Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex sinkt im Juni um 0,1 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Juni kalender- und saisonbereinigt um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

Nomura: PBoC dürfte neuen Zinskorridor einrichten

Die chinesische Zentralbank wird wahrscheinlich einen neuen Zinskorridor einrichten, sagen Nomura-Analysten und verweisen auf die Ankündigung der People's Bank of China (PBoC) vom Montag, auch an Nachmittagen vorübergehende Overnight-Repo- und Reverse-Repo-Geschäfte durchzuführen. Die Zinssätze für diese Repos werden 20 Basispunkte unter beziehungsweise 50 Basispunkte über dem Sieben-Tage-Reverse-Repo-Satz liegen, schreiben die Analysten.

Wirtschaft fordert von Ampel Umsetzung des Wachstumspakets noch im Sommer

Die deutsche Wirtschaft macht Druck auf die Ampel-Koalition, dass vereinbarte Wachstumspaket noch in diesem Sommer umzusetzen. "Das von der Bundesregierung angekündigte Dynamisierungspaket enthält einige Entlastungen für kleine und mittlere Unternehmen. Wichtig ist, dass die Maßnahmen noch während der Sommerpause umgesetzt werden", sagte der stellvertretende Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Franz Xaver Peteranderl, der Bild-Zeitung. Peteranderl betonte zugleich, die Maßnahmen würden jedoch "nicht ausreichen, um eine echte Dynamik zu entfalten.

US-Präsident Joe Biden will an Kandidatur festhalten

US-Präsident Joe Biden will ungeachtet der Kritik aus den eigenen Reihen an seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit festhalten. Biden erklärte vor demokratischen Parteimitgliedern, er habe sich verpflichtet, "dieses Rennen bis zum Ende zu führen" und dass es an der Zeit sei, die Debatte über einen Wechsel des Kandidaten zu beenden. In einem Brief an die Demokraten im Kongress erklärte Biden, er habe in den letzten 10 Tagen "ausführliche Gespräche" mit der Parteiführung, den Mitgliedern und den Wählern geführt.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Juni 3,2% - CBS

Niederlande Inflationsrate Mai war 2,7% - CBS

US/Verbraucherkredite Mai plus 11,3 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Apr revidiert plus 6,5 Mrd USD (vorl: plus 6,4 Mrd USD)

