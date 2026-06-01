Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Wer­bung Wer­bung

US-Justizministerium untersucht unrechtmäßige Schließung von Trump-Konten - Kreise

Mehrere US-Großbanken sind offenbar ins Visier der US-Justiz geraten. Das Justizministerium habe mehreren Banken, darunter JP Morgan und Bank of America Vorladungen zugestellt, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Darin werde um Informationen darüber gebeten, ob sie Kunden "debanked" oder Kundenkonten aus politischen Gründen unrechtmäßig geschlossen haben. Mit den Vorladungen der von Jeanine Pirro geleiteten US-Staatsanwaltschaft in Washington, D.C., eskaliert eine Kampagne von US-Präsident Donald Trump. Diese zielt darauf ab, Beweise dafür zu finden, dass Banken mutmaßlich Konservative und politisch umstrittene Branchen, einschließlich seiner eigenen Familie, diskriminiert haben.

S&P erhöht Rating für Argentinien auf "B-"; Ausblick stabil

S&P Global Ratings gesteht Argentinien eine höhere Bonitätseinstufung zu. Wie die Agentur mitteilte, hat sie das Langfrist-Rating auf "B-" von "CCC+" angehoben. Der Ausblick ist stabil. Argentinien sei wirtschaftlich weniger anfällig, so S&P. Die sich allmählich verbessernde externe Liquidität bereite den Weg für eine anhaltende wirtschaftliche Erholung. Zudem habe die Regierung dank anhaltender Haushaltsüberschüsse und verringerter wirtschaftlicher Ungleichgewichte, einschließlich einer niedrigeren Inflation, mittlerweile einen besseren Zugang zu Liquidität zur Bedienung ihrer Schulden.

Deutscher Inlandstourismus im April etwas schwächer als im Vorjahr

Das Tourismusgeschäft im Deutschland hat sich im April im Vergleich zum Vorjahr etwas abgeschwächt, nahm aber in den ersten vier Monaten des Jahres etwas zu. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 39,5 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren 3,1 Prozent weniger als im April 2025. Im Zeitraum Januar bis April 2026 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 126,1 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,6 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 0,9 Prozent unter dem bisherigen Rekordwert von 127,2 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2019.

Wer­bung Wer­bung

Kanada schlägt Social-Media-Verbot für unter 16-jährige vor

Kanada will Kindern unter 16 Jahren die Nutzung von Social-Media-Plattformen wie Snapchat und Instagram verbieten - zumindest vorübergehend. Der von der Regierung vorgeschlagene Safe Social Media Act, der noch der Zustimmung des Parlaments bedarf, lässt Ausnahmen für die meisten Social-Media-Plattformen zu. Voraussetzung ist, dass sie Sicherheitsanforderungen erfüllen, die von einer neu zu schaffenden Aufsichtsbehörde festgelegt werden.

Schweden Mai Verbraucherpreise +1,0% gg Vormonat

Schweden Mai Verbraucherpreise +0,8% gg Vorjahr

Schweden Mai Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vormonat

Schweden Mai Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,8% gg Vorjahr

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)