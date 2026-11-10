10.11.26 09:00 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Überraschung bei den Verbraucherpreisen könnte Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember besiegeln

Selbst eine geringfügige Überraschung bei der US-Verbraucherpreisinflation im Oktober könnte eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember besiegeln, schreibt BeiChen Lin von Russell Investments in einer Research Note. "Angesichts eines hervorragenden Arbeitsmarktberichts und anderer Anzeichen für eine widerstandsfähige Wirtschaft wird die US-Notenbank wenig Geduld mit der Inflation haben", meint der Senior Investment Strategist. "Neben den Hauptinflationszahlen wird ein weiterer wichtiger Schwerpunkt die Breite des Inflationsdrucks sein." Dies werde eine Schlüsselrolle bei der Bestimmung des Pfads künftiger geldpolitischer Entscheidungen spielen, fügt er hinzu. Die Hypothekenzinsen seien weiterhin erhöht und belasteten den Wohnungsmarkt, und "das wird dazu beitragen, einen Teil des Inflationsdrucks einzudämmen", fügt Lin hinzu.

Chinas Exportwachstum verlangsamt sich im Oktober bei kräftig steigenden Importen

Chinas Exporte sind im Oktober weiter gewachsen. Das Tempo verlangsamte sich jedoch gegenüber September leicht, da die Wirtschaft weiterhin mit Spannungen mit ihren Handelspartnern konfrontiert ist. Die Exporte stiegen im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 35,2 Prozent. Damit verlangsamte sich das Wachstum gegenüber dem Anstieg von 36,3 Prozent im September, wie aus Daten hervorgeht, die die Allgemeine Zollverwaltung veröffentlichte. Der Wert lag zudem unter dem von Ökonomen im Rahmen einer Umfrage des Wall Street Journal erwarteten Wachstum von 36,1 Prozent.

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China dürfte Leitzins in naher Zukunft kaum senken

Chinas Zentralbank werde ihren Leitzins trotz der schwachen Verbraucherinflation in naher Zukunft wahrscheinlich nicht senken, schreibt Ho Woei Chen von der UOB in einer Research Note. Die Verbraucherinflation des Landes habe sich im Oktober stärker als erwartet abgeschwächt, belastet durch sinkende Lebensmittelpreise, meint die Ökonomin. Während die Inlandsnachfrage schwach bleibe, habe China bereits einige unterstützende Maßnahmen ergriffen, darunter Hypothekenunterstützung und gezielte Kreditlockerungen. Die Finanzpolitik werde in naher Zukunft im Fokus Pekings stehen, um das Wachstum zu stabilisieren, fügt sie hinzu.

BoJ-Meinungsübersicht zeigt, dass das Board weiterhin für weitere Straffungen plädiert

Die Entscheidungsträger der Bank of Japan sehen laut einer Zusammenfassung der Meinungen ihrer jüngsten Sitzung weiterhin wirtschaftliche Gründe für weitere Zinserhöhungen. Dies verstärkt die Erwartungen für eine künftige weitere Straffung. "Die Bank sollte über die nächste Leitzinserhöhung entscheiden, sobald dies möglich ist, ohne dabei übermäßig vorsichtig zu werden", wurde ein BoJ-Mitglied in einer Zusammenfassung der auf der Oktober-Sitzung geäußerten Meinungen zitiert.

Ölpreise fallen - Risiken des US-Iran-Konflikts lassen nach

Die Ölpreise geben nach, nachdem US-Präsident Trump die Aussicht auf weitere US-Angriffe auf den Iran heruntergespielt hat. Die diplomatischen Signale, einschließlich Trumps Aussage, dass ein potenzielles Ende des Konflikts in Sicht sei, führten zu einer aggressiven Neubewertung der geopolitischen Risikoprämie, schreibt das globale Wirtschafts- und Marktforschungsteam der UOB in einer Research Note. Die WTI-Rohöl-Futures für den vorderen Monat weiten ihre nächtlichen Verluste im frühen asiatischen Handel aus und fallen um 1,2 Prozent auf 85,78 US-Dollar pro Barrel. Die Brent-Rohöl-Futures für den vorderen Monat notieren 1,1 Prozent niedriger bei 91,57 US-Dollar pro Barrel.

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Republikaner Massie leitet Impeachmentverfahren gegen Hegseth ein

Das US-Repräsentantenhaus steuert auf eine Abstimmung über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth zu. Dieser plant am Dienstagmorgen eine seltene Pressekonferenz, um dem Vorhaben entgegenzutreten. Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie aus Kentucky, ein langjähriger Gegenspieler der Trump-Regierung, der das Repräsentantenhaus im Januar verlassen wird, brachte die Anklagepunkte für das Amtsenthebungsverfahren gegen Hegseth ein.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Okt 3,7% - CBS

Niederlande Inflationsrate Sep war 3,4% - CBS

Japan/Ausgaben privater Haushalte Sep -6,8% (PROGNOSE: -3,1%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Sep -10,0% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Sep 72,7%

Japan/Konsumneigung Sep -9,4 Pkt gg Vorjahr

Japan/Leistungsbilanz Sep nsb Überschuss 2,372 Bill JPY (PROG: Überschuss 3,449 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Sep nsb Überschuss 2,372 Bill JPY; -45,8% gg Vj

DJG/DJN/apo

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November 10, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)