30.07.26 08:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Fed hält Zins stabil - Drei Ratsmitglieder für Erhöhung

Die Federal Reserve hat ihren Leitzins trotz der Einwände von drei Ratsmitgliedern, die eine Erhöhung befürworteten, unverändert gelassen. Dieses Abstimmungsergebnis unterstrich, wie der Druck innerhalb der Zentralbank wächst, gegen die Inflation vorzugehen, die seit fünf Jahren über dem Zielwert der Fed von 2 Prozent liegt. Die Fed beließ ihren Leitzins mit einem Votum von 9 zu 3 in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent. Der geldpolitische Ausschuss veröffentlichte dieselbe Erklärung wie bereits im Juni, als die Zinsen ebenfalls unverändert gelassen wurden. Durch diese Entscheidung blieb das Versprechen von Fed-Chef Kevin Warsh, die Phase der über dem Ziel liegenden Inflation zu beenden, zum zweiten Mal in Folge nur ein Lippenbekenntnis und wurde nicht in die Tat umgesetzt.

Anleger müssen sich unter Fed-Chef Warsh mit Unsicherheit anfreunden

Anleger werden sich unter dem neuen Vorsitzenden der US-Notenbank, Kevin Warsh, stärker an Unsicherheit gewöhnen müssen, schreibt Ed Hutchings von Aviva Investors in einer Research Note. Obwohl die Entscheidung der Fed, die Zinsen unverändert zu lassen, weitgehend erwartet worden war, habe vor der Sitzung ein erhebliches Maß an Unsicherheit geherrscht, sowohl hinsichtlich des Ergebnisses als auch der darauffolgenden Rhetorik, meint der Leiter des Bereichs Zinsen. "Dies ist scheinbar etwas, woran sich Anleger unter dem neuen Fed-Vorsitzenden gewöhnen müssen," sagt er.

IFM Investors - Fed-Sitzung war enttäuschend

Die mit Spannung erwartete Juli-Sitzung der Federal Reserve ist enttäuschend verlaufen, entsprach aber den Erwartungen, da die Fed die Zinsen unverändert gelassen hat und drei Mitglieder für eine Anhebung gestimmt haben, schreibt Ryan Weldon von IFM Investors in einer Research Note. "Die Erklärung war kurz und bündig, wie es unter dem Vorsitzenden Warsh zur Erwartung geworden ist, wobei sich die Fed weiterhin zur Gewährleistung von Preisstabilität bekennt", sagt der Investment Director und Portfoliomanager. Jedoch böten Kommentare, die einen Teil des Inflationsdrucks auf Angebotsschocks zurückführen, auch einen Ausweg, sollte die Fed eine Anhebung im September für ungerechtfertigt halten, meint er.

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Fed-Entscheidung und abweichende Voten bestätigen ausgewogene Preisfindung vor Sitzung

Die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinsen unverändert zu lassen, sei bei drei Gegenstimmen wohl eher ein interner Streit als ein einstimmiger Beschluss gewesen. Dies bestätigt die fein ausbalancierte Preisbildung am Markt im Vorfeld der Sitzung, schreibt Seema Shah von Principal Asset Management in einer Research Note. "Die Erklärung bot wenig neue Informationen, aber die abweichenden Stimmen senden eine klare Botschaft: Die Fed ist noch nicht davon überzeugt, dass der Kampf gegen die Inflation gewonnen ist", sagt die Chef-Anlagestrategin. Während Zinssenkungen vorerst vom Tisch seien, könnten Anleger eine weitere Anhebung vor Jahresende auch nicht ausschließen, meint sie.

Fed-Entscheidung gilt als 'unbequemes Stillhalten'

Eine Zinserhöhung durch die Federal Reserve hätte einen bereits schwachen Aktien- und Anleihemarkt erschüttert, meint Christian Hoffmann von Thornburg Investment Management. Die Fed habe die Zinsen unverändert gelassen, was "keine ausgemachte Sache" gewesen sei, sagt der Leiter des Bereichs Fixed Income und bezeichnet dies als "unbequemes Stillhalten". Dies geschehe zwar nach einigen konstruktiven Inflationsdaten, doch der Ölpreis steige angesichts der geopolitischen Unsicherheit wieder an, sagt er. "Man hat uns glauben gemacht, dass dies nicht mehr eine Fed ist, die jeden ihrer Schritte weit im Voraus ankündigt und ihre Gedanken nicht häufig an den verschiedensten Stellen teilt", sagt er.

Fed könnte im September stillhalten - Bei sinkenden Ölpreisen und Inflation

Die Federal Reserve dürfte die Zinsen auf ihrer September-Sitzung unverändert lassen, sofern es nicht zu einem starken Anstieg der Ölpreise kommt und vorausgesetzt, die Inflation tendiert nach unten, meint Blerina Uruci, Chefvolkswirtin für die USA bei T. Rowe Price. Angesichts der abweichenden Meinungen bei der Sitzung des Offenmarktausschusses am Mittwoch und der Unsicherheit bezüglich des Öls preise der Markt die Zinsentscheidung im September mit 50/50 ein, schreibt sie in einer Research Note. "Der Markt wird die Fed weiterhin unter Druck setzen und wahrscheinlich nicht nachgeben, bis die Inflationsdaten ihn dazu zwingen", meint sie und hält an ihrer Einschätzung fest, dass die Fed die Zinsen nicht ändern wird.

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Warshs Abkehr von der Forward Guidance könnte Marktvolatilität anheizen

Die Abkehr des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh von der Forward Guidance gebe der Zentralbank mehr geldpolitische Flexibilität, lasse die Anleger aber mit weniger Klarheit über den künftigen geldpolitischen Kurs zurück, meint James Ooi, Marktstratege bei Tiger Brokers. "Diese Unsicherheit könnte zu einer höheren Marktvolatilität führen", schreibt er in einer Research Note. Die von den Terminmärkten implizierten Erwartungen einer Zinserhöhung im September seien eher ein Spiegelbild der Anlegerstimmung als eine endgültige Prognose, wie der Offenmarktausschuss (FOMC) letztendlich abstimmen werde, meint er. Da KI-bezogene Unternehmen zur Finanzierung des Infrastrukturaufbaus auf Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung angewiesen seien, könnten hohe Zinsen ihre Bewertungen belasten.

USA fliegen Vergeltungsangriffe gegen den Iran

US-Streitkräfte haben Angriffe auf den Iran geflogen. Das US-Militär bezeichnete dies als "kraftvolle Antwort" auf die Raketenangriffe des Iran auf US-Truppen in Jordanien. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Vergeltung für den überraschenden Angriff mit ballistischen Raketen angekündigt. Die USA griffen Dutzende von Zielen an, darunter militärische Kommandozentralen, Raketen- und Drohneneinrichtungen, Küstenüberwachungs- und Verteidigungsanlagen sowie maritime Kapazitäten, teilte das US-Zentralkommando nach Abschluss der Angriffe mit. "Die Angriffe zielten darauf ab, die Bedrohungen durch den Iran und seine Stellvertreter für die amerikanischen Streitkräfte, die Handelsschifffahrt und die benachbarten Golfstaaten weiter zu verringern", hieß es.

Französische Wirtschaft erholte sich im zweiten Quartal trotz Kriegsunsicherheit

Frankreichs Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal erholt, gestützt durch die Konsumausgaben und robuste Exporte. Damit überwand sie einen Teil der Unsicherheit über den Verlauf und die Folgen des Konflikts im Nahen Osten. Das Bruttoinlandsprodukt der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone stieg in den drei Monaten bis Juni um 0,2 Prozent, wie die französische Statistikbehörde am Donnerstag mitteilte. Dies steht einem Rückgang von 0,1 Prozent im ersten Quartal gegenüber und liegt über dem Wachstum von 0,1 Prozent, das von Ökonomen in einer Umfrage des Wall Street Journal erwartet worden war.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Juni Einzelhandelsumsatz +1,0% gg Vormonat

Schweden Juni Einzelhandelsumsatz +6,6% gg Vorjahr

Schweden Juni Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +0,5% gg Vormonat

Schweden Juni Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +5,7% gg Vorjahr

DJG/DJN/apo

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July 30, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)