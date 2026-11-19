Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Werbung

Umsatz im Gastgewerbe steigt im September

Das Gastgewerbe in Deutschland hat im September nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 1,2 Prozent und nominal 1,9 Prozent mehr umgesetzt als im August. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 0,9 Prozent, wohingegen er nominal um 6,5 Prozent stieg. Im August verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Juli nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein reales Minus von 1,1 Prozent (vorläufig: minus 1,3 Prozent). Nominal sank der Umsatz um 1,0 Prozent (vorläufig: minus 1,2 Prozent).

Australiens Arbeitslosenquote steigt auf höchsten Stand seit 2021

Australiens Arbeitslosenquote ist im Oktober auf den höchsten Stand seit Ende 2021 gesprungen. Dies schürt die Befürchtung, dass sich die Wirtschaft infolge schwachen Vertrauens und fünf Zinserhöhungen seit Jahresbeginn rapide abkühlt. Die Arbeitslosenquote erreichte im Oktober 4,9 Prozent nach 4,7 Prozent im September, wie das Australian Bureau of Statistics am Donnerstag mitteilte. Die Wirtschaft verlor im Monatsverlauf 43.500 Arbeitsplätze, wobei die Teilzeitbeschäftigung um 40.600 sank.

Fed-Vertreter sahen bei Zinspause im Oktober künftig höhere Zinsen

Bei der jüngsten Sitzung der US-Notenbank hielten es ihre Vertreter für wahrscheinlich, dass für die Eindämmung der Inflation künftig höhere Zinsen erforderlich sein werden. Einige Vertreter, die die Zinspause im Oktober mittrugen, betrachteten den Beschluss als "knappe Entscheidung". Das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der Sitzung vom 27. und 28. Oktober zeigte, dass eine Gruppe von Notenbankern - von denen womöglich nicht alle bei dem Treffen stimmberechtigt waren - eine Zinsanhebung für gerechtfertigt hielt. "Einige von ihnen warnten davor, dass eine weitere Verzögerung das Risiko berge, dass sich die hohe Inflation verfestigt oder später eine stärkere und störendere Straffung erforderlich wird", hieß es im Protokoll.

Werbung

Fed-Gouverneur Barr hält weitere Zinserhöhungen für angemessen

Michael Barr, Gouverneur der US-Notenbank, hält nach eigener Aussage weitere Zinsanhebungen für angemessen, um das Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank zu erreichen. "Die Inflation ist zu hoch, sodass es für amerikanische Familien schwierig ist, über die Runden zu kommen", hieß es im Redetext von Barr für einen Auftritt am Mittwoch in New York. "Wenn sich die Wirtschaft so entwickelt, wie ich es derzeit prognostiziere, gehe ich davon aus, dass es angemessen sein wird, die Zinsen weiter anzuheben, um dieses Ziel zu erreichen", so Barr weiter.

BoJ-Gouverneur Ueda bekräftigt Bereitschaft zu weiteren Zinserhöhungen

Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, hat erneut bekräftigt, dass er zu einer weiteren Straffung der Geldpolitik bereit sei. Dies verstärkt die Erwartungen an den Märkten, dass eine erneute Zinserhöhung bereits im Dezember erfolgen könnte. Vor einem parlamentarischen Ausschuss erklärte Ueda am Donnerstag, es sei wichtig, die zugrunde liegende Verbraucherinflation bei etwa 2 Prozent zu verankern. So solle verhindert werden, dass sie das Ziel der Zentralbank von 2 Prozent überschreite und der Wirtschaft schade.

BoJ-Chef Ueda will Schritte der US-Notenbank genau beobachten

Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, hat zugesagt, genau zu beobachten, wie sich geldpolitische Änderungen der US-Notenbank auf das Wachstum und die Inflation in Japan auswirken. Zugleich bekräftigte er seine Bereitschaft, den geldpolitischen Kurs weiter zu straffen. "Da die US-Notenbank die Zinsen anhebt und viele andere Zentralbanken zu Zinserhöhungen übergehen, müssen wir sorgfältig beobachten, wie sich diese Zinsschritte und die damit einhergehenden Veränderungen der weltweiten Finanzierungsbedingungen auf Japans Wirtschaft und Preise auswirken", sagte Ueda am Donnerstag vor einem Parlamentsausschuss.

Werbung

RBA steht in komplexem Umfeld vor schwierigen Entscheidungen

Zentralbankpolitik ist noch nie einfach gewesen, und das wirtschaftliche Umfeld, mit dem sich die Reserve Bank of Australia derzeit konfrontiert sieht, wird von Tag zu Tag komplexer. Die Arbeitslosigkeit ist auf den höchsten Stand seit 2021 gesprungen, während die Inflation erhöht bleibt und auf kurze Sicht wahrscheinlich noch etwas weiter steigen dürfte. Eine Rückkehr zum Inflationsziel wird erst für Mitte 2028 erwartet. Daher wird die RBA ihre Neigung zu einer strafferen Geldpolitik zwar nicht aufgeben, doch erscheint es deutlich unwahrscheinlicher, dass sie entsprechende Schritte unternimmt. Der Wirkung der fünf Zinserhöhungen in diesem Jahr wird Zeit gegeben, sich zu entfalten. Dennoch ist es ein heikler Moment für die RBA, die weiterhin vor schwierigen Entscheidungen steht.

Trump kündigt Vereinbarungen im Wert von 17 Mrd. USD in Südostasien an

Die USA haben eine Reihe von Investitions- und Handelsabkommen in ganz Südostasien geschlossen. Damit streben sie an, ihre wirtschaftliche Präsenz in der Region auszubauen. Präsident Donald Trump habe nach einem zweitägigen Staatsbesuch auf den Philippinen und dem Gipfeltreffen des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) Geschäftsabschlüsse sowie strategische Investitionen im Umfang von mehr als 17 Milliarden US-Dollar angekündigt, die US-Unternehmen zugutekommen, teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit.

IEA: Iran-Krieg könnte Abhängigkeit von Straße von Hormus dauerhaft verringern

Schifffahrtsunterbrechungen infolge des Iran-Kriegs haben das Vertrauen in die Straße von Hormus erschüttert. Dies habe eine kostspielige Neuausrichtung des weltweiten Energiehandels in Gang gesetzt, die die globale Abhängigkeit von dieser Route im Laufe des kommenden Jahrzehnts drastisch verringern könnte, teilte die Internationale Energieagentur (IEA) mit. Vor dem Konflikt passierten täglich rund 20 Millionen Barrel Öl die Straße von Hormus, eine schmale Wasserstraße, die den Persischen Golf mit den Weltmärkten verbindet. Sollte die Meerenge weiterhin schwer beeinträchtigt bleiben, könnte dieses Volumen bis 2030 auf 8,5 Millionen Barrel pro Tag und bis 2035 auf weniger als 2 Millionen sinken, so die in Paris ansässige Agentur in ihrem World Energy Outlook.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz Okt Handelsbilanz Überschuss 3,180 Mrd CHF

Schweiz Okt Exporte 24,686 Mrd CHF

Schweiz Okt Importe 21,506 Mrd CHF

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Sep -0,3% (PROG: -0,7%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Sep +13,4% gg Vj

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)