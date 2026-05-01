Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Starker Anstieg der Großhandelspreise im April

Die Verkaufspreise im Großhandel haben im April spürbar angezogen. Sie lagen um 6,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Damit hat sich die Dynamik deutlich beschleunigt, nachdem die Steigerungsraten im März noch bei 4,1 Prozent und im Februar bei 1,2 Prozent gelegen hatte, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Großhandelspreise um 2,0 Prozent. Die aktuellen Entwicklungen sind primär auf die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten zurückzuführen. Hauptursächlich für den Anstieg der Großhandelspreise gegenüber dem Vorjahresmonat war der Preisanstieg bei Mineralölerzeugnissen

Nagel: Zinserhöhung der EZB wird immer wahrscheinlicher - Zeitung

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Ansicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel wegen des Iran-Kriegs möglicherweise die Zinsen anheben. "Wir können die hohen Energiepreise nicht ausblenden", sagte Nagel im Interview mit dem Handelsblatt. "Zinserhöhungen werden immer wahrscheinlicher, wenn sich das Inflationsbild nicht grundsätzlich ändert." Nagel zufolge bewegt sich die Eurozone "in Richtung" des Negativszenarios der EZB von Mitte März. "Und man muss sehen, dass schon im Basisszenario zwei Zinserhöhungen zugrunde gelegt waren, denn das hatten die Märkte im März eingepreist."

Goolsbee von der Fed - Inflationsseite des Mandats auf falschem Weg

Der Präsident der Fed von Chicago, Austan Goolsbee, hat erklärt, der unerwartet enttäuschende Teil des heutigen Berichts über die Verbraucherpreise sei die weiterhin hohe Inflation im Dienstleistungssektor gewesen. Nachdem die Inflation im April ihren höchsten Stand seit drei Jahren erreicht hatte, sagte Goolsbee bei einem Kamingespräch in Rockford, Illinois, dass sich der inflationäre Teil des dualen Mandats der Fed trotz energie- und zollbedingter Schocks in die falsche Richtung bewege. Auf der anderen Seite des dualen Mandats bezeichnete Goolsbee den Arbeitsmarkt als "stabil, ohne gut zu sein". "Die eine Seite des Mandats entwickelt sich falsch und die andere Seite nicht", sagte er und räumte ein, dass die Inflation seit fünf Jahren über dem Zielwert liege.

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PCE-Inflation dürfte im April gestiegen sein

Eine für die US-Notenbank Federal Reserve wichtige Inflationskennzahl hatte sich im vergangenen Monat wahrscheinlich in die falsche Richtung entwickelt. Nachdem heute Morgen der Bericht über die Verbraucherpreise für April vorlag, prognostizieren viele Ökonomen, dass die Kernrate der PCE-Inflation im April auf 3,3 Prozent gestiegen ist, nach 3,2 Prozent im März. Die Fed stützt sich auf die Kernrate des PCE, um zu beurteilen, ob die zugrundeliegende Trendinflation mit dem 2-Prozent-Ziel der Zentralbank im Einklang steht.

Gipfel Trump-Xi dürfte kaum Durchbrüche bringen - So Danske Bank

Das für diese Woche angesetzte Treffen zwischen Präsident Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping dürfte kaum Früchte tragen, meinen die Volkswirte der Danske Bank, die kurzfristig nur geringe Auswirkungen auf die Finanzmärkte erwarten. Trump habe weder die Anreize noch die Mittel, um China unter Druck zu setzen, da sein Fokus weiterhin auf dem Iran-Krieg und einem Gerichtsurteil liege, das seine Zollwaffe einschränke, schreiben die Volkswirte in einer Research Note. Für China habe die Aufrechterhaltung stabiler Beziehungen oberste Priorität, insbesondere in der Taiwan-Frage, so die Volkswirte. Eine Änderung im Wortlaut der US-Politik gegenüber der Insel wäre ein großer Sieg für Peking.

Chinas Wirtschaftsaktivität im April dank starker Exporte wohl robust - WSJ-Umfrage zeigt

Die chinesische Wirtschaftsaktivität dürfte im vergangenen Monat einen weiteren Schub durch starke Exporte erhalten haben, wobei die Industrieproduktion im April voraussichtlich noch schneller expandiert ist. Die Industrieproduktion dürfte im April im Jahresvergleich um 5,9 Prozent gewachsen sein, nach 5,7 Prozent im März, wie aus einer Umfrage des Wall Street Journal unter Ökonomen hervorgeht. Dieses Wachstum dürfte auf die robusten Ausfuhren trotz des langwierigen Nahost-Konflikts zurückzuführen sein. Die Binnennachfrage dürfte jedoch schwach geblieben sein, wobei die Anlageinvestitionen von Januar bis April voraussichtlich nur um 1,6 Prozent gestiegen sind, nach einem Anstieg von 1,7 Prozent in den ersten drei Monaten.

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Bank of Korea könnte Zinsen schneller als erwartet anheben

Die Bank of Korea könnte die Zinsen schneller als erwartet anheben, möglicherweise ab Juli, meint Jin-Wook Kim von Citigroup. Die BOK könnte angesichts der Aussichten auf höhere fiskalische Ausgaben, die durch Körperschaftssteuereinnahmen von Halbleiterunternehmen gestützt werden, in einen länger als erwarteten Straffungszyklus eintreten, so der Ökonom. Kim erwartet nun vier Zinserhöhungen der BOK um je 25 Basispunkte bis April 2027, statt der zuvor prognostizierten zwei bis Oktober 2026, und verweist auf Aufwärtsrisiken für Wachstum und Inflation.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Apr Verbraucherpreise -0,6% gg Vormonat

Schweden Apr Verbraucherpreise -0,1% gg Vorjahr

Schweden Apr Verbraucherpreise PROGNOSE: -0,6% gg Vormonat

Schweden Apr Verbraucherpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vorjahr

Japan/Leistungsbilanz März nsb Überschuss 4,681 Bill JPY (PROG: Überschuss 3,870 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz März nsb Überschuss 4,681 Bill JPY; +29,1% gg Vj

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)