Japanisches Parlament bestätigt Kuroda als Notenbankchef

Das japanische Parlament hat die Führung der Bank of Japan (BoJ) mit Haruhiko Kuroda an der Spitze bestätigt. Die Wiederwahl des Notenbankers für weitere fünf Jahre wurde am Freitag abgesegnet. Auch die beiden als stellvertretende BoJ-Gouverneure nominierten Masazumi Wakatabe und Masayoshi Amamiya wurden gewählt. Wakatabe ist Wirtschaftsprofessor an der Waseda Universität und Befürworter der radikalen Lockerung der Geldpolitik , Amamiya hatte Kuroda bereits bei wichtigen Entscheidungen unterstützt.

Niederländischer Finanzminister warnt vor schneller Euro-Zonen-Reform

Der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra hat vor einem überstürzten Vorgehen bei der Weiterentwicklung der Währungsunion gewarnt. "Geschwindigkeit ist nur die zweite Priorität", sagte Hoekstra in einem Interview mit dem Handelsblatt. Es wäre zwar "großartig", wenn die Euro-Staaten bis Juni eine Einigung hinbekommen würden. "Aber es ist sehr viel wichtiger, dass wir das Richtige tun - und nicht, dass wir etwas schnell tun", betonte Hoekstra. Er fügte hinzu: "Ich glaube, in Berlin sieht man das ähnlich."

Gewerkschaften planen monatelange Streiks gegen Macrons Bahn-Reform

Mit monatelangen Streiks wollen Frankreichs Bahngewerkschaften gegen die Pläne von Präsident Emmanuel Macron für eine Reform der Staatsbahn SNCF protestieren. Zwischen Anfang April und Ende Juni solle jeweils an "zwei von fünf Tagen" gestreikt werden, teilten die Gewerkschaften am Donnerstagabend mit. Die Konzernführung und die Regierung kritisierten die Streikpläne. Die Ankündigung bedeutet, dass zwischen Anfang April und Ende Juni an 36 Tagen gestreikt werden soll. Der Zeitraum umfasst auch die französischen Frühlingsferien und die durch Brückentage verlängerbaren Wochenenden im Mai, an denen die Franzosen sehr gerne verreisen.

Oettinger zeigt sich bei Kürzung von EU-Hilfen für Landwirte kompromissbereit

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) hat sich bei von ihm angekündigten Kürzungen von Hilfen für Landwirte im kommenden Jahrzehnt kompromissbereit gezeigt. Seine Gespräche mit den Regierungen in Irland und Frankreich und am Donnerstag mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer zeigten "hohe Erwartungen", bei EU-Agrarprogrammen "Kürzungen so gering wie möglich zu halten oder gar zu vermeiden", sagte Oettinger in Brüssel. Dies nehme er "mit großem Respekt" zur Kenntnis.

Macron boykottiert russischen Stand auf Pariser Buchmesse

Als Reaktion auf den Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Besuch der Pariser Buchmesse den russischen Pavillon boykottiert. Er werde sich "aus Solidarität mit unseren britischen Freunden" nicht zum russischen Stand begeben, sagte Macron am Donnerstagabend nach seinem Rundgang über die Messe Salon du livre. Er wolle aber den Dialog mit der "russischen Gesellschaft" fortsetzen und mit denen, "die gegen all die Exzesse" der aktuellen Regierung kämpften. Russland ist in diesem Jahr Ehrengast der Buchmesse in Paris.

Russlandbeauftragter: Aktueller Konflikt nutzt Putin im Wahlkampf

Die aktuelle Konfrontation zwischen Russland sowie Europa und den USA nutzt nach Ansicht des Russlandbeauftragten der Bundesregierung, Gernot Erler (SPD), dem russischen Staatschef Wladimir Putin im Wahlkampf. Vor dem Votum am Sonntag vermittle Putin damit den Eindruck "Wir gegen den Rest der Welt, alle anderen haben sich gegen uns verschworen", sagte Erler am Freitag dem Bayerischen Rundfunk. "Das bringt natürlich einen Effekt zustande, dass man zusammenrücken muss und dass die Frage auftaucht, wer außer Putin könnte denn in so einer Stresssituation das Land führen."

Sonderermittler fordert Dokumente von Trump-Konzern an - Zeitung

US-Sonderermittler Robert Mueller hat von der Trump Organization, dem von Donald Trump gegründeten Mischkonzern, laut einem Zeitungsbericht sämtliche Dokumente über mögliche Geschäftsbeziehungen zu Russland angefordert. Bei dieser Aufforderung handelt es sich um eine sogenannte Subpoena, also eine Anordnung von rechtlich bindendem Charakter, wie die "New York Times" am Donnerstag unter Berufung auf zwei Insider berichtete.

Trump will Nationalen Sicherheitsberater McMaster entlassen - Zeitung

US-Präsident Donald Trump will einem Bericht zufolge seinen Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster entlassen. Die Zeitung "Washington Post" berichtete am Donnerstag, Trump führe Gespräche über einen Ersatz für McMaster, wolle sich aber noch Zeit lassen, um dessen Demütigung zu vermeiden. Zudem wolle er gleich einen Nachfolger benennen können. Erst am Dienstag hatte Trump US-Außenminister Rex Tillerson entlassen.

Nordkoreas Außenminister zu diplomatischen Gesprächen in Schweden eingetroffen

Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho ist zu diplomatischen Gesprächen in Schweden eingetroffen. Er landete am Donnerstagabend auf dem Stockholmer Flughafen Arlanda. Während seines zweitägigen Besuchs sind Gespräche mit seiner schwedischen Kollegin Margot Wallström über die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, ein mögliches Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump und das Schicksal von drei in Nordkorea festgehaltenen US-Bürgern geplant.

Slowenien steuert nach Rücktritt von Regierungschef Cerar auf Neuwahlen zu

Nach dem Rücktritt von Regierungschef Miro Cerar steuert Slowenien auf vorgezogene Neuwahlen zu. Präsident Borut Pahor sagte am Donnerstag, er werde keinen neuen Ministerpräsidenten vorschlagen. Stattdessen werde die ohnehin für Juni geplante Parlamentswahl voraussichtlich auf die zweite Mai-Hälfte vorgezogen. Der genaue Wahltermin soll in der kommenden Woche festgesetzt werden.

Rund 85 Prozent der alten Elektrogeräte werden recycelt

Rund 85 Prozent der alten Elektrogeräte sind 2016 recycelt worden. Damit wurden von den insgesamt 782.200 Tonnen Altgeräten 667.800 Tonnen wiederverwertet, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Jahr 2012 nahm die recycelte Menge damit um fast 14 Prozent zu.

