Caixin-PMI in Chinas Servicesektor im Dezember gestiegen

Die Geschäftsaktivität chinesischer Dienstleister hat sich im Dezember verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 52,2 (November: 51,5) Punkte. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Sowohl die Geschäftstätigkeit als auch die Auftragseingänge sind im vergangenen Monat gestiegen.

Republikaner uneins über Zeitplan für Trumps Agenda

Die Republikaner in beiden Häusern des US-Kongresses ringen derzeit darum, wie schnell sie dem gewählten Präsidenten Donald Trump einige gesetzgeberische Erfolge für seine politische Agenda liefern können. Die Führer des Repräsentantenhauses und des Senats sind sich uneins über das Tempo und den Umfang frühzeitiger Initiativen. Trump unterstützt offenbar das Repräsentantenhaus in dem Vorhaben, ein "großes Gesetzespaket" zu schnüren, das mehrere Vorhaben Trumps enthält.

Kanadas Premier vor möglichem Rückzug - Zeitung

Kanadas Premierminister Justin Trudeau wird nach Informationen der kanadischen Zeitung Globe and Mail voraussichtlich schon an diesem Montag seinen Rücktritt als Vorsitzender der Liberalen Partei bekannt geben. Der Regierungschef sieht sich mit einer Revolte in der Fraktion konfrontiert. Meinungsumfragen deuten darauf hin, dass seine Partei bei den Parlamentswahlen im Oktober von den Konservativen aus dem Amt gejagt werden wird.

SPD will Wirtschaft mit "Made-in-Germany"-Bonus ankurbeln

Die SPD will die Wirtschaft mit einer neuen Investitionsprämie in Höhe von jährlich 12 bis 18 Milliarden Euro ankurbeln. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellte einen entsprechenden Vorschlag für einen "Made-in-Germany"-Bonus am Sonntag vor. Dieser Bonus soll als Zuschuss in Höhe von 10 Prozent zu Ausrüstungsinvestitionen gewährt werden, damit der Kauf neuer Maschinen und Anlagen und damit eine Investitionstätigkeit im Inland angeregt wird.

USA lockern Sanktionen gegen Syrien

Die US-Regierung will am Montag mitteilen, dass sie die Beschränkungen für humanitäre Hilfe für Syrien lockert. Dieser Schritt soll die Lieferung von grundlegenden Gütern beschleunigen, ohne dass dazu alle Sanktionen aufgehoben werden müssten, die andere Hilfsmöglichkeiten für die neue Regierung in Damaskus einschränken. Nach Aussage von Regierungsvertretern wurde die Entscheidung am Wochenende von der Regierung getroffen. Sie ermächtigt das Finanzministerium, Ausnahmen für Hilfsorganisationen und Unternehmen zu erlassen, die grundlegende Dienstleistungen wie Wasser, Strom und andere humanitäre Güter bereitstellen.

Johnson neuer Sprecher des US-Repräsentantenhauses

Mike Johnson ist der neue Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Der Kongressabgeordnete aus Louisiana und ehemalige Sprecher setzte sich in der ersten Abstimmung durch. Überschattet wurde die Wahl aber dadurch, dass sich mehrere erzkonservative Mitglieder enthielten und drei Republikaner zunächst für andere Kandidaten stimmten. Trumps Partei ist zwar so einig und optimistisch ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr, aber ihre Mehrheit denkbar knapp. Mit nur 219 Stimmen im 435 Sitze zählenden Parlament hat Johnson bei Abstimmungen, die sich an den Parteigrenzen orientieren, nur eine Stimme Vorsprung.

Richter will Trump am 10. Januar verurteilen - kein Gefängnis

Ein New Yorker Richter hat am Freitag überraschend entschieden, dass er Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen noch vor Beginn von dessen zweiter Amtszeit verurteilen wird. Richter Juan Merchan erklärte, dass er Trump am 10. Januar verurteilen werde. Damit wies er das Argument des ehemaligen Präsidenten zurück, dass das Urteil nach seiner Wiederwahl nicht aufrechterhalten werden könne. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hatte sich bereit erklärt, die Verurteilung auf die Zeit nach Trumps zweiter Amtszeit zu verschieben oder das Verfahren sogar ganz einzustellen, was der Richter jedoch ablehnte.

JAPAN

Kfz-Absatz Dez -9,3% gg Vorjahr

THAILAND

Verbraucherpreise Dez +1,23% gg Vorjahr (PROG +1,41%)

