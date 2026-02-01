Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Großbritannien verzeichnet 2025 moderates Wachstum

Die britische Wirtschaft hat 2025 erneut ein nur moderates Wachstum verzeichnet. Hintergrund waren zurückhaltende Verbraucher, eine steigende Arbeitslosigkeit und anhaltend hohe Finanzierungskosten. Im Gesamtjahr 2025 wuchs die Wirtschaft um 1,3 Prozent, nach einem Anstieg von 1,1 Prozent im Vorjahr. Im letzten Quartal des Jahres stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt ONS mitteilte. Dies entsprach der Wachstumsrate im dritten Quartal. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet.

Miran sieht trotz Jobdaten immer noch Argumente für Zinssenkungen

Stephen Miran, Gouverneur der Federal Reserve, sieht ungeachtet der besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten für Januar weiterhin Argumente für Zinssenkungen. "Auch wenn die heutigen Arbeitsmarktdaten mir ein sehr gutes Gefühl in Bezug auf die Wirtschaft gegeben haben, glaube ich, dass die Stärkung der Angebotsseite es der Geldpolitik weiterhin erlaubt, dem Rechnung zu tragen", sagte er am Mittwoch in einem Interview mit Fox Business.

US-Lohnentwicklung könnte Fed Sorge bereiten

Die Entwicklung der US-Löhne zu Jahresbeginn könnte der Fed nach Aussage von Societe-Generale-Volkswirt Jan Groen Sorge bereiten. Groen verweist in einem Kommentar zum Arbeitsmarktbericht für Januar auf den Anstieg der Stundenlöhne um 0,4 Prozent und darauf, dass der Anstieg bei Bereinigung um den Einfluss bestimmter Niedriglohnsektoren sogar noch höher gewesen sein könnte. So seien die Stundenlöhne laut den Atlanta Wage Tracker, der eine solche Bereinigung beinhalte, um 0,5 Prozent gestiegen. "In jedem Fall wird die US-Notenbank angesichts der nun restriktiveren Zusammensetzung der stimmberechtigten Mitglieder im FOMC diese Lohnzahlen zur Kenntnis nehmen.

US-Repräsentantenhaus stimmt gegen Trumps Kanada-Zölle

Das von den Republikanern geführte US-Repräsentantenhaus hat am Mittwoch eine Resolution verabschiedet, die darauf abzielt, die Zölle von US-Präsident Donald Trump gegenüber Kanada rückgängig zu machen. Ein halbes Dutzend Abgeordnete der republikanischen Partei schlossen sich den Demokraten an, um die für die Regierung charakteristische Wirtschaftspolitik zu rügen.

Pentagon bereitet zweiten Flugzeugträger für Einsatz im Nahen Osten vor - Kreise

Das Pentagon hat einer zweiten Flugzeugträger-Besatzung befohlen, sich für einen Einsatz im Nahen Osten bereit zu halten. Das sagten drei US-Regierungsvertreter und verwiesen auf die Vorbereitungen des US-Militärs auf einen möglichen Angriff auf den Iran. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag gesagt, dass er die Entsendung eines zweiten Flugzeugträgers in die Region erwäge, um sich auf militärische Maßnahmen vorzubereiten, falls die Verhandlungen mit dem Iran scheitern sollten. Der Befehl zum Einsatz könnte innerhalb weniger Stunden erteilt werden, so einer der Informanten.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Jan 2,4% - CBS

Niederlande Inflationsrate Dez war 2,8% - CBS

GB/Industrieproduktion Dez -0,9% gg Vm; +0,5% gg Vj

GB/Industrieproduktion Dez PROG: unverändert gg Vm, +1,5% gg Vj

GB/Industrieproduktion Nov rev +1,3% gg Vm, +2,3% gg Vj

GB/Handelsbilanz Dez Defizit 22,7 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Dez PROGNOSE: Defizit 22,5 Mrd GBP

February 12, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)