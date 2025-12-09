Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte steigen im Oktober leicht

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Oktober trotz der flauen Weltwirtschaft und der US-Zölle leicht gesteigert. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 0,1 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 0,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 4,2 Prozent höher.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex fällt im November um 0,8 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im November kalender- und saisonbereinigt um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gefallen. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 1,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Fahrleistung von Lkw ermöglicht frühzeitige Prognosen zur Entwicklung der Industrieproduktion.

Australische Notenbank hält Zins stabil, zeigt sich jedoch restriktiv

Die australische Notenbank hat die Zinsen überraschend bestätigt, aber angedeutet, dass ihr nächster Schritt 2026 eine Zinserhöhung sein wird. Nach einer zweitägigen geldpolitischen Sitzung beließ die Reserve Bank of Australia (RBA) den offiziellen Leitzins bei 3,60 Prozent - wo er seit August liegt. "Aktuelle Daten deuten darauf hin, dass die Risiken für die Inflation nach oben tendieren, aber es wird noch etwas länger dauern, bis sich die Dauerhaftigkeit des Inflationsdrucks beurteilen lässt", teilte die RBA mit.

Bundestag plant Rüstungspaket in Rekordhöhe - Agentur

Der Deutsche Bundestag wird einem Bericht von Bloomberg zufolge in der nächsten Woche 29 Beschaffungsaufträge für militärische Güter im Rekordwert von 52 Milliarden Euro genehmigen. Wie die Agentur unter Berufung auf informierte Kreise berichtete, umfassen die Aufträge eine breite Palette von Material und Dienstleistungen, darunter 22 Milliarden Euro für militärische Grundausrüstung und Bekleidung, 4,2 Milliarden Euro für Puma-Schützenpanzer, 3 Milliarden Euro für Arrow-3-Luftabwehrraketen und Abschussvorrichtungen sowie 1,6 Milliarden Euro für Überwachungssatelliten.

Trump droht Mexiko wegen Wasserstreit mit Strafzoll

US-Präsident Donald Trump hat Mexiko im Streit um die Verteilung von Wasserreserven in der Grenzregion mit der Einführung eines Strafzolls von 5 Prozent auf Importe gedroht. Laut den Bestimmungen eines Vertrags aus dem Jahr 1944 ist Mexiko verpflichtet, Millionen von Liter Wasser an die USA zu liefern. "Ich habe die Genehmigung erteilt, einen Zoll von 5 Prozent auf Mexiko zu erheben, wenn dieses Wasser nicht SOFORT freigegeben wird", schrieb Trump am Montagabend in den sozialen Medien.

Trump erlaubt Verkauf von KI-Chip Nvidia H200 nach China

US-Präsident Donald Trump plant offenbar, Nvidia die Lieferung eines technisch anspruchsvolleren KI-Chips nach China zu gestatten. "Ich habe den chinesischen Präsidenten Xi darüber informiert, dass die Vereinigten Staaten Nvidia den Versand ihrer H200-Produkte an zugelassene Kunden in China und anderen Ländern unter Bedingungen gestatten werden, die eine weiterhin starke nationale Sicherheit gewährleisten. Präsident Xi hat positiv reagiert!", erklärte Trump in einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Nov 2,9% - CBS

Niederlande Inflationsrate Okt war 3,1% - CBS

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)