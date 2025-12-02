DAX23.668 +0,3%Est505.682 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 -0,6%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.610 +0,4%Euro1,1617 +0,1%Öl63,24 -0,1%Gold4.214 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX moderat höher -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- - Bilfinger will noch schneller wachsen -- Siemens Energy im Fokus
Top News
Bernstein Research bescheinigt Outperform für Airbus SE-Aktie Bernstein Research bescheinigt Outperform für Airbus SE-Aktie
Strategy-Aktie unter Druck: Muss der Krypto-Investor bald Bitcoins verkaufen? Strategy-Aktie unter Druck: Muss der Krypto-Investor bald Bitcoins verkaufen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

02.12.25 08:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung

Powell vermeidet geldpolitische Aussagen vor der Sitzung

Fed-Chef Jerome Powell hat in seiner Rede an der Stanford University wie erwartet Themen wie Geldpolitik und Wirtschaftsausblick vermieden, da vor der Sitzung in der nächsten Woche eine offizielle Sperrfrist gilt. Powell lobte George Shultz' pragmatischen Ansatz in der Politik, seinen Einsatz gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz und seine Integrität bei einer Gedenkveranstaltung für den verstorbenen ehemaligen Außenminister.

Südostasiens Ausblick 2026 getrübt - Unruhen belasten

Die südostasiatischen Volkswirtschaften haben sich zwar widerstandsfähig gezeigt, der Wachstumsausblick für 2026 bleibt jedoch nach Einschätzung von Ivy Ng und Tommy Law von DWS angesichts zunehmender sozialer Unruhen und eines schwächelnden Investorenvertrauens getrübt. Wie sie in einem Kommentar schreiben, verzeichneten die meisten regionalen Volkswirtschaften im dritten Quartal ein unerwartet starkes Wachstum, unterstützt durch mildere Zölle und eine akkommodierende Fiskal- und Geldpolitik. Soziale Unruhen, Korruptionsskandale und Sicherheitsbedenken untergrüben jedoch das Geschäftsvertrauen und dämpften Investitions- und Tourismusströme.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Nationwide Hauspreisindex Nov +0,3% gg Vm; +1,8% gg Vj

GB/Nationwide Hauspreisindex PROG: +0,1% gg Vm: +1,4% gg Vj

Wer­bung

Südkorea Verbraucherpreise Nov +2,4% (PROG: +2,4%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Nov -0,2% (PROG: -0,2%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Nov +2,0% gg Vorjahr, -0,1% gg Vormonat

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)