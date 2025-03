Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed verbucht Verlust von 77,6 Milliarden US-Dollar für 2024

Die US-Federal Reserve hat im Jahr 2024 einen Verlust von 77,6 Milliarden Dollar verbucht. Bereits 2023 hatte die Fed einen Verlust von 114,3 Milliarden Dollar ausgewiesen. Diese Verluste sind ein Nebeneffekt der Kampagne der Zentralbank, die Wirtschaft während der Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 aggressiv zu stützen, und ihrer anschließenden Entscheidung, die Zinssätze anzuheben, um die hohe Inflation 2022 und 2023 zu bekämpfen. Sie erfordern nicht, dass die US-Notenbank das US-Finanzministerium um Geld bittet, und haben keine Auswirkungen auf das Tagesgeschäft der Fed.

Türkisches Gericht ordnet Untersuchungshaft für Imamoglu an

Ein Istanbuler Gericht hat für den türkischen Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu Untersuchungshaft wegen Korruptionsvorwürfen angeordnet. Imamoglu gilt als schärfster Rivale des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Das Innenministerium teilte zudem mit, dass es Imamoglu vorübergehend von seinem Posten als Bürgermeister von Istanbul entbindet. Die Polizei hatte Imamoglu letzte Woche festgenommen, als seine Republikanische Volkspartei sich darauf vorbereitete, ihn als Präsidentschaftskandidaten zu nominieren, der im Falle von vorgezogenen Neuwahlen gegen Erdogan antreten soll.

Netanjahu plant, Hamas auf dem Schlachtfeld zu besiegen - Kreise

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und sein neues Team für nationale Sicherheit planen eine große Bodenoffensive im Gazastreifen in der Überzeugung, dass die Eroberung und das Halten von Gebieten es ihnen ermöglichen wird, die militante islamistische Palästinensergruppe Hamas endgültig zu besiegen. Dies sagten mehrere mit den Überlegungen der Regierung vertraute Personen. Am Sonntag schickte Israel Infanteristen in den nördlichen Teil des Gazastreifens und in die Gebiete um Rafah im Süden.

USA erhöhen mit Delegation den Druck auf Grönland

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Michael Waltz, und die Second Lady, Usha Vance, werden diese Woche nach Grönland reisen und damit die Beziehungen im Zusammenhang mit dem Gelöbnis von Präsident Donald Trump, das dänische Territorium "auf die eine oder andere Weise" zu erwerben, weiter belasten. Der grönländische Premierminister Múte Egede bezeichnete den geplanten Besuch wenige Tage vor den Kommunalwahlen als "äußerst aggressiv".

Kanadas Premierminister Carney beruft vorgezogene Neuwahlen ein

Kanadas Premierminister Mark Carney hat am Sonntag vorgezogene Neuwahlen ausgerufen und schickt die Kanadier am 28. April an die Urnen. Dort dürfte es vor allem um die Frage gehen, wie Kanada mit US-Präsident Trump umgehen wird. Carney rief die Wahl weniger als zwei Wochen nach seiner Vereidigung als Nachfolger von Justin Trudeau aus. Der 60-jährige ehemaliger Notenbanker tritt gegen die Konservative Partei Kanadas an, die von Pierre Poilievre angeführt wird, und einige Umfragen zeigen, dass die Liberalen zum ersten Mal seit Jahren die öffentliche Meinung anführen.

+++ Konjunkturdaten +++

Singapur Verbraucherpreise Feb +0,9% gg Vj (PROG: +0,9%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Feb +0,6% (Jan: +0,8%) gg Vj

