Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutscher Dienstleistungsumsatz Dezember real -0,8% gg Vm

Der Umsatz in Dienstleistungssektor (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) ist im Dezember gegenüber dem Vormonat preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,8 Prozent gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ergab sich für volle Jahr 2025 ein Zuwachs von 2,1 Prozent, wobei für das erste Halbjahr ein Zuwachs von 2,4 Prozent gemeldet wurde und für das zweite von 1,9 Prozent. Im vierten Quartal sanken die Umsätze um 1,2 Prozent.

China setzt sich niedrigstes Wachstumsziel seit den 1990ern

China strebt in diesem Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zwischen 4,5 und 5 Prozent an und signalisiert damit, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt in eine Phase langsameren Wachstums eintritt. Das Ziel ist das niedriges seit mindestens den 1990er Jahren und folgt auf drei Jahre, in denen ein Wachstum von "rund 5 Prozent" angestrebt wurde. Sollte Chinas Wirtschaft in diesem Jahr um weniger als 5 Prozent wachsen, wäre dies - abgesehen von den Jahren der Covid-19-Pandemie - das langsamste Wachstum seit mehr als dreißig Jahren. Laut Regierungsangaben wuchs das BIP im vergangenen Jahr real um 5,0 Prozent und erreichte damit das offizielle Ziel trotz eines erneuten Handelskriegs mit den USA.

Richter warnt US-Regierung wegen Verzögerung bei Zollrückerstattungen

Ein Richter an einem Bundeshandelsgericht hat die US-Regierung am Mittwoch angewiesen, das Verfahren zur Rückerstattung von Zöllen an Importeure zu beschleunigen, die der Oberste Gerichtshof im vergangenen Monat für illegal erklärt hatte. Bei einer Anhörung, in der es um den Kampf eines Unternehmens um eine Rückerstattung ging, sagte Richter Richard Eaton, dass das Rückzahlungsverfahren unkompliziert sein sollte. Er ordnete an, dass die Regierung mit dem Prozess der Rückerstattung an die Importeure beginnen solle, und setzte für Freitag eine Anhörung an, bei der er um Berichte zum aktuellen Stand bat.

Beige Book: Wirtschaftliche Aktivität weiter differenziert

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA zeigt sich einer Erhebung der US-Notenbank zufolge weiter differenziert. Wie es im Konjunkturbericht Beige Book heißt, stieg die gesamtwirtschaftliche Aktivität in sieben der zwölf Federal Reserve Distrikte leicht bis moderat. Die Zahl der Distrikte, die eine stagnierende oder rückläufige Aktivität meldeten, erhöhte sich von vier im Vorquartal auf fünf im aktuellen Quartal. Obwohl die Verbraucherausgaben insgesamt leicht angestiegen seien, hätten zwei Distrikte anhaltende Rückgänge gemeldet.

FR/Industrieproduktion Jan +0,5% gg Vm

FR/Industrieproduktion Jan PROGNOSE: +0,4% gg Vm

FR/Industrieproduktion Dez rev -0,5% (vorl: -0,7%) gg Vm

Malaysias Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 2,75%

Philippinen Verbraucherpreise Feb +2,4% gg Vorjahr (PROG +2,35%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Feb +2,9% gg Vorjahr

Thailand Verbraucherpreise Feb -0,88% gg Vorjahr (PROG -0,49%)

