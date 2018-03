Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

USA und China verhandeln über Lösung im Handelsstreit - Kreise

Die Vereinigten Staaten und China nähern sich im Handelskonflikt offenbar etwas an. Die beiden Länder verhandeln Informanten zufolge darüber, wie der Zugang der USA auf Märkte in China verbessert werden könne. Die Gespräche würden von Vize-Regierungschef Liu He, US-Finanzminister Steven Mnuchin und Robert Lighthizer, Handelsbeauftragter von Donald Trump , in Washington geführt. Die Verhandlungen folgen auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Strafzölle auf eine Reihe chinesischer Produkte verhängen zu wollen.

Ifo-Exporterwartungen sinken wegen Protektionismusdebatte

Der Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich eingetrübt. Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie sanken im März auf 12,8 Saldenpunkte, von 14,8 Saldenpunkten im Februar. Das ist der niedrigste Wert seit Januar 2017. "Die Protektionismusdebatte hinterlässt Spuren bei den deutschen Exporteuren", erklärte das Ifo Institut.

Maas ruft bei Besuch in Israel zu Kampf gegen Antisemitismus auf

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat bei seinem Antrittsbesuch in Israel einen entschiedenen Einsatz gegen Antisemitismus und Rassismus angemahnt. "Deutschland trägt die Verantwortung für das grausamste Verbrechen der Menschheitsgeschichte", sagte Maas bei einem Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. "Die Schoah bleibt uns Mahnung und Auftrag, weltweit für Menschenrechte und Toleranz einzutreten. Jeder Form von Antisemitismus und von Rassismus müssen wir uns entschieden entgegenstellen - überall und jeden Tag."

Saudi-Arabien fängt sieben Raketen aus dem Jemen ab - ein Toter

Schiitische Huthi-Rebellen aus dem Jemen haben saudiarabischen Behördenangaben zufolge sieben Raketen auf die Hauptstadt Riad und andere Städte des Landes abgefeuert. Alle Raketen wurden demnach abgefangen, doch schlugen herabfallende Trümmer in Riad in ein Wohnhaus ein und töteten einen Ägypter. Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Am Montag ist der dritte Jahrestag der von Riad angeführten Militärkoalition gegen die Huthi-Rebellen im Jemen.

Mindestens 37 Tote bei Brand in sibirischem Einkaufszentrum

Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum der westsibirischen Stadt Kemerowo sind mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen, Dutzende weitere wurden offenbar noch vermisst. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer um 13.00 Uhr (MESZ) in einem Kinosaal in der obersten Etage aus und erfasste mehr als tausend Quadratmeter des dreistöckigen Komplexes. Unter den Opfern sollen auch Kinder sein.

US-Pornodarstellerin wurde nach eigenen Angaben bedroht

Die Pornodarstellerin Stormy Daniels ist nach eigenen Angaben unter Androhung von Gewalt zum Schweigen über ihre angebliche Affäre mit US-Präsident Donald Trump gedrängt worden. Als ihre Geschichte im Jahr 2011 vor der Veröffentlichung gestanden habe, sei sie auf einem Parkplatz in Las Vegas von einem Mann bedroht worden, berichtete die 39-Jährige in einem Interview mit dem Sender CBS.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)