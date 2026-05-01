Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Deutsche HVPI-Inflation steigt im April auf 2,9 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im April gestiegen, was vor allem an erhöhten Energiepreisen im Gefolge des Iran-Krieges lag. Die das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 2,9 (Vormonat: 2,8) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. April.

Kevin Warsh steht kurz vor Bestätigung als Fed-Chef

Der US-Senat hat einen weiteren Verfahrensschritt zur Bestätigung von Kevin Warsh als nächsten Vorsitzenden der Federal Reserve unternommen und seine Nominierung zur endgültigen Abstimmung über die Aufnahme in den Board der Fed weitergeleitet. Der Senat stimmte mit 49 zu 44 Stimmen dafür, die Debatte über Warshs Nominierung für den Board zu beenden - ein Verfahren, das es dem Senat ermöglicht, zur endgültigen Abstimmung über die Angelegenheit überzugehen.

Fed unter Warsh dürfte weniger explizite Zusagen machen

Unter einer von Kevin Warsh geführten Federal Reserve "sollten Anleger weniger explizite Zinszusagen und weniger Kommentare erwarten, die darauf abzielen, die kurzfristige Volatilität zu glätten", schreibt Lawrence Gillum von LPL Financial in einer Research Note. Der Kommunikationsstil würde wahrscheinlich einer früheren Ära ähneln - seltener, maßvoller und bewusst zweideutig, meint der Chefstratege für festverzinsliche Wertpapiere. Dies sollte Anleger dazu ermutigen, sich mehr auf die wirtschaftlichen Fundamentaldaten - Wachstum, Inflation und fiskalische Trends - zu konzentrieren, anstatt jedes Wort der Fed zu analysieren, meint Gillum.

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Chinas Zentralbank warnt vor importierten Inflationsrisiken

Chinas Zentralbank hat vor importierten Inflationsrisiken durch höhere weltweite Öl- und Rohstoffpreise gewarnt. Sie sagte gleichzeitig zu, eine "moderat lockere" Geldpolitik beizubehalten, um das Wirtschaftswachstum zu stützen. In ihrem geldpolitischen Bericht für das erste Quartal erklärte die People's Bank of China (PBoC), dass die Risiken einer importierten Inflation "genau überwacht" werden müssten.

Japans Finanzminister bekräftigt Koordination mit USA bei Wechselkursen

Die USA und Japan haben ihr Bekenntnis bekräftigt, eng zusammenzuarbeiten, um den Devisenmarkt zu überwachen, sagte Japans Finanzministerin nach einem Treffen mit dem US-Finanzminister Scott Bessent. "Wir haben die Bewegungen an den Finanzmärkten, einschließlich der Wechselkurse, im Lichte der Situation im Nahen Osten erörtert. Hinsichtlich der jüngsten Währungsbewegungen haben wir bestätigt, dass Japan und die USA sehr gut koordiniert vorgehen konnten", sagte Finanzministerin Satsuki Katayama auf einer Pressekonferenz.

Japan verstärkt Abwehr gegen fortschrittliche KI - auch Mythos

Japan verstärkt seine Bemühungen zur Abwehr neuer Bedrohungen durch Künstliche Intelligenz. Premierministerin Sanae Takaichi wies ihren Digitalminister und andere zuständige Beamte an, Maßnahmen zum Schutz kritischer Infrastruktur vor hochmodernen KI-Modellen zu entwickeln und Cybersicherheitslücken zu identifizieren. Zuletzt hatten Regierungsvertreter vor neuen Modellen wie Mythos von Anthropic gewarnt.

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Emirate haben Militärschläge gegen den Iran ausgeführt - Kreise

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben laut mit den Vorgängen vertrauten Personen Militärschläge gegen den Iran ausgeführt. Dies macht die Golfmonarchie zu einer aktiven Kriegspartei in einem Konflikt, in dem sie bislang das größte Ziel des Iran war. Ihr Militär ist gut mit im Westen hergestellten Kampfflugzeugen und Überwachungsnetzwerken ausgestattet. Die Angriffe deuten darauf hin, dass das Land nun eher bereit ist, diese einzusetzen, um seine Wirtschaftskraft und seinen wachsenden Einfluss im Nahen Osten zu schützen.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Ausgaben privater Haushalte März -2,9% (PROGNOSE: -1,3%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte März -3,6% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung März 82,7%

Japan/Konsumneigung März -7,2 Pkt gg Vorjahr

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)