Steuereinnahmen legen auch im Mai zu

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Mai um 2,6 Prozent gestiegen, nachdem sie im Vormonat bereits um 7,8 Prozent zugelegt hatten. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. "Aufkommensanstiege waren dabei bei der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge, den nicht veranlagten Steuern vom Ertrag und der Lohnsteuer zu verzeichnen", erklärte das Ministerium. Niedriger als im Mai 2023 hätten dagegen die Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz, der Körperschaftsteuer und der veranlagten Einkommensteuer gelegen.

Deutsche Erzeugerpreise sinken im Mai

Die deutschen Erzeugerpreise sind im Mai im Jahresvergleich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fielen die Preise auf der Erzeugerstufe um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im April hatten sich die Preise um 3,3 Prozent reduziert. Im Vergleich zum Vormonat stagnierten die Erzeugerpreise im Mai. Hauptursächlich für den Rückgang der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat waren auch im Mai die Preisrückgänge bei Energie.

Chinas Notenbank lässt LPR-Referenzzins für Bankkredite stabil

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,45 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,95 Prozent. Beide Sätze sind seit Februar unverändert.

Brasiliens Zentralbank legt Pause beim Lockerungszyklus ein

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Lockerungszyklus unterbrochen, da die Inflation weiterhin über dem Zielwert liegt. Die Notenbank beließ ihren Selic-Leitzins bei 10,50 Prozent, nachdem sie ihn seit August, als er bei 13,75 Prozent lag, sieben Mal in Folge gesenkt hatte. Der geldpolitische Ausschuss der Zentralbank, erklärte in einem Statement, dass die Geldpolitik weiterhin kontraktiv sein sollte, um die Inflation und die Inflationserwartungen auf das Ziel zu senken.

Kanadas Notenbank "erwog Vorteile" von unverändertem Leitzins im Juni

Die Notenbanker der Bank of Canada (BoC) hatten in Erwägung gezogen, den Leitzins im Juni unverändert zu belassen und die Inflationsdaten zwei weiterer Monate abzuwarten. Letztlich kamen sie jedoch zu dem Schluss, dass sich der Verbraucherpreisindex auf einem nachhaltigen Pfad in Richtung ihres Ziels von 2 Prozent befindet, wie aus einer Zusammenfassung ihrer Beratungen im Vorfeld der Zinssenkung im Juni hervorgeht.

Schweiz Mai Handelsbilanz Überschuss 4,128 Mrd CHF

Schweiz Mai Exporte 22,807 Mrd CHF

Schweiz Mai Importe 18,679 Mrd CHF

Neuseeland/BIP 1Q sb +0,2% (PROG: +0,1%) gg Vorquartal

Neuseeland/BIP 1Q +0,3% (PROG: +0,2%) gg Vorjahr

June 20, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)