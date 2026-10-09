09.10.26 09:00 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

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Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland im Juli 8,0% über Vj

Deutsche Amtsgerichte haben im Juli 2.373 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 8,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor. In den ersten sieben Monaten 2026 wurden 15.185 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert - 6,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Tourismus in Deutschland im August um 1,1% unter Vorjahresniveau

Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im August 58,7 Millionen Übernachtungen verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 1,1 Prozent weniger als im August 2025. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm um 1,6 Prozent auf 48,8 Millionen ab. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg dagegen um 1,3 Prozent auf 9,9 Millionen. Im Zeitraum Januar bis August konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 340,8 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,5 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 0,4 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 339,4 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2024.

Baupreise für Wohngebäude in Deutschland im August 5,5% über Vj

Die Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude in Deutschland haben im August inklusive Mehrwertsteuer um 5,5 Prozent über dem Niveau von August 2025 gelegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, hatte der Preisanstieg im Mai, dem vorherigen Berichtsmonat, 5,0 Prozent betragen. Gegenüber Mai erhöhten sich die Baupreise im August um 1,0 Prozent.

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Trump: USA werden Iran vor Zwischenwahlen nicht angreifen

Die USA werden den Iran vor den Zwischenwahlen im November laut US-Präsident Donald Trump nicht angreifen. "Wir führen produktive Gespräche mit der Islamischen Republik Iran", schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social. "Wir werden den Iran zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen angreifen, die am 3. November in den Vereinigten Staaten stattfinden. DER IRAN WIRD KEINE ATOMWAFFE HABEN!" Die Seeblockade der USA gegen Teheran werde "in vollem Umfang und wirksam in Kraft bleiben", fügte Trump hinzu. Nach Angaben eines Marinevertreters verfügen die USA derzeit über rund ein Dutzend Kriegsschiffe in den Gewässern des Nahen Ostens, um die Blockade durchzusetzen und andere Missionen auszuführen.

US-Finanzministerium akzeptiert 6 Milliarden USD an langfristigen Anleihen bei Rückkaufaktion

Das US-Finanzministerium hat am Donnerstag bei einer Rückkaufaktion von Anleihen mit einer Laufzeit von 20 bis 30 Jahren Wertpapiere im Wert von 6 Milliarden US-Dollar angenommen. Für die Transaktion wurden Wertpapiere im Wert von fast 14,9 Milliarden Dollar angeboten, wobei das Finanzministerium den maximal zulässigen Betrag akzeptierte. Nach der Operation bewegten sich die Renditen für 30-jährige US-Staatsanleihen bei 5,608 Prozent und lagen damit unter dem Tageshoch von 5,7315 Prozent. Analysten prognostizierten, dass der Rückkauf wahrscheinlich keine nennenswerten Auswirkungen auf die Renditen von Staatsanleihen haben werde, da das Volumen der Operation von 6 Milliarden Dollar erwartet worden war.

Japan/Ausgaben privater Haushalte Aug -3,1% (PROGNOSE: -3,6%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Aug -6,8% gg Vorjahr

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Japan/Konsumneigung Aug 64,5%

Japan/Konsumneigung Aug -4,1 Pkt gg Vorjahr

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Sep +0,2% gg Vm

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Sep +3,0% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise ex Energie, Steuern Sep PROG: +0,3% gg Vm, +3,1% gg Vj

Norwegen Verbraucherpreise Sep +0,5% gg Vm, +3,4% gg Vj

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

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October 09, 2026 03:01 ET (07:01 GMT)