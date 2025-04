Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

Japans Großkonzerne wegen Sorge vor US-Zöllen weniger optimistisch

Große japanische Konzerne haben ihre Geschäftsaussichten im ersten Quartal des Jahres weniger optimistisch eingeschätzt, wie eine vierteljährliche Umfrage der japanischen Notenbank (BoJ) am Dienstag ergab. Dies spiegelt Sorgen über die von US-Präsident Donald Trump angedrohten höheren Zölle auf US-Importe wider. Der Hauptindex der Tankan-Umfrage lag in der März-Umfrage bei +12, und verschlechterte sich damit zum ersten Mal seit vier Quartalen und erreichte den niedrigsten Stand seit März 2024. Er entsprach dem Konsens der vom Datenanbieter Quick befragten Wirtschaftsexperten. Bei der letzten Umfrage im Dezember hatte der Wert noch bei +14 gelegen.

Caixin/S&P Global: PMI in Chinas Industrie im März gestiegen

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im März belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,2 (Februar: 50,8) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Wer­bung Wer­bung

China will Antwort auf US-Zölle mit Japan und Südkorea koordinieren

China will enger mit Südkorea und Japan zusammenarbeiten. Das Land will seine Antwort auf die US-Zölle mit den beiden Ländern koordinieren, wie es in einem Social-Media-Eintrag des staatlichen Fernsehens heißt. Die drei Länder würden den Dialog über die Zusammenarbeit bei Lieferketten und Exportkontrollen vertiefen und planten zügige Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen.

Japans Premier fordert weiterhin Ausnahmen von US-Zöllen

Japan will weiterhin Ausnahmen von den US-Zöllen anstreben. Die Regierung erwägt zudem Maßnahmen zum Schutz kleinerer Unternehmen vor den Auswirkungen höherer Zölle. "Wir werden weiterhin massiv darauf drängen, dass Japan ausgenommen wird", sagte Ministerpräsident Shigeru Ishiba mit Blick auf die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle. "Wir werden die Auswirkungen auf die heimischen Branchen und die Beschäftigung sehr gründlich untersuchen und notwendige Maßnahmen ergreifen."

Wer­bung Wer­bung

Australische Notenbank hält Zinsen stabil

Die australische Notenbank hat ihre Geldpolitik beibehalten. Die Reserve Bank of Australia (RBA) ließ den Leitzins wie vom Markt erwartet bei 4,10 Prozent. Sie vermied damit politische Verwicklungen vor der Parlamentswahl am 3. Mai. Zudem sagte sie, dass sie auf weitere Hinweise warte, dass die Inflation weiterhin auf dem Rückzug sei. Der Rat warnte überdies vor dem sich eintrübenden Ausblick für die Weltwirtschaft.

Verschiedene Trump-Termine im Umlauf

US-Präsident Donald Trump wird am Mittwoch darüber informieren, welche Länder er mit welchen "reziproken Zöllen" bedenken will. Nach Aussage von Deutsche-Bank-Volkswirt gibt es unterschiedliche Aussagen darüber, wie genau diese Ankündigungen erfolgen werden. Das Weiße Haus teilte mit, dass das Ganze im Rahmen eines "Rose Garden Announcement" stattfinden und zunächst nur länderbezogene Angaben beinhalten werde. Sektorbezogene Zölle würden folgen. Finanzminister Scott Bessent sagte bei Fox News, die Bekanntgabe werde am Mittwoch um 21.00 Uhr (MESZ) erfolgen.

Trump plant Reise nach Saudi-Arabien und Katar

US-Präsident Donald Trump will in den nächsten Wochen Saudi-Arabien, Katar und möglicherweise die Vereinigten Arabischen Emirate besuchen, wobei die Pläne nach eigenen Aussagen noch nicht endgültig sind. "Ich habe sehr gute Beziehungen zum Nahen Osten", sagte Trump im Oval Office. Zum Zeitpunkt sagte er: "Es könnte nächsten Monat sein, vielleicht ein bisschen später." Trump sagte, dass er gut mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman befreundet sei.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Nationwide Hauspreisindex März unverändert gg Vm; +3,9% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,2% gg Vm: +4,2% gg Vj

Japan/Arbeitslosenquote Feb 2,4% (PROG: 2,5%)

Japan/Kfz-Absatz März +8,8% gg Vorjahr

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2025 03:02 ET (07:02 GMT)