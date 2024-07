Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Servicesektor im Juni gesunken

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juni verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 51,2 (Mai: 54,0) Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit acht Monaten. Der Index blieb aber den 18. Monat in Folge im Wachstumsbereich. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

Powell hält US-Staatsdefizit für nicht tragbar

Das US-Staatsdefizit sei nicht tragbar, sagte Fed-Chef Jerome Powell in Europa, während er wie üblich einen Kommentar zur Steuerpolitik vermied. Das Thema kam auf, als sich die Märkte auf die Möglichkeit vorbereiteten, dass nach den Wahlen im November dieselbe Partei die Exekutive und beide Häuser des Kongresses kontrolliert, eine Kombination, die von den Anlegern üblicherweise als offene Tür für höhere Ausgaben angesehen wird. "Die USA haben ein sehr hohes Defizit, und das zu einer Zeit, in der wir Vollbeschäftigung haben", sagte Powell. Dies sei ein Thema, das für die gewählten Volksvertreter an oberster Stelle stehen sollte.

Dt. Bank: Nächste britische Regierung erbt stärkere Wirtschaft

Wer auch immer die britischen Parlamentswahlen gewinnt, die nächste Regierung wird eine stärkere Wirtschaft erben, als die meisten bis 2024 erwartet haben, erklärt Sanjay Raja, Senior Economist der Deutschen Bank, in einer Researchnote. Das Wachstum hat sich von der leichten Rezession Ende 2023 - die letzte Woche auf 0,7 Prozent im ersten Quartal heraufgestuft wurde - erholt, und das Vertrauen der Unternehmen kehrt zurück, da es das niedrige Investitionsniveau aufholt, sagt er.

Fitch: Bulgariens Euro-Einführung könnte sich bis 2026 verzögern

Nach Einschätzung von Fitch Ratings könnte sich die Einführung des Euro in Bulgarien über den Januar nächsten Jahres hinaus und möglicherweise bis ins Jahr 2026 verzögern, da das Land das Kriterium der Preisstabilität nicht erfüllt. Fitch fügt jedoch hinzu, dass es technisch möglich ist, dass Bulgarien irgendwann im nächsten Jahr der Einheitswährung beitritt. Ein im Juni veröffentlichter Konvergenzbericht der Europäischen Kommission besagt, dass Bulgarien bis auf ein Kriterium alle Kriterien für einen Euro-Beitritt erfüllt, erklärt Fitch.

Richter verschiebt Urteil gegen Ex-Präsident Trump wegen Schweigegeldern

Ein Richter hat die Verurteilung von Ex-Präsident Donald Trump wegen Schweigegeldzahlungen auf September verschoben und damit einem Antrag Trumps stattgegeben, abzuwägen, ob die Immunitätsentscheidung des Obersten Gerichtshofs seine strafrechtliche Verurteilung in New York beeinflusst. Das Urteil, das nun für den 18. September angesetzt ist, sollte ursprünglich am 11. Juli gefällt werden, nur wenige Tage vor Beginn des Nationalkonvents der Republikaner.

+++ Konjunkturdaten +++

Australien Mai Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +0,6% (PROG: +0,3%)

