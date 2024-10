Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Powell erwartet zwei weitere Zinssenkungen dieses Jahr

US-Notenbankpräsident Jerome Powell hat angekündigt, dass die Zentralbank die Zinssätze weiterhin von einem Zwei-Dekaden-Hoch senken wird, um die Einstellung von Arbeitskräften zu unterstützen und das Wirtschaftswachstum zu halten. Er geht von zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr bei zwei verbliebenden Sitzungen des Offenmarktausschusses aus. "Insgesamt ist die Wirtschaft in einer soliden Verfassung; wir beabsichtigen, unsere Instrumente zu nutzen, um sie in diesem Zustand zu halten", sagte er in einer Rede auf einer Konferenz in Nashville, Tennessee.

Stimmung unter Japans Großkonzernen laut Tankan-Bericht stabil

Die Stimmung unter den großen japanischen Produzenten ist im Zeitraum von Juli bis September stabil geblieben. Das geht aus dem vierteljährlichen Tankan-Index der japanischen Notenbank hervor. Demnach lag der Hauptindex bei plus 13 Punkten und damit unverändert zum Juni-Wert. Die Unternehmen bleiben damit vorsichtig angesichts der Unsicherheit über die Entwicklung der Weltwirtschaft. Der Index gibt den Prozentsatz der Unternehmen an, die die Geschäftslage als günstig bezeichnen, abzüglich derjenigen, die die Lage als ungünstig einstufen.

Hafenarbeiter an der US-Ostküste legen die Arbeit nieder

Die wichtigsten Häfen an der Ost- und der Golfküste der Vereinigten Staaten werden bestreikt. Hafenarbeiter legten um Mitternacht in Dutzenden von Häfen von Maine bis Texas die Arbeit nieder und begannen damit einen Streik, der die US-Wirtschaft fünf Wochen vor den Präsidentschaftswahlen zu erschüttern droht. Mitglieder der International Longshoremen's Association (ILA), die 45.000 Hafenarbeiter in den Häfen der Ost- und Golfküste vertritt, begannen am Dienstagmorgen mit Streikposten an Frachtterminals, die mehr als die Hälfte des amerikanischen Import- und Exportvolumens abwickeln. Der Tarifvertrag der Hafenarbeiter ist am 30. September ausgelaufen.

Israel schickt Bodentruppen in den Libanon

Israel hat Bodentruppen in den Libanon geschickt. Wie das israelische Militär mitteilte, hat es eine begrenzte Operation in einer Reihe von Dörfern im Südlibanon nahe der Grenze gestartet, um Hisbollah-Ziele und Infrastruktur anzugreifen. Diese Ziele stellten eine "unmittelbare und reale Bedrohung für israelische Siedlungen an der nördlichen Grenze dar", erklärte das Militär.

Baerbock: Beteiligung an möglicher Gaza-Schutztruppe denkbar

Mit Blick auf eine mögliche künftige Friedensordnung im Nahen Osten hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die Beteiligung deutscher Soldaten an einer Gaza-Schutztruppe nicht ausgeschlossen. "Für Frieden braucht es internationale Sicherheitsgarantien, dass von Gaza nie wieder Terror gegen Israel ausgeht. Und dass die Palästinenser sicher in einem eigenen Staat leben können", sagte sie dem Magazin Stern. "

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Arbeitslosenquote Aug 2,5% (PROG: 2,6%)

Japan/Kfz-Absatz Sep +0,8% gg Vorjahr

