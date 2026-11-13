13.11.26 08:59 Uhr

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Werbung

Kräftiger Anstieg der Großhandelspreise im Oktober

Die Verkaufspreise im Großhandel haben im Oktober spürbar über dem Vorjahresniveau gelegen. Sie stiegen um 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit hat sich der Preisauftrieb weiter leicht beschleunigt, nachdem die Steigerungsraten im September noch bei 8,7 Prozent und im August bei 6,8 Prozent gelegen hatten, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Ein höherer Preisanstieg war zuletzt im Februar 2023 mit 9,5 Prozent verzeichnet worden. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Großhandelspreise um 0,4 Prozent.

EZB/Schnabel: Deutschlands exportgetriebenes Geschäftsmodell nicht tragfähig

Die schon länger anhaltende Schwäche der deutschen Wirtschaft ist nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel nicht auf das schwächere Exportwachstum und eine schlechtere Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zurückzuführen, sondern auf eine schwache Binnennachfrage. In einer in Vilnius gehaltenen Rede machte Schnabel dafür die häufig gelobten deutschen Reformen von Anfang der 2000er Jahre verantwortlich und bezeichnete Deutschlands exportgetriebenes Geschäftsmodell als "nicht mehr tragfähig".

Fed-Mitglied Williams sieht noch Handlungsbedarf bei Ausrichtung der Geldpolitik

Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, hat erklärt, die Notenbank habe noch einiges zu tun, um die Geldpolitik an den richtigen Punkt zu bringen. Zudem bleibe die Inflation zu hoch. "Ich habe das Gefühl, dass die Daten eine sehr deutliche Sprache sprechen", sagte Williams am Donnerstag auf einer Veranstaltung in New York. "Die Wirtschaft ist robust, der Arbeitsmarkt festigt sich weiter, und die Inflation erweist sich als hartnäckig." Williams führte aus, die US-Notenbank müsse noch daran arbeiten, die Geldpolitik optimal auszurichten. Die Fed hatte die Zinssätze im Oktober unverändert gelassen, nachdem sie diese im September um einen Viertelprozentpunkt angehoben hatte.

Werbung

Fed verzichtet bei Sitzung im Oktober 2027 auf Zinsentscheidung

Die Federal Reserve plant nach einem am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Sitzungskalender keine Entscheidung über die Leitzinsen, wenn ihr geldpolitischer Ausschuss im Oktober kommenden Jahres zusammenkommt. Der vorgeschlagene Zeitplan der Zentralbank sieht für das Jahr 2027 wie üblich acht Sitzungen des Offenmarktausschusses (FOMC) vor, weist jedoch darauf hin, dass die für Ende Oktober angesetzte Zusammenkunft keine geldpolitische Entscheidung beinhalten werde.

PBOC scheint auf Lenkung von Krediten in vorrangige Sektoren fokussiert

Die People's Bank of China scheint sich laut Sheana Yue von Oxford Economics in einer Research Note mehr auf die Verbesserung der geldpolitischen Transmission und die Lenkung von Krediten in vorrangige Sektoren zu konzentrieren als auf weitere breit angelegte Zinssenkungen. Die chinesische Zentralbank dürfte sich auf Liquiditätsoperationen, Änderungen der Mindestreserveanforderungen und gezielte Kreditfazilitäten stützen, um die wirtschaftliche Aktivität zu stützen, während sie ihren Leitzins unverändert lasse, meint die leitende Ökonomin. Gezielte Kreditunterstützung werde sich voraussichtlich zunehmend auf die Binnennachfrage und strategische Investitionen konzentrieren.

Japans Finanzministerin warnt vor schnellen Yen-Bewegungen

Japans Finanzministerin hat am Freitag erneut vor spekulativen Wechselkursbewegungen gewarnt. Zuvor hatte der Yen gegenüber dem US-Dollar auf 160 nachgegeben hatte - ein Niveau, das weithin als Warnzone für Interventionen gilt. Auf einer regulären Pressekonferenz bezeichnete Finanzministerin Satsuki Katayama die jüngsten Yen-Bewegungen als "einseitig und schnell". Diese Äußerungen dürften die Märkte hinsichtlich möglicher Maßnahmen zur Stützung des Yen in Alarmbereitschaft versetzen.

Werbung

RBA-Zinserhöhungen wahrscheinlich am Ende - Konjunkturaussichten trüben sich ein

Laut Luci Ellis, Chefvolkswirtin von Westpac, wird ein deutlicher Abschwung auf dem australischen Immobilienmarkt im nächsten Jahr voraussichtlich weitaus stärkere Auswirkungen auf die Wirtschaft haben als bisher angenommen. Dementsprechend geht sie davon aus, dass die Reserve Bank of Australia ihre Zinssenkungen wahrscheinlich beendet habe. Zwar sei eine Zinserhöhung im Februar nicht völlig ausgeschlossen, doch sei die Geldpolitik eindeutig restriktiv und Abwärtsrisiken zeichneten sich ab, meint Ellis. Westpac hat ihre Prognosen für das BIP, den Arbeitsmarkt und den Immobiliensektor für 2027 gesenkt.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)