscheide, erklärte Smith in seinem am Montag eingereichten Antrag.

Verleumdungsprozess gegen früheren Trump-Anwalt Giuliani begonnen

Wegen Betrugsvorwürfen rund um die US-Präsidentschaftswahl 2020 hat ein Verleumdungsprozess gegen den früheren Privatanwalt von Ex-Präsident Donald Trump, Rudy Giuliani, begonnen. Eine Geschworenenjury in der US-Hauptstadt Washington wird darüber entscheiden, wieviel Schadenersatz der frühere New Yorker Bürgermeister zwei Wahlhelferinnen aus dem Bundesstaat Georgia zahlen muss.

Weltklimakonferenz in Dubai geht in die Verlängerung

Die 28. Weltklimakonferenz in Dubai (COP28) geht in die Verlängerung. Dem emiratischen COP-Präsidenten Sultan al-Dschaber gelang es nicht, die Verhandlungen wie geplant bis Dienstagvormittag zu einem Abschluss zu bringen. Stattdessen warteten die Verhandler aus fast 200 Ländern auf einen neuen Entwurf des zentralen Beschlusstextes.

Mindestens 23 Tote bei Anschlag auf pakistanischen Armee-Stützpunkt

In Pakistan sind bei einem Selbstmordanschlag auf einen Armee-Stützpunkt nach Angaben eines Behördenvertreters mindestens 23 Menschen getötet worden. Der Angriff ereignete sich demnach am frühen Dienstagmorgen nahe der Grenze zu Afghanistan, im Distrikt Dera Ismail Khan in der nördlichen Provinz Khyber Pakhtunkhwa. Zu dem Angriff bekannte sich die erst kürzlich in Erscheinung getretene und mit den pakistanischen Taliban verbündete Gruppierung Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP).

GROßBRITANNIEN

Durchschnittslöhne (inkl. Boni) 3 Mon per Okt +7,2%

Durchschnittslöhne (ohne Boni) 3 Mon per Okt +7,3%

Durchschnittslöhne 3 Mon Okt PROGNOSE: +7,4%

Anträge auf Arbeitslosengeld Nov +16.000

NIEDERLANDE

Inflationsrate Nov 1,6% - CBS

Inflationsrate Okt war -0,4% - CBS

