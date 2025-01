Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Fed-Gouverneurin Cook: Zinssenkungen vorsichtig angehen

Die US-Notenbank kann es sich nach Aussage von Fed-Gouverneurin Lisa Cook leisten, in den kommenden Monaten bei den Zinssenkungen einen vorsichtigen Ansatz zu verfolgen, auch wenn weitere Senkungen letztendlich wahrscheinlich erforderlich sein würden. In einer Konferenz der Universität von Michigan in Ann Arbor sagte Cook laut veröffentlichtem Redetext, dass die seit September vorgenommenen Leitzinssenkungen um 100 Basispunkte den dämpfenden Effekt der geldpolitischen Maßnahmen auf die Wirtschaft deutlich verringert hätten. Angesichts der Tatsache, dass die Inflation immer noch über dem Zielwert liege, könnte ein allmählicheres Vorgehen bei weiteren Zinssenkungen der richtige Weg sein, sagte sie.

Kongress zertifiziert Wahlsieg Trumps

Der Kongress hat am Montag reibungslos den Wahlsieg des designierten Präsidenten Donald Trump zertifiziert. Vor vier Jahren hatte ein pro-Trump-Aufstand die Bestätigung von Präsident Joe Bidens Sieg vorübergehend gestoppt. Obwohl lokale Schulen und die Bundesregierung wegen eines Schneesturms geschlossen waren, verlief die gemeinsame Sitzung des Kongresses am frühen Nachmittag ohne Verzögerung unter strengen Sicherheitsmaßnahmen.

Pentagon stuft weitere chinesische Unternehmen als militärisch ein

Das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) hat am Montag eine Reihe bekannter chinesischer Unternehmen auf eine Liste von Firmen gesetzt, die es als militärisch einstuft, darunter einige der größten Internet-, Batterie-, Wissenschafts- und Schifffahrtsfirmen des Landes. Die Aufnahme in die Liste der "chinesischen Militärunternehmen" des Verteidigungsministeriums spiegelt die Einschätzung wider, dass China kommerzielle und militärische Technologie miteinander verbindet. Peking ziele darauf ab, "alle [chinesischen] Instrumente der nationalen Macht zu stärken, indem es Aspekte seiner wirtschaftlichen, militärischen und sozialen Führung miteinander verschmilzt", wie es das Pentagon in einer im vergangenen Monat veröffentlichten Bedrohungsanalyse ausdrückte. I

PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Dez +2,9% gg Vorjahr (PROG +2,6%)

Verbraucherpreise Kernrate Dez +2,8% gg Vorjahr

SCHWEIZ

Dez Verbraucherpreise -0,1% gg Vormonat

Dez Verbraucherpreise +0,6% (PROGNOSE: +0,6%) gg Vorjahr

