Ifo-Exporterwartungen im Mai gestiegen

Die Ifo-Exporterwartungen sind im Mai auf plus 0,3 Punkte von minus 1,5 im April gestiegen. "Positive und negative Antworten gleichen sich fast aus", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Die Exportwirtschaft entwickelt insgesamt noch keine große Dynamik." Einen deutlichen Zuwachs beim Exportgeschäft erwarten die Getränkehersteller. Ähnliches gilt auch für die Möbelindustrie sowie für die Produktion von Glas und Keramik. Einen merklichen Dämpfer mussten die Hersteller von Datenverarbeitungsgeräten verkraften.

Großhandelspreise im April um 1,8 Prozent zum Vorjahr gesunken

Die Großhandelspreise in Deutschland sind im April um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken. Dabei handelt es sich um das erste aktuelle Monatsergebnis nach der Umstellung der Großhandelsverkaufspreise auf das neue Basisjahr 2021, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte.

Macron dringt auf neues Wachstumsmodell für Europa

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat in einer europapolitischen Grundsatzrede in Dresden ein "neues Wachstumsmodell" für Europa verlangt und dabei Forderungen nach einer Verdopplung des EU-Haushalts bekräftigt - gegebenenfalls auch mit einer gemeinsamen Schuldenaufnahme. In seiner Rede bei einem Europafest vor der Frauenkirche drang Macron zudem auf ein "gemeinsames Sicherheitskonzept" für Europa.

Japans Finanzminister besorgt wegen Yen-Schwäche

Der japanische Finanzminister Shunichi Suzuki hat seine Besorgnis über die Schwäche des Yen wiederholt. Außerdem bekräftigte er, bei übermäßigen Bewegungen im Devisenmarkt zu handeln. "Ich bin sehr besorgt über die negativen Auswirkungen eines schwachen Yen" und nicht über seine positiven Effekte, sagte er vor einem Parlamentsausschuss. Es sei wünschenswert, dass die Wechselkurse die wirtschaftlichen Fundamentaldaten widerspiegeln und sich stabil entwickeln, fügte er hinzu.

Schweden Apr Handelsbilanz Überschuss 7,9 Mrd SEK

Schweden Apr Exporte 183,1 Mrd SEK

Schweden Apr Importe 175,2 Mrd SEK

