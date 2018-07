Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Energiepreise lassen deutsche Importpreise kräftig steigen

Die Importpreise in Deutschland sind im Juni stärker gestiegen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, zogen die Einfuhrpreise um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat an. Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Preisanstieg von 4,8 Prozent registriert. Das ist die höchste Jahresrate seit April 2017. Im Vorfeld war ein Anstieg von 4,6 Prozent erwartet worden. Der Anstieg der Importpreise gegenüber dem Vorjahr war vor allem durch die Entwicklung der Einfuhrpreise für Energie beeinflusst.

Frankreichs Wirtschaft setzt moderates Wachstum fort

Die französische Wirtschaft hat im zweiten Quartal 2018 ihr moderates Wachstum fortgesetzt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde in einer ersten Schätzung mitteilte. Im ersten Jahresviertel hatte die Wirtschaft mit der gleichen Rate expandiert. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten für das zweite Quartal eine Wachstumsrate von 0,3 Prozent erwartet. Binnen Jahresfrist lag das BIP um 2,2 Prozent höher.

Altmaier sieht nach Annäherung im Handelsstreit neue Wirtschaftsdynamik

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) rechnet nach den zwischen EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump getroffenen Vereinbarungen zur Beilegung des Handelsstreits mit einer neuen Dynamik für die Wirtschaft. "Durch die Einigung mit der US-Administration wird auch die wirtschaftliche Dynamik wieder zunehmen", sagte Altmaier der Rhein-Neckar-Zeitung. Die Sorge vieler vor einem Handelskonflikt sei "jetzt erst einmal vom Tisch".

Trump zu US-Farmern: "Wir haben Europa für Euch geöffnet"

US-Präsident Donald Trump hat seine Vereinbarungen mit der EU zur Beilegung des Handelsstreits als großen Gewinn für die heimische Landwirtschaft angepriesen. "Wir haben gerade Europa für Euch Farmer geöffnet", sagte Trump bei einer Diskussionsveranstaltung in Peosta im agrarisch geprägten US-Bundesstaat Iowa. Der europäische Markt werde nun für die Importe von Sojabohnen aus den USA "geöffnet".

UNO wegen ausbleibender Beitragszahlungen in den roten Zahlen

Die Vereinten Nationen geraten wegen ausbleibender Beitragszahlungen ihrer Mitgliedsstaaten in Zahlungsschwierigkeiten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte in einer internen Mitteilung an die Beschäftigten vor einem akuten Liquiditätsengpass und kündigte Maßnahmen zur Kostensenkung an. Einsparungen im Personalbereich sollten dabei nach Möglichkeit vermieden werden. Bis Ende Juli überwiesen nur 122 von 193 Mitgliedsstaaten ihre Beiträge an die UNO - unter ihnen Deutschland, nicht aber die USA.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Juni +0,1% gg Vm; +0,3% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Mai rev +1,0% (vorl: +0,9%) gg Vm

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Juli +0,8% (PROG: +0,7%) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Juli +0,9% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Juli +0,3% gg Vm

