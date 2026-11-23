Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Werbung

Australische Inflationsdaten könnten für erhebliches Unbehagen sorgen

Für die australischen Geldmärkte könnte am Mittwoch ein Moment akuten Unbehagens eintreten, sollten die Inflationsdaten für Oktober einen unerwartet starken Schock auslösen. Die Gesamtinflation dürfte auf ungemütliche 4,7 Prozent steigen, doch für das wichtigere Maß des getrimmten Mittels wird kaum eine Veränderung prognostiziert, sodass es im Jahresvergleich bei rund 3,6 Prozent liegen dürfte. Da die jüngsten Konjunkturdaten schwach ausgefallen sind, beginnen die Märkte bereits, Zinssenkungen im nächsten Jahr einzupreisen, sodass ein Inflationsschock nach oben Volatilität auslösen würde. Michele Bullock, Gouverneurin der Reserve Bank of Australia, sagte vergangene Woche, die Inflationsrisiken seien weiterhin aufwärts gerichtet. Die Rhetorik der Zentralbank bleibt generell hawkish.

RBA dürfte Zinspause einlegen - Bleibt aber wachsam

Es wird immer deutlicher, dass sich die australische Wirtschaft rasch abkühlt und die Reserve Bank of Australia den Kampf um die Dämpfung der Gesamtnachfrage und die Senkung der Inflation gewinnt. Die jüngsten PMI-Daten sind in dieser Hinsicht ebenso aufschlussreich wie der jüngste plötzliche Anstieg der Arbeitslosigkeit. Dennoch besteht weiterhin das Problem einer anhaltend erhöhten Inflation. Die RBA dürfte bei ihrer geldpolitischen Sitzung im Dezember abwarten und die Zinsen unverändert lassen. Angesichts des freien Falls im Immobiliensektor würde eine sechste Zinserhöhung nun wie ein Schritt zu weit wirken. Die Inflationsdaten werden jedoch dafür sorgen, dass die Zentralbank in ihrer Kommunikation hawkish bleibt. Die Notenbank wird nicht nachlassen, solange der Abwärtstrend bei der Inflation nicht einsetzt. Dies ist derzeit noch nicht der Fall.

Zinsschock hat sich laut OCBC wohl zu einem Wachstumsschock entwickelt

Der Zinsschock hat sich laut zwei Strategen von OCBC Group Research in einer Research Note wahrscheinlich zu einem Wachstumsschock entwickelt. Der "KI-Risikoabbau trifft Aktien, EM-Carry und Metalle", meinen die Strategen. Sorgen über den Investitionszyklus bei künstlicher Intelligenz hätten Aktien und US-Renditen nach unten gedrückt, wodurch die Hauptlast der US-Dollar-Stärke auf die Währungen der Schwellenländer verlagert worden sei, so die Strategen. "Auf kurze Sicht dürfte der USD weiterhin von den Risiken einer hawkish ausgerichteten Fed und dem Druck profitieren, den straffere globale Finanzierungsbedingungen auf den Rest der Welt ausüben", fügen die Strategen hinzu. Der US-Dollar-Index zeigt sich mit 103,763 kaum verändert, wie Daten der LSEG zeigen.

Werbung

Bank of Korea dürfte Zinsen diese Woche einstimmig anheben

Die Bank of Korea dürfte die Zinsen am Donnerstag in einer wahrscheinlich einstimmigen Entscheidung anheben, heißt es in einem Bericht von BofA Global Research. Da die Gesamtinflation bei über 2,5 Prozent liege, spreche weiterhin viel dafür, dass die BOK eine weitere Straffung zur Eindämmung des Inflationsdrucks in Betracht ziehe. Der wachsende Leistungsbilanzüberschuss Koreas stütze den Won zwar weiterhin, anhaltende Verkäufe ausländischer Aktienanleger hätten jedoch den Inlandsmarkt belastet, wobei der Leitindex Kospi darum kämpfe, sich über 5.000 Punkten zu halten. Die BIP-Wachstumsprognose der BOK für 2027 werde eine entscheidende Kennzahl sein, die es zu beobachten gelte.

Ölzuflüsse nach Fudschaira sinken weiter - Angriffe in der Straße von Hormus nehmen zu

QuantCube Technology zufolge hat im November deutlich weniger Öl seinen Weg aus der Straße von Hormus gefunden, da die Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiter zunehmen. Die Zuflüsse zum Hafen Fudschaira in den VAE - ein wichtiger Indikator zur Überwachung verdeckter Hormus-Passagen, sobald Schiffe wieder geortet werden können - lägen 67 Prozent unter ihrem Höchststand vom Oktober, meint Alan Lemangnen, Volkswirt bei QuantCube. Obwohl sich Fudschaira zu einem Umschlagplatz für Öl entwickelt habe, das den wichtigen Korridor erfolgreich passiert, böten längere Liegezeiten vor Anker sowie eine sinkende Zahl von Schiffen in der Zone weitere Belege dafür, dass in diesem Monat weniger Barrel die Meerenge verlassen, ergänzt Lemangnen.

EU unterzeichnet Abkommen mit Indonesien zum Zollabbau und zur Förderung von Investitionen

Die Europäische Union hat ehrgeizige Abkommen mit Indonesien unterzeichnet. Diese schaffen die meisten Zölle auf Waren zwischen beiden Seiten ab und sollen wirtschaftliche Vorteile in Milliardenhöhe bringen. Brüssel kündigte das umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien am Samstag an, mehr als 10 Jahre nach Beginn der Verhandlungen. Zudem unterzeichneten die Parteien ein Investitionsschutzabkommen, um die bilateralen Kapitalströme anzukurbeln.

Werbung

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)