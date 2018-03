Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Europas Automärkte bleiben robust

Der Pkw-Absatz in Europa entwickelt sich weiterhin gut. Im Februar wurden in der EU und in Island, Norwegen sowie der Schweiz 1,159 Millionen Fahrzeuge verkauft, ein Plus von 4 Prozent. In den ersten zwei Monaten des Jahres kommt das Wachstum damit auf ein Plus von 5,5 Prozent. Die größten Zuwächse zeigten einige osteuropäische Märkte. Aber auch beispielsweise Spanien und die Niederlande kamen auf zweitstellige Zuwächse. Deutschland entwickelte sich mit einem Plus von 7,4 Prozent überdurchschnittlich. In Großbritannien schrumpfte der Automarkt dagegen mit einem Minus von 2,8 Prozent den elften Monat in Folge.

Frankreichs Zentralbank erhöht Wachstums- und Inflationsprognosen 2018

Die französische Zentralbank rechnet für 2018 mit einem stärkeren Wachstum, einer geringeren Arbeitslosigkeit und einem Anziehen der Inflation als in ihrer Schätzung von Dezember 2017. Das Wachstum dürfte im laufenden Jahr nunmehr 1,9 statt 1,7 Prozent, die Arbeitslosenquote 8,9 statt 9,6 Prozent betragen und die Teuerung, gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) 1,6 (1,4) Prozent, wie die Banque de France mitteilte.

Ifo Institut für allgemeine Zollsenkung im transatlantischen Handel

Das Ifo-Institut hat sich für eine allgemeine Zollsenkung im transatlantischen Handel ausgesprochen. "Die EU ist keineswegs das Paradies für Freihändler, für das sie sich gern hält, das gilt insbesondere im Vergleich mit den USA", sagte der Leiter des Ifo-Zentrums für Außenwirtschaft, Gabriel Felbermayr. Der ungewichtete Durchschnittszoll der EU liegt laut Ifo-Zolldatenbank bei 5,2 Prozent, jener der USA bei 3,5 Prozent.

Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen in Deutschland sinkt 2017 um 7,3%

Die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen in Deutschland ist 2017 deutlich gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts ging sie gegenüber dem Vorjahr um 7,3 Prozent zurück. Damit war die Zahl der genehmigten Wohnungen erstmals seit 2008 niedriger als im Vorjahr. Von 2008 bis 2016 waren die Zahlen kontinuierlich gestiegen. Insgesamt wurde 2017 der Bau von 348.100 Wohnungen genehmigt. Darunter fallen alle Genehmigungen für Baumaßnahmen zur Erstellung neuer sowie an bestehenden Wohn- und Nichtwohngebäuden.

Deutsches Gastgewerbe startet stark ins Jahr

Das deutsche Gastgewerbe hat im Gegensatz zum Rest der Volkswirtschaft einen guten Start ins neue Jahr hingelegt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der preisbereinigte Umsatz in Hotels und Gaststätten im Januar gegenüber dem Vormonat um satte 3,5 Prozent. Dagegen sanken die nominalen Industrieumsätze um 0,5 Prozent und die realen Einzelhandelsumsätze um 0,7 Prozent.

Larry Kudlow wird Trumps neuer Wirtschaftsberater - US-Medien

US-Präsident Donald Trump will offenbar den konservativen Ökonomen und Fernsehmoderator Larry Kudlow zum neuen obersten Wirtschaftsberater im Weißen Haus ernennen. Mehrere US-Medien meldeten am Mittwoch, dass sich Trump für Kudlow entschieden habe, der ihn bereits während des Wahlkampfs beraten hatte. Der 70-Jährige soll demnach die Nachfolge von Gary Cohn antreten, der vor einer Woche seinen Rücktritt erklärt hatte.

UN-Sicherheitsrat befasst sich mit Giftanschlag auf russischen Ex-Agenten

Der UN-Sicherheitsrat hat sich am Mittwoch in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal in Großbritannien befasst. Dabei machte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, Russland für die Attacke verantwortlich. "Die USA glauben, dass Russland für die Attacke (...) in Großbritannien mit einem militärischen Nervenkampfstoff verantwortlich ist."

Merkel versichert May Unterstützung im Fall Skripal

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat erneut ihre Solidarität mit Großbritannien wegen des Giftanschlags auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal erklärt. "Ich habe gestern Theresa May angerufen. Russland muss bei diesen Giftstoffen Transparenz zeigen", sagte Merkel im heute-journal des ZDF. "Das was in Großbritannien passiert ist, ist sehr ernsthaft. Und Frau May hat unsere Unterstützung." Ähnlich äußerte sich die Kanzlerin auch in der ARD. Auch dort forderte sie Transparenz von Russland.

Von der Leyen: Fall Skripal ist "schwerer Schlag gegen internationale Sicherheit"

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat die Vergiftung des früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien als "schweren Schlag gegen die internationale Sicherheit" bezeichnet. "Es ist das allererste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass so schaurige Chemiewaffen eingesetzt worden sind auf europäischem Grund und Boden", sagte sie im ZDF-Morgenmagazin. Man dürfe nun nicht "zur Tagesordnung übergehen".

Von der Leyen: Ausstattungsmängel bei Bundeswehr betreffen nicht Auslandseinsätze

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sieht die geplante Verlängerung der Bundeswehreinsätze im Ausland nicht im Widerspruch zu den Mängeln bei der Ausstattung der Truppe. Die Einsätze der Bundeswehr "sind immer Priorität und deshalb auch gut ausgestattet", sagte von der Leyen im ZDF-Morgenmagazin. "Das Grundproblem ist die Ausstattung zu Hause, weil dort wieder mehr Aufgaben gekommen sind durch die wachsende Notwendigkeit der Landes- und Bündnisverteidigung."

Russland kündigt Vergeltung für britische Strafmaßnahmen an

Die russische Regierung hat Vergeltung für die britischen Strafmaßnahmen in der Affäre um den Giftanschlag von Salisbury angekündigt. Das Außenministerium in Moskau bezeichnete die am Mittwoch von London angekündigten Maßnahmen als "beispiellose grobe Provokation". Russland werde in Kürze darauf reagieren.

Kretschmer und Ziemiak wollen wieder mehr Ordnungspolitik

Die CDU-Politiker Michael Kretschmer und Paul Ziemiak haben den wirtschaftspolitischen Kurs der neuen großen Koalition kritisiert. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer und Junge-Union-Chef Ziemiak forderten ihre Partei auf, wieder mehr Ordnungspolitik zu betreiben. "Zurzeit ist nur verschwommen zu erkennen, woher eigentlich Wirtschaftswachstum kommen soll oder wie Arbeitsplätze entstehen", sagte Kretschmer der Wirtschaftswoche.

Slowakischer Ministerpräsident Fico reicht Rücktritt ein

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat seinen Rücktritt eingereicht. Wenn Präsident Andrej Kiska das Rücktrittsgesuch annehme, werde er sein Amt am Donnerstag abgeben, sagte Fico gab am Mittwochabend in Bratislava. Der Ministerpräsident war nach dem Mordanschlag auf den Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobter am 25. Februar unter starken Druck geraten.

Slowenischer Regierungschef Cerar kündigt Rücktritt an

Sloweniens Regierungschef Miro Cerar hat seinen Rücktritt angekündigt. Er begründete diesen Schritt am Mittwochabend mit einem Gerichtsurteil, das ein Referendum über ein wichtiges Infrastrukturprojekt für ungültig erklärt hatte. "Die Kräfte der Vergangenheit erlauben uns nicht, für die zukünftigen Generationen zu arbeiten", sagte Cerar bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Ljubljana.

INDONESIEN

Exporte Feb 14,10 Mrd USD

Importe Feb 14,21 Mrd USD

Handelsbilanz Feb Defizit 110 Mio USD (PROG Defizit 56 Mio USD)

