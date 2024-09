Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Großhandelspreise sinken im August

Die Großhandelspreise in Deutschland sind im August um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken. Im Juli waren die Preise um 0,1 Prozent gesunken und im Juni um 0,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat gingen die Großhandelspreise im August um 0,8 Prozent zurück. Hauptursächlich für den Rückgang der Großhandelspreise insgesamt gegenüber dem Vorjahresmonat war im August der Preisrückgang im Großhandel mit Mineralölerzeugnissen um 7,7 Prozent. Gegenüber Juli fielen diese Preise um 3,1 Prozent.

BoJ-Notenbanker Tamura sieht Zinsen ab Ende 2025 bei 1 Prozent

Die japanische Notenbank sollte die Zinsen nach Ansicht von Ratsmitglied Naoki Tamura in der zweiten Hälfte ihres derzeitigen Prognosehorizonts auf mindestens 1 Prozent anheben. Derzeit laufen die Prognosen der Bank of Japan (BoJ) über einen Zeitraum von drei Jahren bis März 2027. Die zweite Hälfte des Prognosehorizonts beginnt also im Oktober 2025.

Fed-Bericht wirft Atlanta-Fed-Präsident Bostic Richtlinienverstoß vor

Der Präsident der Fed-Filiale von Atlanta, Raphael Bostic, hat laut einem Bericht des unabhängigen Generalsinspekteurs der US-Notenbank gegen Regeln des Offenmarktausschusses (FOMC) und Grundsätze der Zentralbank verstoßen. Eine vom Vorsitzenden des Direktoriums, Jerome Powell, beantragte Untersuchung der Handelsaktivitäten von Bostic ergab demnach, dass er gegen die Blackout- und Handelsvorabklärungsregeln des FOMC sowie gegen die Offenlegungserklärung und die Richtlinien für verbotene Beteiligungen der Notenbank verstoßen hat.

FDP fordert Merz zur Rückkehr an Verhandlungstisch auf

Die FDP appelliert an den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, sich weiteren Debatten über schärfere Asylgesetze nicht zu verweigern und mit der Ampel-Koalition eine gemeinsame Lösung zu finden. "Wir stehen bei Migration der Union nahe. Wir sind auch nach wie vor bereit, ihre Vorschläge gemeinsam umzusetzen", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai der Bild-Zeitung. "Es gilt jetzt, keine Zeit mehr zu verlieren. Die Union und ihr Vorsitzender Friedrich Merz müssen an den Verhandlungstisch zurückkehren", forderte er.

Blinken signalisiert Ukraine Lockerung für Langstrecken-Waffen

Die Ukraine darf mit westlichen Waffen künftig möglicherweise Angriffe tiefer im russischen Gebiet ausführen. US-Außenminister Blinken signalisierte bei einem Kurzbesuch in Kiew, dass der Westen in Erwägung zieht, dies zuzulassen. "Wir haben uns an die veränderten Bedürfnisse und die Änderungen auf dem Schlachtfeld angepasst, und ich habe keinen Zweifel daran, dass wir das auch weiterhin tun werden", sagte Blinken auf einer Pressekonferenz als Antwort auf die Frage, ob die Ukraine zu solchen Angriffen berechtigt sein sollte.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Aug Verbraucherpreise -0,6% gg Vormonat

Schweden Aug Verbraucherpreise +1,9% gg Vorjahr

Schweden Aug Verbraucherpreise PROGNOSE: -0,4% gg Vormonat

Schweden Aug Verbraucherpreise PROGNOSE: +2,1% gg Vorjahr

