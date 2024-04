Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Erzeugerpreise sinken im März

Die deutschen Erzeugerpreise sind im März im Jahresvergleich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, sanken die Preise auf der Erzeugerstufe um 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Februar hatten sich die Preise um 4,1 Prozent reduziert. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Erzeugerpreise im März um 0,2 Prozent. Hauptursächlich für den Rückgang der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat waren auch im März die Preisrückgänge bei Energie.

Japans Inflation auch im März über Ziel von Bank of Japan

Die Inflation in Japan liegt auch im März über dem Zwei-Prozent-Ziel der Bank of Japan (BoJ). Wie aus Daten der Regierung hervorgeht, wächst die Teuerung um 2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Anstieg von 2,8 Prozent im Februar. Während die Kosten für Erdgas für Privathaushalte niedriger waren als vor einem Jahr, nahm Teuerung bei Nahrungsmitteln, einschließlich der Preise für frische Lebensmittel, zu. Die Inflationsrate liegt damit seit zwei Jahren über dem 2-Prozent-Ziel der BoJ.

Israel startet offenbar Vergeltungsschlag gegen Iran

Israel hat offenbar den Gegenangriff auf den Iran gestartet. Wie eine mit der Situation vertraute Person sagte, Ziel des Angriffs sei das Gebiet von Isfahan gewesen. Vieles ist derzeit noch unklar über die israelische Aktion, die als Reaktion auf einen beispiellosen direkten Angriff des Iran gedacht ist, bei dem mehr als 300 Drohnen und Raketen auf israelisches Gebiet gerichtet waren. Iranische Medien und soziale Netzwerke berichteten über Explosionen in der Nähe von Isfahan, wo der Iran Nuklearanlagen und eine Drohnenfabrik besitzt, sowie über die Aktivierung von Luftabwehrsystemen.

US-Regierung plant Stärkung der saudisch-israelischen Beziehungen

Die US-Regierung plant in den kommenden Monaten ein langfristiges diplomatisches Abkommen, das den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu dazu drängt, im Gegenzug für die diplomatische Anerkennung durch Saudi-Arabien ein neues Engagement für die palästinensische Eigenstaatlichkeit zu akzeptieren, so amerikanische und saudische Beamte. Als Anreiz für die Anerkennung Israels bietet das Weiße Haus Saudi-Arabien eine intensivere militärische Zusammenarbeit mit Washington, Unterstützung beim Erwerb ziviler Atomkraft und einen erneuten Vorstoß für einen palästinensischen Staat an - ein Paket, das nach Angaben von US-Beamten in der Endphase der Verhandlungen steht.

China belegt Propionsäure-Importe aus den USA mit Sondergebühr

Kurz nachdem Washington höhere Zölle auf chinesischen Stahl gefordert hat, will China die Einfuhr einer wichtigen Industriechemikalie aus den USA in den chinesischen Markt verteuern. Das chinesische Handelsministerium kündigte den Schritt am Freitag an und erklärte, eine Anti-Dumping-Untersuchung habe ergeben, dass billige Einfuhren von Propionsäure aus den USA der heimischen Chemieindustrie geschadet hätten. Importeure, die die Chemikalie aus den USA einführen wollen, müssen dafür nun eine zusätzliche Gebühr an den chinesischen Zoll entrichten. Mit der zollähnlichen Maßnahme steigen effektiv die Kosten für solche Einfuhren.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Einzelhandelsumsatz März unverändert gg Vm; +0,8% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz März PROG: +0,3% gg Vm; +1,0% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe März -0,3% gg Vm; +0,4% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 19, 2024