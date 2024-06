Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Generali: EZB-Zinssenkungen werden vom Markt zu vorsichtig bewertet

Die Märkte sind nach Einschätzung von Martin Wolburg, Senior Economist bei Generali Investments, zwar weiter besorgt, dass die letzte Meile im Kampf gegen die Inflation die Zentralbanken dazu zwingt, die Zinssätze nur zögerlich zu lockern. Dennoch würden die Märkte die Zinssenkungen wohl zu vorsichtig einpreisen. "Die Märkte sind zu weit gegangen, indem sie die kumulativen Zinssenkungen der EZB für 2024 auf nur etwa 60 Basispunkte reduziert haben", schreibt Wolburg in einem Kommentar. Angesichts der Äußerungen der EZB-Ratsmitglieder erwartet Generali Investments jedoch, dass auf eine erste Zinssenkung in dieser Woche vierteljährliche Zinssenkungen folgen werden.

Ifo-Institut: Geschäftsklima für Selbstständige gestiegen

Das Geschäftsklima bei den Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen hat sich nach Erhebungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung im Mai verbessert. Der Jimdo-Ifo-Geschäftsklimaindex stieg nicht saisonbereinigt auf minus 11,8 Punkte von minus 13,8 Zählern im April, wie das Institut mitteilte. Die Geschäfte liefen besser, nur noch stellenweise zeigten sich die Selbstständigen unzufrieden mit ihrer aktuellen Lage. Auch die Erwartungen klarten demnach etwas auf, waren allerdings noch von Skepsis geprägt.

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Servicesektor im Mai gestiegen

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Mai verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 54,0 (April: 52,5) Punkte. Der Index, der nun seit 17 Monaten in Folge im Wachstumsbereich liegt, erreichte damit den höchsten Stand seit Juli 2023. Er basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Mai auf 51,1 (Vormonat: 51,2) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion Apr +0,4% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Apr PROGNOSE: +0,5% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion März rev -0,4% (vorl: -0,3%) gg Vm

Südkorea BIP 1Q revidiert +1,3% (vorläufig: +1,3%) gg Vorquartal

Südkorea BIP 1Q revidiert +3,3% (vorläufig: +3,4%) gg Vorjahr

Philippinen Verbraucherpreise Mai +3,9% gg Vorjahr (PROG +4,0%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Mai +3,1% gg Vorjahr

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)