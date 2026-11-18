Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im September

Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im September auf saison- und kalenderbereinigter Basis um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die offenen Aufträge aus dem Inland erhöhten sich um 1,4 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland stieg um 0,5 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahresmonat kalenderbereinigt um 11,2 Prozent.

Erwerbstätigkeit in Deutschland sinkt im dritten Quartal

Im dritten Quartal 2026 sind in Deutschland rund 45,67 Millionen Menschen erwerbstätig gewesen. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) sank die Erwerbstätigenzahl im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 57.000 Personen oder 0,1 Prozent. Bereits seit dem zweiten Quartal 2025 war die Erwerbstätigkeit saisonbereinigt jeweils um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal zurückgegangen.

Zahl der Baugenehmigungen sinkt im September deutlich

Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist im September deutlich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurde der Bau von 20.800 Wohnungen genehmigt. Das waren 14,8 Prozent oder 3.600 Wohnungen weniger als im Vorjahresmonat. Im Neubau ging die Zahl um 19,9 Prozent oder 4.200 auf 16.800 zurück. Destatis führte den Rückgang auch auf die hohe Zahl an Genehmigungen im September 2025 zurück. Die Genehmigungen für Wohnungen durch Umbaumaßnahmen in bestehenden Gebäuden stiegen hingegen um 15,8 Prozent oder 500 auf 4.000.

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Inflation im Vereinigten Königreich steigt

Die Inflation im Vereinigten Königreich hat sich im Oktober beschleunigt. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran hielt die Energiepreise weiterhin auf einem hohen Niveau. Dies dürfte die Erwartungen stützen, dass die Bank of England ihren Leitzins zeitnah ein zweites Mal anheben wird. Die Verbraucherpreise lagen um 3,6 Prozent über dem Vorjahresniveau. Dies stellte einen leichten Anstieg gegenüber der im September verzeichneten Inflationsrate von 3,5 Prozent dar, wie das Statistikamt Office for National Statistics am Mittwoch mitteilte. Das Ergebnis entsprach dem Konsens der vom The Wall Street Journal befragten Ökonomen.

Fed-Mitglied Williams sieht angesichts der Inflation keinen Bedarf für drastische Zinsschritte

Der Präsident der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, sieht angesichts der Inflationslage keine Veranlassung für größere Zinsschritte. Bei einer Veranstaltung mit Axios in New York City sagte Williams, das Vorgehen der US-Notenbank in den vergangenen Monaten funktioniere seiner Ansicht nach gut. "Daten sammeln, diese analysieren, die Debatte führen", sagte Williams. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte Anfang des Monats die Möglichkeit einer Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt ins Spiel gebracht, bevor die Inflationsdaten für Oktober die Argumente der Vertreter der US-Notenbank für eine Fortsetzung ihres Kampfes gegen die hohe Inflation untermauerten.

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Fed-Zinserhöhung um 50 Basispunkte ist wahrscheinlich vom Tisch

Angesichts der Schwäche an den Aktienmärkten dürfte die US-Notenbank bei ihrer Dezembersitzung eine Zinsanhebung um 50 Basispunkte kaum in Erwägung ziehen, schreibt Thierry Wizman von der Macquarie Group in einer Research Note. "Je länger die Talfahrt an den Aktienmärkten anhält, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine Anhebung des Zielkorridors für die Fed Funds um 50 Basispunkte gänzlich vom Tisch ist", meint der Stratege für globale Devisen und Zinsen. Die finanziellen Rahmenbedingungen hätten sich schließlich seit der Zeit vor den Zwischenwahlen generell verschärft, da Erwartungen im Hinblick auf Zugewinne der Demokratischen Partei bei den Wahlen zu Parlamenten und Regierungsämtern auf Bundes- und Bundesstaatsebene aufgebaut worden seien, meint er.

Japans grundlegendes Wirtschaftswachstum dürfte robust bleiben

Japans grundlegendes Wirtschaftswachstum dürfte widerstandsfähig sein, und die jüngsten Daten, die einen Rückgang des BIP im dritten Quartal zeigen, dürften die geldpolitischen Aussichten der BoJ zum jetzigen Zeitpunkt kaum verändern, schreibt Hirofumi Suzuki von SMBC in einer E-Mail. Der Rückgang sei "hauptsächlich auf einen schwächeren privaten Konsum und höhere Importe zurückzuführen, wobei vorübergehende Faktoren für einen Teil der Konsumschwäche verantwortlich sind", so der Leiter der Research Group in Treasury. "Um die Inflation einzudämmen, hält die Regierung an ihren Subventionen fest, während die BoJ weiterhin zu weiteren Zinserhöhungen bereit ist", meint Suzuki. "Diese Maßnahmen dürften vorerst beibehalten werden", fügt Suzuki hinzu.

Japans Exporte steigen inmitten des KI-Booms weiter

Japans Exporte sind im Oktober den 14. Monat in Folge gestiegen. Getrieben wurde das Wachstum von der Nachfrage nach Gütern im Zusammenhang mit Künstliche Intelligenz (KI). Dies signalisiert eine Widerstandsfähigkeit, die das Argument für weitere Zinserhöhungen stützt. Die Ausfuhren kletterten gegenüber dem Vorjahr um 20,5 Prozent, nach einem Anstieg von 16,5 Prozent im September, wie Regierungsdaten am Mittwoch zeigten. Die Nachfrage nach elektronischen Bauteilen, Maschinen zur Chipherstellung und Autos trug zu dem Zuwachs bei.

BoJ-Chef Ueda sieht Mehrwertsteuersenkung als Wachstumsstütze, aber Auswirkungen ungewiss

Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, hat erklärt, dass eine geplante Senkung der Verbrauchssteuer auf Lebensmittel das Wirtschaftswachstum voraussichtlich stützen werde. Das genaue Ausmaß der Wirkung bleibe jedoch ungewiss. "Wenn eine Senkung der Verbrauchssteuer umgesetzt wird, erhöht dies die reale Kaufkraft der privaten Haushalte. Daher halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass dies in Richtung einer Steigerung der Wachstumsrate wirken wird", sagte Ueda vor einem Parlamentsausschuss.

Demokratin Mary Peltola gewinnt Senatssitz in Alaska

Die Demokraten haben auch den Senatssitz in Alaska gewonnen und bauen damit ihre Mehrheit in der Kongresskammer aus. Mary Peltola schlug den republikanischen Senator Dan Sullivan. Nach Auszählung von 99 Prozent der Stimmen kommt Peltola laut Associated Press auf 50,1 Prozent der Stimmen, Sullivan holt 45,8 Prozent. Associated Press erklärte das Rennen am Dienstag zwei Wochen nach dem Wahltag für entschieden. Durch Peltolas Sieg erhöht sich die Senatsmehrheit der Demokraten auf 56 Sitze. Es ist der neunte Senatssitz, den die Demokraten bei den Zwischenwahlen von den Republikanern erobert haben.

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)