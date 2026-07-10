10.07.26 08:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

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Destatis bestätigt Inflationsrückgang auf 2,4 Prozent im Juni

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Juni wie erwartet nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, sank der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lag nur noch um 2,4 (Mai: 2,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Der nationale Verbraucherpreisindex sank um 0,3 Prozent und überstieg das Vorjahresniveau um 2,3 (2,6) Prozent. Die Kerninflationsrate blieb bei 2,5 Prozent. Damit bestätigten die Statistiker die Ergebnisse der Vorabschätzung.

S&P: Britisches Geschäftsklima sinkt - Stimmung im Dienstleistungssektor schwach

Das britische Unternehmensvertrauen ist laut der "Business Outlook"-Umfrage von S&P Global für Juni aufgrund des nachlassenden Optimismus im Dienstleistungssektor auf den niedrigsten Stand seit Februar 2025 gefallen. Die Gewinnprognosen haben sich eingetrübt, während die Unternehmen im Dienstleistungssektor hinsichtlich der Einstellung von Personal und der Investitionsausgaben pessimistischer wurden, wie die Umfrage zeigt. "Der Stimmungseinbruch erfolgte vor dem Hintergrund von Sorgen über politische Unsicherheit, Inflation, schwaches Verbrauchervertrauen und geopolitische Risiken", so S&P. Die Erwartungen bezüglich der Inputkosten im verarbeitenden Gewerbe sind auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahren gestiegen, obwohl die Unternehmen zuversichtlich waren, die Preise an die Kunden weitergeben zu können.

Kanada baut auf saudische Gelder zur Verringerung der US-Abhängigkeit

Kanada und Saudi-Arabien verhandeln über den Abschluss eines bilateralen Investitionsabkommens bis Anfang nächsten Jahres. Premierminister Mark Carney will damit im Rahmen seiner Strategie zur Handelsdiversifizierung die Beziehungen zum Königreich vertiefen. Wie Carney während eines Besuchs in Saudi-Arabien gegenüber Reportern hinzufügte, beabsichtigten hochrangige Vertreter in Begleitung von Führungskräften der großen kanadischen Pensionsfonds, in den kommenden Monaten in das Land am Persischen Golf zu reisen, um neue Investitionsmöglichkeiten zu sondieren. Der saudische Staatsfonds Public Investment Fund habe zudem seine Teilnahme an einem Investitionsgipfel bestätigt, den Carney im September in Toronto ausrichten will.

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Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juni +0,4% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juni +3,4% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Juni PROG: +0,5% gg Vm, +3,3% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Juni +0,2% gg Vm, +3,1% gg Vj

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

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July 10, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)