Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Beherbergungsbetriebe verbuchen Gästerekord im Jahr 2024

Die Tourismusbranche in Deutschland hat im Jahr 2024 mit 496,1 Millionen Gästeübernachtungen einen neuen Rekord aufgestellt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verzeichneten die Beherbergungsbetriebe 1,9 Prozent mehr Übernachtungen als im Jahr 2023 und 0,1 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie.

China will Binnenkonsum mit höheren Ausgaben ankurbeln

Peking will den Konsum im Inland ankurbeln und mehr ausländisches Kapital anlocken. Der Staatsrat unter dem Vorsitz von Premier Li Qiang kündigte bei der Sitzung am Montag an, dass er daran arbeiten werde, die Einkommen der Einwohner zu erhöhen, ein nachhaltiges Einkommenswachstum zu fördern und die mit Immobilien verbundenen Einkommenskanäle zu erweitern, um so den Binnenkonsum anzukurbeln.

Trump führt Zölle auf Stahl und Aluminium ab dem 4. März ein

US-Präsident Donald Trump setzt seine Ankündigung vom Sonntag um und führt Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA ein. Es gibt keine Ausnahmen für verbündete wie Kanada, Mexiko, Japan und Südkorea. Ein Vertreter des Weißen Hauses sagte, die Zölle sollen am 4. März in Kraft treten. "Das ist ein großer Deal", sagte Trump im Oval Office bei der Unterzeichnung der entsprechenden Dekrete. "Das ist der Anfang, um Amerika wieder reich zu machen." Es gebe "keine Ausnahmen".

Trump fordert von Hamas Freilassung aller Geiseln bis Samstag

Die Hamas soll laut US-Präsident Trump alle noch in Gaza festgehaltenen Geiseln bis Freitag freilassen. "Was mich betrifft, würde ich sagen, wenn nicht alle Geiseln bis Samstag um 12 Uhr zurückgebracht werden - ich denke, das ist ein angemessener Zeitpunkt -, sage ich es ab, und alles ist möglich und die Hölle bricht aus", sagte Trump am Montag vor Reportern im Oval Office. Zuvor hatte die Hamas im Streit um Hilfslieferungen für den Gazastreifen mitgeteilt, die für diese Woche geplante Freilassung der Geiseln auszusetzen.

