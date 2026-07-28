28.07.26 08:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Fed-Chef Warsh wird Konsens wohl nicht in Frage stellen

Bei seiner zweiten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses werde Fed-Chef Kevin Warsh den Konsens nicht in Frage stellen, schreibt Mabrouk Chetouane von Natixis Investment Managers in einer Research Note. Warsh werde "nicht der Versuchung nachgeben, den Leitzins um 25 Basispunkte anzuheben, auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt praktisch unerreichbar ist, die Inflation bis zum Jahresende wieder auf den Zielwert zu bringen", so der Leiter der globalen Marktstrategie. "Darüber hinaus wird der Fed-Vorsitzende nicht riskieren wollen, die langsame, aber stetige Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt â " die seit mehreren Wochen zu beobachten ist â " durch eine Straffung der monetären Bedingungen zu gefährden." Analysten erwarten weithin, dass die Fed am Mittwoch die Zinsen unverändert lassen wird, aber die Geldmärkte preisen laut LSEG eine 38-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Anhebung ein.

Druck auf Fed zur Zinserhöhung nimmt zu

Der Druck auf die Entscheidungsträger der US-Notenbank Federal Reserve, die Geldpolitik zu straffen, hat zugenommen, da die US-Inflation weiterhin deutlich über dem Zielwert liegt und die Wirtschaft sowie der Arbeitsmarkt widerstandsfähig bleiben, schreibt Anthony Willis von Columbia Threadneedle Investments in einer Research Note. "Die Währungshüter könnten jedoch bereit sein, über den jüngsten Anstieg der Ölpreise hinwegzusehen, bis die inflationären Auswirkungen deutlicher werden." Dennoch sei die grobe Marschrichtung offensichtlich: Die Fed nehme unter der Führung von Warsh einen hawkish-eren Kurs ein, meint der Senior-Ökonom. Die Märkte preisen laut LSEG derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 38 Prozent für eine Zinserhöhung der Fed am Mittwoch ein und gehen für September fest von einem Zinsschritt aus.

Markt preist höhere Wahrscheinlichkeit für Fed-Zinserhöhung ein

Die vom Markt eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve am Mittwoch steigt laut Daten von LSEG. Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 38 Prozent dafür ein, dass die Fed ihre Geldpolitik straffen wird, nach rund 31,5 Prozent am Montag. Im Gegensatz zur Markteinpreisung erwarten Analysten jedoch, dass die Fed die Zinsen in dieser Woche unverändert lassen wird. Die Geldmärkte preisen laut LSEG eine Zinserhöhung der Fed im September vollständig ein.

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Märkte preisen Zinserhöhung der Fed möglicherweise zu hoch ein

Nach Einschätzung von Pictet Wealth Management preisen die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Fed ungewöhnlich hoch ein. "Obwohl wir das Risiko einer überraschenden Anhebung nicht gänzlich ausschließen können, scheint die aktuelle Preisgestaltung am Markt zu hoch", schreibt die leitende US-Ökonomin Xiao Cui in einer Research Note. Nach Ansicht von Cui bestärken die jüngsten US-Inflationsdaten und die Äußerungen von Fed-Vertretern die Erwartungen, dass die Fed die Zinsen in dieser Woche unverändert bei 3,5 bis 3,75 Prozent belassen werde. Die Vertreter würden die Inflation jedoch weiterhin als das dominantere politische Risiko ansehen, was die Tür für eine Straffung bereits im September offenlasse, meint sie. Cui sehe zudem die Wahrscheinlichkeit von zwei abweichenden Stimmen für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte von den regionalen Fed-Präsidenten Logan und Hammack, mit einer möglichen dritten von Kashkari.

RBA-Gouverneurin lässt die Möglichkeit höherer Zinsen offen

Die Gouverneurin der Reserve Bank of Australia (RBA), Michele Bullock, hat gewarnt, dass die Inflation nach wie vor zu hoch sei, und fügte hinzu, dass weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen werden könnten. "Die Kerninflation ist immer noch zu hoch", erklärte sie vor einer Versammlung von Finanzmarktteilnehmern. "Unter diesen Umständen besteht der beste Beitrag, den die Geldpolitik leisten kann, darin, eine niedrige und stabile Inflation aufrechtzuerhalten und eine nachhaltige Vollbeschäftigung zu unterstützen." Der Rat sei bereit, die zur Erfüllung seines Mandats erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich einer weiteren Anhebung des Leitzinses, falls erforderlich, sagte sie bei einem Mittagessen mit Geldmarktteilnehmern.

Japans Finanzministerin signalisiert Einigkeit mit USA bei Devisenmarkt

Japans Finanzministerin hat eine neue Warnung an spekulative Devisenhändler gerichtet und signalisiert, dass sich die USA und Japan hinsichtlich der jüngsten Entwicklungen beim Dollar-Yen-Kurs einig sind. Die Haltung der Regierung, dass sie notwendige Maßnahmen gegen spekulative Yen-Bewegungen ergreifen werde, habe sich nicht geändert, sagte Satsuki Katayama auf einer von LSEG veranstalteten Veranstaltung in Tokio. "Ich glaube, dass sowohl Japan als auch die USA die Auffassung teilen, dass wir bereit sind, wenn nötig, Maßnahmen zu ergreifen", sagte sie.

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Iran und Oman arbeiten an Abkommen für Straße von Hormus

Vertreter des Iran und des Oman haben am Wochenende und am Montag über eine Vereinbarung für die sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus verhandelt. Ein US-Regierungsvertreter und Vermittler sagten, dass der Iran und der Oman in einigen Fragen noch weit auseinanderlägen, einschließlich der Frage, ob Transitgebühren erhoben werden sollen. Beide Seiten sprachen jedoch von Fortschritten.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Verbrauchervertrauen Juli 86 (Juni: 84)

Frankreich/Verbrauchervertrauen Juli PROGNOSE: 85

DJG/DJN/apo

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July 28, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)