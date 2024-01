Inflation, Zinserhöhung und volatile Kapitalmärkte waren die bestimmenden Themen in 2023. Und die Frage der Anlegerinnen und Anleger: Wie geht es im Jahr 2024 weiter? Wie Sie Ihr Portfolio klug anpassen und auch im neuen Jahr attraktive Zinsen mit Kapitalmarktchancen kombinieren können, erklären Ihnen zwei erfahrene Experten heute Abend!

Um 18 Uhr live: Anlegen in 2024 - so richten Sie Ihre Geldanlage sicher und renditestark aus

Heute im Fokus

Apple verzichtet bei neuen Apple Watches in den USA auf umstrittene Gesundheitsfunktion. Protestgruppe wollte offenbar Handel an Londoner Börse stören. Microsoft macht KI-Assistenten "Copilot" für Verbraucher zugänglich - Partnerschaft mit Vodafone. Deutsche Inflationsrate zog im Dezember wieder an - Inflation im Gesamtjahr 2023 weiter auf hohem Stand