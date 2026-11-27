Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

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Erwerbstätigkeit in Deutschland im Oktober gesunken

Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im Oktober gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,69 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Das waren saisonbereinigt 21.000 Personen (0,0 Prozent) weniger als im Vormonat. Von Januar bis September war die Erwerbstätigkeit um durchschnittlich je 18.000 Personen gegenüber dem Vormonat zurückgegangen. Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober gegenüber September um 95.000 Personen (plus 0,2 Prozent). Im Oktober-Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025 war die Erwerbstätigkeit im Vormonatsvergleich um 115.000 Personen gestiegen.

Französische Inflation sinkt dank rückläufiger Kraftstoffpreise

Die Inflation in Frankreich ist im November infolge sinkender Kraftstoffpreise stärker als erwartet zurückgegangen. Dennoch blieb sie für die Europäische Zentralbank weiterhin zu hoch. Es wird erwartet, dass die Notenbank im kommenden Monat ihren Leitzins zum dritten Mal seit Beginn des Krieges zwischen den USA und dem Iran anheben wird. Die Verbraucherpreise lagen um 3,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats 2025. Dies stellt eine niedrigere jährliche Inflationsrate als die im Oktober verzeichneten 3,7 Prozent dar, wie das französische Statistikamt mitteilte. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit einer Teuerungsrate von 3,6 Prozent gerechnet.

Deutsche Bank: EZB-Spitze etwas taubenhafter - aber fit

Die drei neuen Mitglieder des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB) - Pablo Hernandez de Cos, Markus Brunnermeier und Laurence Boone - wirken auf die Deutsche-Bank-Volkswirte Mark Wall und Michael Kirker "etwas taubenhafter" als das scheidende Trio ( Christine Lagarde , Philip Lane, Isabel Schnabel), aber: "Wir würden diesen Unterschied nicht überbewerten. Frühere Äußerungen und Einschätzungen deuten auf eine weitgehende Übereinstimmung mit der bestehenden geldpolitischen Strategie und Reaktionsfunktion der EZB hin", schreiben sie in einer Analyse. Die "Neuen" seien hervorragend qualifiziert, um geldpolitische Kontinuität zu wahren und das Bekenntnis der EZB zur Preisstabilität zu untermauern.

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EZB dürfte unter nächstem Präsidenten reaktionsschneller werden

Der neue Präsident der Europäischen Zentralbank wird nach Ansicht von Patrick Barbe von Neuberger voraussichtlich eher wie Mario Draghi als treibende Kraft agieren, anstatt dem konsensorientierten Ansatz von Christine Lagarde zu folgen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben den Spanier Pablo Hernandez de Cos für die Führung der EZB ausgewählt. "In der Praxis glauben wir, dass dies die EZB reaktionsschneller machen könnte: Sie könnte die Politik schneller straffen, wenn die Inflation steigt, und die Politik schneller lockern, wenn sich das Wachstum abschwächt", schreibt der Leiter des Bereichs European Fixed Income in einem Kommentar. Eine frühere Reaktion auf eine steigende Inflation sollte zu einer geringeren Zinsvolatilität führen, meint er und erwartet zudem, dass die EZB präziser kommunizieren und sich weiterhin auf die Forward Guidance stützen werde.

EZB- Zinserhöhung im Dezember weiterhin erwartet

Neuberger geht laut Patrick Barbe, Leiter des Bereichs europäische festverzinsliche Wertpapiere, weiterhin davon aus, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen im Dezember anheben wird, und sieht keine wesentliche Veränderung der geldpolitischen Aussichten. "Die Marktteilnehmer haben eine Zinserhöhung im Dezember fast vollständig eingepreist und erwarten die nächste Anhebung im April 2027", sagt er. Neuberger rechne im kommenden Jahr mit weniger Zinsschritten nach oben als derzeit eingepreist seien. Neuberger habe keine wesentlichen Änderungen an seiner Länder- oder Duration-Positionierung vorgenommen und behalte eine Ausrichtung auf lange Durationen bei, insbesondere in Deutschland und den Ländern Osteuropas, meint Barbe. Die Geldmärkte preisen laut LSEG eine Wahrscheinlichkeit von 91 Prozent für eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte im Dezember ein.

Tokioter Inflation beschleunigt sich - BoJ-Zinserhöhung bleibt im Spiel

Die Verbraucherinflation in Japans Hauptstadt hat im November angezogen. Dies verstärkt an den Märkten die Erwartung, dass die Bank of Japan ihre Zinsen im kommenden Monat erneut anheben wird. Die Kernverbraucherinflation im Großraum Tokio, welche die schwankungsanfälligen Preise für frische Lebensmittel ausklammert, stieg im November im Jahresvergleich um 2,9 Prozent. Im Oktober hatte das Plus bei 2,6 Prozent gelegen, wie Regierungsdaten am Freitag zeigten. Dieser Wert lag in etwa im Rahmen des Anstiegs von 3,0 Prozent, den Ökonomen in einer Umfrage des Datenanbieters Quick erwartet hatten.

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Kerninflation in Japan Anfang GJ2027 nahe 2% erwartet

Die Kernverbraucherpreisinflation in Japan, die die Preise für frische Lebensmittel ausschließt, dürfte sich in den sechs Monaten bis September 2027 nahe dem 2-Prozent-Ziel der Zentralbank bewegen, trotz der Berücksichtigung der Auswirkungen der geplanten Mehrwertsteuersenkungen, meinen Volkswirte von SMBC Nikko Securities. Sie prognostizieren, dass der Indikator in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2027 unter 1,5 Prozent fallen werde. "Während eine Senkung der Verbrauchssteuer auf Nahrungsmittel und Getränke die Inflation ab April 2027 voraussichtlich dämpfen dürfte, wird sich die Weitergabe früherer Importpreissteigerungen an die Verbraucherendpreise bis etwa zum nächsten Sommer voraussichtlich verstärken", fügen sie hinzu.

Kerninflation in Japan im November voraussichtlich bei 2,6 % - Barclays

Japans landesweite Kernverbraucherpreisinflation, die frische Lebensmittel ausschließt, hat sich im November im Jahresvergleich voraussichtlich von 2,2 Prozent im Oktober auf 2,6 Prozent beschleunigt und spiegelt damit den Anstieg in Tokio wider, wie Ökonomen von Barclays schätzen. Sie halten an ihrer Prognose fest, dass die landesweite Inflation künftig allmählich steigen werde, und verweisen auf erneute Anstiege bei den Ölbeschaffungskosten. Die Volkswirte stellen jedoch fest, dass Unternehmen ihre höheren Arbeitskosten in geringerem Maße an die Verbraucher weitergeben als noch in den Jahren 2024 und 2025. Dies bedeute, dass die jüngste Dynamik beim Lohnwachstum kaum nennenswerte Zweitrundeneffekte auf die Inflation erzeugen dürfte.

Chinas Industriegewinne trotz Gegenwinds kräftig gestiegen

Chinas Industriegewinne sind im Oktober trotz wachsenden Gegenwinds im Inland kräftig gestiegen. Grund hierfür war eine robuste weltweite Nachfrage nach chinesischen Technologieprodukten, die den Exporten weiterhin einen starken Schub verlieh. Die Gewinne der großen Industrieunternehmen Chinas stiegen im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 20,1 Prozent. Dies bedeutete eine Beschleunigung gegenüber dem Zuwachs von 14,4 Prozent im Vormonat, wie aus am Freitag veröffentlichten offiziellen Daten hervorgeht. In den ersten zehn Monaten des Jahres kletterten die Industriegewinne Chinas um 16,0 Prozent.

USA und China dürften kurzfristig stabile Handelsbeziehungen aufrechterhalten

Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China dürften kurzfristig stabil bleiben, wie BofA Securities in einer Research Note schreibt. "Die ungewöhnlich häufigen Treffen zwischen den beiden Staats- und Regierungschefs signalisieren ein gemeinsames Interesse daran, die Spannungen unter Kontrolle zu halten", so die Bank. Obwohl die USA kürzlich neue Zölle auf China vorgeschlagen hätten, bewege sich die Erhöhung nach wie vor innerhalb des bestehenden Rahmens für den Handel zwischen den USA und China und sei kein Signal für eine erneute Eskalation, meint die Bank. BofA erwarte als Basisszenario eine Verlängerung des aktuellen Handelsabkommens.

+++ Konjunkturdaten +++

FR/Privater Konsum Okt unverändert gg Vm; +1,2% gg Vj

FR/Privater Konsum Sep rev -0,9% (vorl: -0,5%) gg Vm

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)