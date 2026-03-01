DAX23.906 +0,4%Est505.794 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2100 -4,1%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.834 -0,3%Euro1,1584 -0,2%Öl86,04 +2,1%Gold5.098 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX startet Erholungsversuch -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
Underweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BASF-Aktie Underweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BASF-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

06.03.26 08:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wer­bung

Sleijpen: EZB ist weiterhin "gut positioniert" - Agentur

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihre Geldpolitik nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Olaf Sleijpen trotz des Iran-Kriegs vorerst nicht ändern. "Ich habe meine Einschätzung unserer aktuellen Lage, die nach wie vor gut ist, nicht grundlegend geändert. Wir sind in der Tat datenabhängig", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Beim anstehenden Entscheid am 19. März an der Zinsschraube zu drehen, halte er für verfrüht. "Da wir erst von wenigen Tagen sprechen, ist es noch zu früh, um die langfristigen Auswirkungen auf die Wirtschaft oder die Geldpolitik abzuschätzen."

BoJ-Vizechef Himino: Behalten Yen genau im Auge

Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Ryozo Himino, hat zugesagt, die Auswirkungen eines schwachen Yen auf die Preisentwicklung genau zu beobachten, da die Währung weiterhin unter Abwärtsdruck steht. "Zwar zielt die Geldpolitik auf Preisstabilität und nicht auf die Kontrolle von Währungsniveaus ab, aber wir erkennen an, dass Wechselkursschwankungen ein Schlüsselfaktor sind, der die Wirtschaft und die Inflationsaussichten der Nation beeinflusst", sagte Himino am Freitag vor einem Parlamentsausschuss.

Schweden 4Q Leistungsbilanz Überschuss 78,1 Mrd SEK

Südkorea Verbraucherpreise Feb +2,0% (PROG: +2,1%) gg Vorjahr

Wer­bung

Südkorea Verbraucherpreise Feb +0,3% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Feb +2,3% gg Vorjahr, +0,4% gg Vormonat

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 06, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)