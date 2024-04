Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Donald Trump hinterlegt Bürgschaft von 175 Millionen US-Dollar

Donald Trump hat eine Bürgschaft in Höhe von 175 Millionen US-Dollar wie gefordert aufgebracht, um seine zivilrechtliche Verurteilung wegen Betrugs während seines Berufungsverfahrens zu garantieren. Der Schritt bewahrt den Präsidentschaftskandidaten wahrscheinlich davor, seine endgültige Strafe in diesem Fall noch vor den Präsidentschaftswahlen zahlen zu müssen.

Google verpflichtet sich zur Vernichtung von Browsing-Daten

Google plant die Vernichtung von Daten, die das Surfverhalten von Millionen von Nutzern widerspiegeln. Dies ist Teil einer Einigung in einem Rechtsstreit, in dem das Unternehmen beschuldigt wurde, Nutzer ohne deren Wissen zu erfassen. In der Sammelklage, die im Jahr 2020 eingereicht wurde, wurde Google vorgeworfen, die Nutzer darüber in die Irre geführt zu haben, wie der Browser Chrome die Aktivitäten derjenigen verfolgt, die die private Option "Inkognito" zum Surfen nutzen.

Drei Viertel der 25- bis 64-Jährigen lebten 2023 von eigener Arbeit

Gut drei Viertel (76 Prozent) der Personen im Haupterwerbsalter von 25 bis 64 Jahren in Deutschland haben ihren Lebensunterhalt im Jahr 2023 überwiegend durch ihre eigene Erwerbstätigkeit finanziert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der Veröffentlichung der Erstergebnisse des Mikrozensus 2023 mitteilt, waren dies 34,5 Millionen Personen. Für 8 Prozent der Personen in dieser Altersgruppe war die Unterstützung durch Angehörige (zum Beispiel im Haushalt lebende Partner) die Haupteinkommensquelle, 6 Prozent finanzierten sich überwiegend durch Arbeitslosengeld I oder Bürgergeld.

GROßBRITANNIEN

Nationwide Hauspreisindex März -0,2% gg Vm; +1,6% gg Vj

Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,3% gg Vm: +2,4% gg Vj

SÜDKOREA

Verbraucherpreise März +3,1% (PROG: +3,0%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise März +0,1% (PROG: +0,3%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate März +2,4% gg Vorjahr, +0,1% gg Vormonat

