Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Verbraucherpreise in Japan steigen im Januar um 4 Prozent

Die Verbraucherpreise in Japan sind im Januar so schnell gestiegen wie seit zwei Jahren nicht mehr, was die Spekulationen über eine baldige Zinserhöhung anheizen dürfte. Die Gesamtverbraucherpreise kletterten im Januar mit einer Jahresrate von 4,0 Prozent, gegenüber noch 3,6 Prozent im Dezember, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Es war das erste Mal seit Januar 2023, dass der Gesamtanstieg 4 Prozent erreichte. Höhere Energie- und Lebensmittelkosten trugen zu diesem Anstieg bei. Die Energiepreise erhöhten sich im Januar um 10,8 Prozent, während die Lebensmittelpreise, ohne frische Lebensmittel, um 5,1 Prozent anzogen. Der Index ohne die schwankungsanfälligen Preise für frische Lebensmittel und Energie, ein Maß für die bereinige Inflation, kletterte um 2,5 Prozent gegenüber 2,4 Prozent im Vormonat.

BoJ-Chef Ueda will auf unnormale Anstiege der Anleiherenditen reagieren

Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, will auf unnormale Anstiege der Anleiherenditen reagieren. "In Ausnahmefällen, in denen die langfristigen Zinssätze in einer Weise stark ansteigen, die sich von den normalen Bewegungen unterscheidet, werden wir die Käufe von Staatsanleihen flexibel erhöhen, um eine stabile Zinsbildung auf dem Markt zu fördern", sagte Ueda vor einem Parlamentsausschuss. Der Chef der Zentralbank sagte, dass höhere Zinssätze die Kreditkosten für Unternehmen erhöhten und auch zu Verlusten bei den Anleihebeständen der Geschäftsbanken führen könnten.

Musk will sich die Fed vornehmen

Elon Musk hat einen Ausblick auf künftige Aktivitäten bei der Überprüfung von Regierungsbehörden gegeben. Daraus geht hervor, dass demnächst auch die US-Notenbank ins Fadenkreuz der Ermittlungen seines Department of Government Efficiency (DOGE) geraten dürfte. Auf die Frage, ob er plane, die Federal Reserve zu prüfen, antwortete Musk mit "Ja", ohne dies näher auszuführen. Er deutete die Möglichkeit an, einen Teil der Einsparungen, die das DOGE erzielt, der Öffentlichkeit zurückzugeben. Trump hatte am Mittwoch gesagt, dass er diese Idee erwäge.

Trump plant Übernahme der Kontrolle der US-Post

Präsident Trump plant die Auflösung des Verwaltungsrats, der den U.S. Postal Service beaufsichtigt, und die Eingliederung der Behörde in seine Regierung. Trump bereite sich darauf vor, möglicherweise noch in dieser Woche eine Durchführungsverordnung zu erlassen, mit der er die Mitglieder des Verwaltungsrats des Postdienstes entlässt und die Behörde direkt dem Handelsministerium unterstellt, wie zwei Regierungsvertreter berichten. Über den Plan hatte zunächst die Washington Post berichtet.

RBA will sich nicht auf einen festen Zinskurs festlegen

Die australische Zentralbank will sich in den kommenden Monaten nicht auf eine bestimmte Zinspolitik festlegen. Gouverneurin Michele Bullock erklärte am Freitag vor dem Parlament, dass eine zu schnelle Lockerung der Geldpolitik eine neue Welle des Inflationsdrucks auslösen könnte. "Das Gremium wird sich von den eingehenden Daten und unserer sich entwickelnden Einschätzung der Risiken leiten lassen", sagte Bullock. "Während das starke Beschäftigungswachstum eine gute Nachricht für Arbeitssuchende ist, sind wir auf der Hut vor der Möglichkeit, dass es ein Signal für mehr Stärke in der Wirtschaft ist, was den Disinflationsprozess verzögern oder zum Entgleisen bringen könnte."

FRANKREICH

Geschäftsklima Feb 97 (Jan: 96)

Geschäftsklima Feb PROGNOSE: 96

GROßBRITANNIEN

GfK-Verbrauchervertrauen Feb -20 (Jan: -22)

GfK-Verbrauchervertrauen Feb PROGNOSE: -22

Einzelhandelsumsatz Jan +1,7% gg Vm; +1,0% gg Vj

Einzelhandelsumsatz Jan PROG: +0,9% gg Vm; +0,8% gg Vj

Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Jan +2,1% gg Vm; +1,2% gg Vj

Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Jan -15,4 Mrd GBP (Vj: -14,7 Mrd GBP)

Finanzsaldo öffentl. Hand (PSNB) Jan PROGNOSE: -19,5 Mrd GBP

Nettomittelbedarf öffentl. Hand (PSNCR) Jan -22,5 Mrd GBP (Vj: -22,7 Mrd GBP)

MALAYSIA

Verbraucherpreise Jan +1,7% (PROG: +1,8%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Jan +0,1% gg Vormonat

