Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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US-Militär bestätigt Beginn der Hormus-Blockade ab Montag

Die Blockade des gesamten Schiffsverkehrs, der iranische Häfen in der Straße von Hormus anläuft oder verlässt, beginnt am Montag um 16:00 Uhr MESZ. Das bestätigte das US Central Command (CENTCOM), das die US-Streitkräfte im Nahen Osten führt. Die Blockade werde "unparteiisch gegen Schiffe aller Nationen durchgeführt, die iranische Häfen und Küstengebiete anlaufen oder verlassen", hieß es in einer Erklärung am Sonntag. Das Central Command werde Schiffe, die Häfen außerhalb des Irans ansteuern oder von dort kommen, nicht behindern.

Trump erwägt begrenzte Schläge gegen den Iran

Zusätzlich zur US-Blockade der Straße von Hormus erwägen US-Präsident Donald Trump und seine Berater laut Beamten und mit der Situation vertrauten Personen die Wiederaufnahme begrenzter Militärschläge im Iran, um eine Pattsituation bei den Friedensgesprächen zu überwinden. Das sei einer der Optionen, die Trump am Sonntag prüfte - nur wenige Stunden nach dem Scheitern der Verhandlungen in Pakistan. Trump könne auch eine umfassende Kampagne wieder aufnehmen, wobei Beamte dies für weniger wahrscheinlich hielten.

Blockade der Straße von Hormus dürfte Nahostkonflikt weiter eskalieren

Die Drohung der USA mit einer Blockade der Straße von Hormus dürfte den Nahostkonflikt weiter eskalieren lassen, schreibt Vivek Dhar von der CBA in einem Kommentar. Die Blockade gefährde direkt die Ölexporte des Iran durch die Meerenge, die sich im vergangenen Monat auf rund 1,7 Millionen Barrel pro Tag beliefen, so der Analyst. "Daher würde die Blockade die physischen Märkte für Öl und Raffinerieprodukte noch weiter verknappen", so Dhar. Die physische Knappheit von Ölfässern, wie sie sich in den Öl-Benchmarks mit physischer Lieferung widerspiegelt, habe dazu geführt, dass Öl in den kommenden Wochen "zu Preisen von über 140 US-Dollar pro Barrel den Besitzer wechselt", fügt der Analyst hinzu.

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Nahost-Krieg könnte zahlreiche Konsequenzen haben

Ein Blick mit etwas Abstand auf den Krieg im Nahen Osten zeige, dass sich daraus neun wesentliche Konsequenzen ergeben könnten, meint Shane Oliver, Chefvolkswirt bei AMP. Er zähle dazu höhere Preise und Inflation, ein erhöhtes geopolitisches Risiko, eine erneute globale terroristische Bedrohung, erhöhte Verteidigungsausgaben, erhöhte Ausgaben für die Öl- und Gasinfrastruktur, einen stärkeren Fokus auf erneuerbare Energien und Kernenergie, mehr Druck zur Verlagerung von Lieferketten ins Inland, eine weitere Mahnung, dass die Welt nun krisenanfälliger sei, und einen größeren Staat, was zu mehr Staatsverschuldung führe. All diese Dinge würden den Aufstieg des Populismus anheizen, fügt er hinzu.

Waffenstillstand im Nahen Osten - Inflationsanstieg könnte temporär bleiben

Der US-Staatsanleihemarkt werde nach dem Waffenstillstand im Nahost-Konflikt das Ausmaß des Schadens für die US-Inflation bewerten müssen, schreiben die Strategen von TD Securities in einer Research Note. Wenn der Waffenstillstand anhalte, werde der Inflationsanstieg zunehmend als vorübergehend angesehen. Die Strategen von TD würden dann erwarten, dass die Federal Reserve ab September wieder mit Zinssenkungen beginnen könne. "Darüber hinaus lohne es sich, die möglichen Auswirkungen des Krieges auf die Emission von Staatsanleihen zu beobachten, da der Kongress möglicherweise zusätzliche Mittel für das Militär bereitstellen könnte", heißt es weiter.

Gescheiterte USA-Iran-Gespräche hinterlassen fragileren Mittelweg

Gescheiterte Gespräche zwischen den USA und dem Iran hinterlassen einen fragileren Mittelweg, schreibt Charu Chanana, Chief Investment Strategist bei Saxo Markets, in einer Research Note. Die US-Blockade der Straße von Hormus sei keine vollständige Schließung, sondern ein Versuch, die Nutzung des Nadelöhrs durch den Iran als Quelle wirtschaftlichen und strategischen Einflusses in Frage zu stellen, merkt sie an. Eine längere Blockade erhöhe die wirtschaftlichen und diplomatischen Kosten für Peking, da China ein wichtiger Abnehmer iranischen Öls bleibe und jedes Interesse daran habe, die Energieflüsse stabil zu halten, so die Strategin.

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Orban gesteht Niederlage bei ungarischer Parlamentswahl ein

Ministerpräsident Viktor Orbán hat bei der Parlamentswahl in Ungarn am Sonntag eine erdrutschartige Niederlage erlitten. Damit endet die 16-jährige Regierungszeit des Politikers, der zu einer Symbolfigur für rechtspopulistische Staatsführer weltweit geworden war. Nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen liegt die Oppositionspartei von Peter Magyar mit 53,6 Prozent vorn, verglichen mit 37,8 Prozent für Orbáns Fidesz-Partei. Dies ist einer der größten Wahlsiege in der 37-jährigen Geschichte Ungarns seit dem Zusammenbruch des Kommunismus.

DJG/DJN/apo

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April 13, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)