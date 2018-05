Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Inflation schwächt sich im April zweiten Monat in Folge ab

Die chinesische Inflation hat sich im April den zweiten Monat in Folge abgekühlt, geschuldet einmal mehr einer Abschwächung des Preisanstiegs für Nahrungsmittel. Der Verbraucherpreisindex stieg im April offiziellen Angaben zufolge wie weitgehend erwartet um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im März hatte der Verbraucherpreisindex um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugelegt, nachdem er im Februar einen Anstieg von 2,9 Prozent verzeichnet hatte.

BoJ-Ratsmitglieder uneins über geldpolitischen Kurs

Die Ratsmitglieder der Bank of Japan (BoJ) sind uneins über den Kurs der Geldpolitik . Einige Mitglieder hatten sich bei der letzten Ratssitzung für die Möglichkeit eines Politikwechsels stark gemacht, wie aus dem Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Ende April hervorgeht. Bei ihrem Ratstreffen hatte die japanische Notenbank ihre Geldpolitik stabil gehalten, den Zeitpunkt zum Erreichen des Inflationsziels aber fallen gelassen. Bisher wollte die Zentralbank die Teuerungsrate von 2 Prozent per Ende März im Fiskaljahr 2020 erreichen.

Maas ruft zur Einbeziehung Russlands bei Lösung internationaler Konflikte auf

Kurz vor dem Abflug zu seinem Antrittsbesuch nach Moskau hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) die Einbeziehung Russlands bei der Lösung internationaler Konflikte gefordert. "Wir werden für die großen Krisen unserer Zeit, von Syrien bis zur Ostukraine, keine Lösung ohne die Einbindung von Russland finden", sagte Maas in Berlin.

Berlusconi gibt grünes Licht für eine Regierung aus Lega und Fünf Sterne

Italiens früherer Ministerpräsident Silvio Berlusconi hat einer möglichen Regierung aus der mit ihm verbündeten rechtsextremen Lega Nord und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) seinen Segen gegeben. Wenn ein Mitglied aus dem rechten Bündnis zusammen mit der Fünf-Sterne-Bewegung in die Regierung wolle, "nehmen wir das mit Achtung zur Kenntnis", sagte der Parteivorsitzende der Forza Italia (FI) am Mittwoch.

Frankreichs Präsident Macron wirbt für ehrgeizige EU-Reformpläne

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hofft in der Debatte über seine Reformvorschläge für die EU auf eine baldige Einigung mit der Bundesregierung. "Ich warte nun auf die deutsche Antwort", sagte Macron in einem Interview mit den ARD-Tagesthemen und der Deutschen Welle. Er hoffe, bis zum EU-Gipfel Ende Juni zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gemeinsam "starke Vorschläge" vorlegen zu können.

Macron wirbt für breites Abkommen für Stabilität im Nahen Osten

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron möchte nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran "in einem breiteren Rahmen" mit Washington zusammenarbeiten. "Das Wichtigste ist die Stabilität im Nahen Osten aufrecht zu erhalten", sagte Macron in einem Interview mit den ARD-Tagesthemen und der Deutschen Welle, das vorab verbreitet wurde. Er bekräftige den Willen der europäischen Partner, in dem Abkommen zu bleiben.

Trump droht Teheran mit "Konsequenzen" bei Ausweitung von Atomprogramm

Einen Tag nach seinem Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump dem Land mit "sehr schwerwiegenden Konsequenzen" gedroht, sollte es sein Nuklearprogramm ausweiten. "Ich würde dem Iran raten, nicht sein Atomprogramm zu starten. Ich würde ihnen sehr stark dazu raten", sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus.

Altmaier setzt nach US-Ausstieg aus Iran-Abkommen auf Schadensbegrenzung

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will die wirtschaftlichen Konsequenzen aus dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran möglichst gering halten. Es gehe nun um Schadensbegrenzung, sagte Altmaier laut vorab veröffentlichten Auszügen in einem Interview mit dem ZDF heute journal. Er wolle mit Frankreich und Großbritannien Gespräche über die Zukunft des Iran-Abkommens führen. Nötig sei dringend "mehr Europa".

Israelische Armee: Dutzende iranische Militäreinrichtungen in Syrien getroffen

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben dutzende iranische Militäreinrichtungen in Syrien attackiert und getroffen. Dies sei eine Reaktion auf iranische Raketenangriffe auf israelische Stellungen im Golan, sagte ein Armeesprecher. Die israelischen Angriffe hätten auf die Abschussorte der iranischen Raketen sowie auf Geheimdienst- und Logistikeinrichtungen sowie Lagerstätten und Fahrzeuge abgezielt, sagte Armeesprecher Jonathan Conricus.

McCain: Senat sollte Haspels Nominierung als CIA-Chefin zurückweisen

Der einflussreiche republikanische US-Senator John McCain hat den Senat aufgefordert, die designierte CIA-Chefin Gina Haspel nicht für das Amt zu bestätigen. Haspels Rolle, US-Folterpraktiken überwacht zu haben, sei "verstörend", erklärte McCain. Ihre "Weigerung, Folter als unmoralisch zu bezeichnen", disqualifiziere sie für das Amt der CIA-Chefin. Er sei deshalb der Auffassung, dass der Senat Haspels Nominierung zurückweisen sollte.

Staatsmedien: Kim wertet geplantes Treffen mit Trump als "historische Chance"

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat das geplante Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump Berichten der Staatsmedien zufolge als "historische" Chance bezeichnet. Es handele sich um "ein historisches Treffen" und einen "großartigen ersten Schritt", sagte Kim bei seinem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo in Pjöngjang, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete.

Ex-Regierungschef Mahathir feiert historischen Sieg bei Wahl in Malaysia

Machtwechsel nach sechs Jahrzehnten: Die Opposition hat bei der Parlamentswahl in Malaysia einen historischen Sieg errungen. Die vom 92-jährigen Ex-Ministerpräsidenten Mahathir Mohamad angeführte Parteienallianz sicherte sich die Mehrheit im Parlament, wie die Wahlkommission mitteilte. Damit endet die Herrschaft des Regierungsbündnisses Barisan Nasional (BN) von Ministerpräsident Najib Razak, das in Malaysia seit der Unabhängigkeit 1957 an der Macht war.

+++ Konjunkturdaten +++

Neuseeland/Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 1,75%

GB/RICS-Hauspreisindex Apr -8 (März: 0)

GB/RICS-Hauspreisindex Apr PROGNOSE: -1

Japan/Leistungsbilanz März nsb Überschuss 3,122 Bill JPY (PROG: Überschuss 3,01 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz März nsb Überschuss 3,122 Bill JPY; +4,2% gg Vj

Philippinen BIP 1Q +6,8% gg Vorjahr (PROG +6,8%)

