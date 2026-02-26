Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Fed/Kashkari: Zu früh für Einschätzung der Inflationsfolgen des Nahost-Konflikts

Nach Aussage des Präsidenten der Federal Reserve Bank von Minneapolis, Neel Kashkari, ist es noch zu früh, um abschätzen zu können, welchen Einfluss der Konflikt im Nahen Osten auf die Inflation haben wird. "Ich hatte das Gefühl, dass die Geldpolitik in einer ziemlich guten Position war", sagte Kashkari. "Jetzt müssen wir sehen, was dieser neue Schock, potenziell neue Schocks für die Weltwirtschaft, bewirkt - wie lange der Effekt anhält und wie groß er ist." Kashkari fügte hinzu, er rechne für dieses Jahr mit einer Zinssenkung , müsse aber angesichts der jüngsten geopolitischen Ereignisse weitere Daten auswerten, um beurteilen zu können, ob diese Einschätzung angemessen sei.

Stimmung bei Chinas Industrie und Service mit uneinheitlichem Bild

DOW JONES--In China senden die Indikatoren für die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor durchwachsene Signale über die Wirtschaftsaktivität. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,0 (Januar: 49,3), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP). Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Chinas PMI für das nicht-verarbeitende Gewerbe, der sowohl den Dienstleistungs- als auch den Bausektor abdeckt, stieg auf 49,5 von 49,4 im Januar. Der von S&P Global erstellte RatingDog China General Services PMI stieg unterdessen im auf 56,7 Punkte (Januar: 52,3). Dies ist der stärkste Wert seit Mai 2023. Der RatingDog-PMI für das verarbeitende Gewerbe erhöhte sich von 50,3 auf 52,1 Punkte.

Ifo-Geschäftsklima in der Autoindustrie im Februar verbessert

Das Geschäftsklima in der Automobilindustrie Deutschlands hat sich im Februar erneut verbessert. Der vom Ifo-Institut in dieser Branche erhobene Indikator stieg saisonbereinigt auf minus 15,6 Punkte von minus 19,1 Punkten im Januar. Die Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage deutlich besser als im Vormonat; die Geschäftserwartungen fielen dagegen etwas schlechter aus. "Die Nachfrage aus dem EU-Raum - vor allem nach Elektrofahrzeugen - wirkt für die deutsche Autoindustrie weiterhin als stützende Kraft", sagt Ifo-Branchenexpertin Anita Wölfl.

US-Marine soll Tanker bei Bedarf durch die Straße von Hormus eskortieren

US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag erklärt, dass die US-Marine bei Bedarf damit beginnen werde, Tanker durch die Straße von Hormus zu eskortieren. "Egal was passiert, die Vereinigten Staaten werden den freien Energiefluss in die Welt sicherstellen", schrieb Trump in einem Post in den sozialen Medien. Ein Fünftel des weltweiten Ölangebots wird durch die Straße von Hormus transportiert. Im selben Post gab Trump bekannt, dass er die U.S. International Development Finance Corporation angewiesen habe, "politische Risikoversicherungen und Garantien für die finanzielle Sicherheit des gesamten Seehandels bereitzustellen, insbesondere für Energie, die den Golf passiert."

Trump droht Spanien mit Handelsboykott

US-Präsident Donald Trump hat Spanien mit einem Handelsboykott gedroht. "Wir werden den gesamten Handel mit Spanien einstellen. Wir wollen nichts mit Spanien zu tun haben", sagte er während eines Treffens mit Bundeskanzler Friedrich Merz vor Journalisten im Oval Office. Trump fügte hinzu, er habe Finanzminister Scott Bessent angewiesen, "alle Geschäfte" mit Spanien einzustellen. "Spanien hat sich schrecklich verhalten", sagte Trump mit Blick auf die Reaktion der Nato-Länder auf den US-Raketenangriff auf den Iran. Am Montag hatte Nato-Mitglied Spanien den USA laut dem staatlichen spanischen Sender RTVE den Zugang zu Luftwaffenstützpunkten für "alles, was nicht im Vertrag enthalten ist und nicht unter die UN-Charta fällt", verweigert.

Australien/BIP 4Q +0,8% (PROG: +0,8%) gg Vorquartal

Australien/BIP 4Q +2,6% (PROG: +2,3%) gg Vorjahr

Schweiz Feb Verbraucherpreise +0,6% gg Vormonat

Schweiz Feb Verbraucherpreise +0,1% gg Vorjahr

