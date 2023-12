Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Notenbank avisiert Zinssenkungen im nächsten Jahr

Die Federal Reserve hat die Zinssätze stabil gehalten und signalisiert, dass die Inflation schneller als erwartet abklingt, was die Tür für Zinssenkungen im nächsten Jahr öffnet. In den neuen Projektionen, die nach der Sitzung veröffentlicht wurden, rechnen die Notenbanker mit drei Zinssenkungen im nächsten Jahr um jeweils 25 Basispunkte. Das aktuelle Zinsniveau von 5,25 bis 5,50 Prozent wurde bestätigt; der Beschluss fiel einstimmig. Die Fed hat nun ihren Leitzins drei Sitzungen in Folge konstant gehalten.

Commerzbank: Fed befindet sich auf Zinsgipfel

Die Fed arbeitet nach Einschätzung der Commerzbank ihren Fahrplan ab. "Zunächst ging es darum, die Leitzinsen rasch anzuheben, dann war die Frage zu beantworten, wo der Zinsgipfel liegt", schreiben die Ökonomen Bernd Weidensteiner und Christoph Balz in einem Kommentar. Nach Meinung von Fed-Chef Jerome Powell ist man nach verbreiteter Einschätzung der Fed-Gouverneure und -Präsidenten nahe oder bereits am Gipfel, was auch durch den neuen Dot Plot bestätigt wird. "Jetzt wird es bald darum gehen, wie lange die Fed auf dem Zinsgipfel bleibt", meinten die beiden Ökonomen.

HQ Trust: Fed zögert mit Zinssenkungen

Mit einer Zinspause der Fed war nach Ansicht von Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, zu rechnen, ebenso damit, dass wohl keine weiteren Zinserhöhungen anstehen. "Die Hoffnung auf deutliche Zinssenkungssignale wurde jedoch enttäuscht", erklärte Heise in einem Kommentar. "Zwar sind die Inflationsprojektionen für 2024 geringfügig reduziert worden, genauso wie die Zinserwartungen der Mitglieder des Offenmarktausschusses. Jedoch wird die Notenbank erst Belege für einen nachhaltigen Rückgang der Inflation abwarten, ehe sie auf Zinssenkungen einstimmt."

Brasilianische Notenbank senkt Leitzins um 50 Basispunkte

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet um 50 Basispunkte gesenkt und rechnet mit weiteren Senkungen in dieser Größenordnung bei den kommenden Sitzungen. Der geldpolitische Ausschuss (Copom) senkte den Selic-Leitzins auf 11,75 Prozent. Dies war die vierte Sitzung in Folge mit einer Zinssenkung , wodurch der Selic auf den niedrigsten Stand seit März 2022 fiel.

EU erzielt Einigung über Reform des gemeinsamen Strommarktes

Die EU-Staaten und das EU-Parlament haben sich auf eine Reform des gemeinsamen Strommarktes geeinigt. Das gab Spaniens Energieministerin Teresa Ribera, deren Land derzeit den EU-Vorsitz innehat, am früheren Donnerstagmorgen nach nächtlichen Verhandlungen bekannt. Die Vereinbarung werde es erlauben, die Märkte "langfristig zu stabilisieren" und den Einsatz erneuerbarer Energien anstelle von fossiler Energien zu beschleunigen, erklärte Ribera.

Hamas-Chef nennt Zukunft des Gazastreifens ohne seine Organisation eine "Illusion"

Der Chef der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas hat eine Zukunft des Gazastreifens ohne die Einbindung seiner Organisation als eine "Illusion" bezeichnet. "Jede Vereinbarung in Gaza oder im Hinblick auf die palästinensische Sache ohne die Hamas oder die Widerstandsbewegungen ist eine Illusion", sagte Ismail Hanija am Mittwoch in einer Fernsehansprache. Er sei bereit, über ein "Ende der Angriffe in Gaza" zu diskutieren, betonte der Hamas-Chef. Seine Organisation sei offen für Gespräche, die zu einem "politischen Weg" führten, welcher "das Recht des palästinensischen Volkes auf einen unabhängigen Staat mit Jerusalem als Hauptstadt" sichere.

Netanjahu: Israel wird "bis zum Sieg" weiterkämpfen

Vor dem Hintergrund internationaler Forderungen nach einer sofortigen humanitären Waffenruhe im Gazastreifen hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu erklärt, sein Land werde "bis zum Sieg" weiterkämpfen. "Wir werden bis zum Ende weitermachen, das steht außer Frage", sagte Netanjahu in einer Videobotschaft. Er sage dies auch angesichts des internationalen Drucks, fügte er hinzu. "Wir machen bis zum Ende weiter, bis zum Sieg, nichts weniger als das." Am Dienstag hatten die Mitglieder der UN-Vollversammlung mit großer Mehrheit eine nicht bindende Resolution für eine sofortige Waffenruhe im Gazastreifen verabschiedet.

US-Repräsentantenhaus segnet Impeachment-Untersuchung gegen Biden ab

Das von den oppositionellen Republikanern kontrollierte US-Repräsentantenhaus hat die bereits laufende Untersuchung für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden formal abgesegnet. Eine entsprechende Resolution passierte die Kongresskammer am Mittwoch mit einer Mehrheit von 221 zu 212 Stimmen. Die Republikaner werfen Biden vor, in umstrittene Auslandsgeschäfte seines Sohnes Hunters verwickelt zu sein. Der Präsident weist das zurück - und warf den Republikanern am Mittwoch umgehend ein politisches Manöver vor.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Okt +0,7% (PROG: -0,4%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Okt -2,2% gg Vj

Neuseeland/BIP 3Q sb -0,3% (PROG: +0,2%) gg Vorquartal

Neuseeland/BIP 3Q -0,6% (PROG: +0,5%) gg Vorjahr

