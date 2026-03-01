Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Sleijpen: EZB ist weiterhin "gut positioniert" - Agentur

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihre Geldpolitik nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Olaf Sleijpen trotz des Iran-Kriegs vorerst nicht ändern. "Ich habe meine Einschätzung unserer aktuellen Lage, die nach wie vor gut ist, nicht grundlegend geändert. Wir sind in der Tat datenabhängig", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Beim anstehenden Entscheid am 19. März an der Zinsschraube zu drehen, halte er für verfrüht. "Da wir erst von wenigen Tagen sprechen, ist es noch zu früh, um die langfristigen Auswirkungen auf die Wirtschaft oder die Geldpolitik abzuschätzen."

BoJ-Vizechef Himino: Behalten Yen genau im Auge

Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Ryozo Himino, hat zugesagt, die Auswirkungen eines schwachen Yen auf die Preisentwicklung genau zu beobachten, da die Währung weiterhin unter Abwärtsdruck steht. "Zwar zielt die Geldpolitik auf Preisstabilität und nicht auf die Kontrolle von Währungsniveaus ab, aber wir erkennen an, dass Wechselkursschwankungen ein Schlüsselfaktor sind, der die Wirtschaft und die Inflationsaussichten der Nation beeinflusst", sagte Himino am Freitag vor einem Parlamentsausschuss.

Schweden 4Q Leistungsbilanz Überschuss 78,1 Mrd SEK

Südkorea Verbraucherpreise Feb +2,0% (PROG: +2,1%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Feb +0,3% (PROG: +0,4%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Feb +2,3% gg Vorjahr, +0,4% gg Vormonat

