Villeroy de Galhau: EZB könnte Zinsen bei jeder Sitzung senken

EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau hat eine frühe Senkung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB) ins Spiel gebracht. "Was das exakte Datum (einer Zinssenkung ) betrifft, ist keines ausgeschlossen, bei den nächsten Meetings ist alles offen", sagte der Gouverneurs der Banque de France zur La Tribune Dimanche, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Nach der EZB-Ratssitzung hatte Präsidentin Christine Lagarde gesagt, im Rat sei Konsens gewesen, dass es für Diskussionen über Zinssenkungen noch zu früh sei.

EZB: Monetäre Analysten sehen Inflation ab 3Q/2025 stabil bei 2 Prozent

Die Inflationserwartungen der regelmäßig von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragten geldpolitischen Analysten haben sich im Vorfeld der EZB-Ratssitzung vom 24./25. Januar 2024 leicht verändert. Wie die EZB mitteilte, sahen diese Analysten die Inflation wie schon im Dezember ab dem dritten Quartal 2025 dauerhaft bei 2 Prozent. Bei der Kerninflation wurden 2 Prozent demnach aber erst für das vierte (zuvor: dritte) Quartal 2025 prognostiziert.

IAB-Arbeitsmarktbarometer steigt im Januar leicht

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im Januar zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) kletterte im Januar um 0,2 Punkte auf 100,3 Punkte. Er liegt damit über dem neutralen Wert von 100 Punkten. Das European Labour Market Barometer steht im Januar unverändert bei 99,3 Punkten.

ZVEI erwartet für 2024 Produktionsrückgang um 2 Prozent

Der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) hat für dieses Jahr eine rückläufige Produktion vorhergesagt. Angesichts des aktuell schwierigen konjunkturellen Umfelds mit Inflation, vergleichsweise noch hohen Zinsen und hohen Energiepreisen zeige sich der Verband für 2024 zurückhaltend, erklärte ZVEI-Präsident Gunther Kegel. "Die Branche steht vor einer Wachstumsdelle. Auf Jahressicht erwarten wir, dass die reale Produktion um 2 Prozent nachgeben wird", sagte Kegel bei der Jahresauftaktpressekonferenz des Verbandes.

Bauernproteste in Hamburg - Verkehr am größten deutschen Hafen gestört

Die massiven Proteste von Landwirten gegen die Bundesregierung gehen weiter. Am Montag blockierten hunderte Traktoren den Verkehr in Teilen Hamburgs. Auch der wichtige Hafen der zweitgrößten deutschen Stadt war nach Angaben der Hamburger Polizei stark betroffen. Es gebe dort "erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen durch Blockaden von Traktoren". Auf der Autobahn 7 auf Höhe des Elbtunnels staute sich der Lastwagenverkehr den Angaben der Polizei zufolge am Montagvormittag kilometerweit zurück, da Traktoren die Köhlbrandbrücke und eine weitere wichtige Zufahrtsroute zum Hafengebiet blockierten.

Scholz und Al-Sisi fordern Zugang zu humanitärer Hilfe

Bundeskanzler Olaf Scholz und der ägyptische Präsident Abd Al-Fattah Al-Sisi halten es im Konflikt zwischen Israel und der Hamas für "dringend erforderlich", den Zugang von humanitärer Hilfe zum Gazastreifen und die Versorgung der Palästinenser signifikant zu verbessern. Darin waren sich beide nach Angabe von Regierungssprecher Steffen Seibert in einem gemeinsamen Telefonat einig. Auch der Schutz von Zivilisten müsse in diesem Konflikt "deutlich verbessert werden", sagte Hebestreit.

+++ Konjunkturdaten +++

Belgien BIP 4Q +0,4% gg Vq; +1,6% gg Vj

January 29, 2024