Auftragsreichweite der deutschen Industrie sinkt leicht

Die deutsche Industrie verfügt über ein komfortables Auftragspolster. Allerdings sank die Reichweite des Auftragsbestandes im August leicht auf 5,5 von 5,6 Monaten im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Selbst wenn die Auftragseingänge abrupt stoppen würden, könnten die Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes damit im Durchschnitt ein knappes halbes Jahr weiter produzieren.

Europäischer Automarkt im September von WLTP-Umstellung belastet

Die Umstellung auf den neuen Abgastest WLTP hat dem europäischen Automarkt im September einen erheblichen Einbruch beschert. In der EU und der europäischen Freihandelszone Efta sank der Autoabsatz um 23,4 Prozent auf 1,12 Millionen Fahrzeuge. Wegen signifikanter Vorzieheffekte beim Autokauf war der Markt dafür im August rasant gewachsen. So stand kumuliert für die ersten neun Monate ein Plus von 2,3 Prozent auf 12,3 Millionen Autos zu Buche.

US-Notenbank warnt vor Folgen eines ungeordneten Brexit für USA

Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, hat vor negativen Folgen eines ungeordneten Brexit für die USA gewarnt. Das Risiko für US-Banken mit Blick auf britische Banken sei zwar gering, mit Blick auf das europäische Bankensystem aber "bedeutsamer", sagte Powell in Washington. "Eine Verlangsamung der EU-Wirtschaft nach einem Brexit könnte indirekt die (US-)Banken treffen." Der Brexit sei ein "höchst komplizierter Prozess", sagte Powell. Es müssten "effektive Lösungen" gefunden werden, um eine "Finanzstabilitätskrise" zu vermeiden.

Trump bekräftigt Kritik an US-Notenbank

US-Präsident Donald Trump hat seine vehemente Kritik am Kurs der heimischen Zentralbank bekräftigt. Die Fed sei seine "größte Bedrohung", sagte Trump dem Sender Fox Business. Er kritisierte, dass die Federal Reserve den Leitzins "zu schnell" anhebe und "zu unabhängig" sei. Trump betonte zugleich, dass seine Worte nicht als Botschaft an den von ihm selbst ernannten Notenbankchef Jerome Powell gemeint seien, da die Notenbank eine vom Weißen Haus unabhängige Institution sei.

USA landen in Ranking zur Wettbewerbsfähigkeit auf Platz eins

Die USA haben laut einem Bericht des Weltwirtschaftsforums die wettbewerbsfähigste Wirtschaft der Welt. Deutschland kommt in dem Ranking auf den dritten Platz. An zweiter Stelle steht in diesem Jahr Singapur, die Schweiz landet auf dem vierten Platz. Bei der Innovationsfähigkeit - für das Weltwirtschaftsforum eine von zwölf Säulen der Wettbewerbsfähigkeit - ist Deutschland dem Bericht zufolge Spitze. Dabei geht es um die Entwicklung einer neuen Idee bis hin zu ihrer erfolgreichen Vermarktung.

Verdächtige in Fall Khashoggi kommen aus Umfeld von Kronprinz - Zeitung

Im Fall des verschwundenen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi sollen Verdächtige einem US-Medienbericht zufolge dem Umfeld von Kronprinz Mohammed bin Salman angehören. So habe ein Verdächtiger namens Maher Abdulasis Mutreb den saudi-arabischen Kronprinzen in diesem Jahr bei Reisen in die USA, nach Spanien und Frankreich begleitet, berichtete die New York Times. Möglicherweise handle es sich um einen Leibwächter.

Trump: Riad sagt "vollständige" Untersuchung im Fall Khashoggi zu

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine "vollständige" Untersuchung zum Verschwinden des Journalisten Jamal Khashoggi zugesagt. Bin Salman habe ihm in einem Telefonat gesagt, dass die Untersuchung des Falles bereits begonnen habe und rasch ausgeweitet werden solle, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

USA verhängen neue Sanktionen gegen iranische Revolutionsgarden

Die US-Regierung geht weiterhin gezielt mit Sanktionen gegen die mächtigen iranischen Revolutionsgarden vor. Neu verhängte Strafmaßnahmen richten sich gegen die Basidsch-Milizen - eine Untergruppe der Revolutionsgarden - sowie gegen ein Finanzierungsnetzwerk der Milizen, wie das Finanzministerium in Washington mitteilte.

Union und FDP stellen sich gegen Europaplan von Scholz

Der Vorstoß von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für eine europäische Arbeitslosenversicherung stößt beim Koalitionspartner auf Ablehnung. "Mit der Union wird es keine EU-Arbeitslosenversicherung geben", sagte Unions-Vizefraktionschef Carsten Linnemann dem Handelsblatt. "Das wäre eine Vergemeinschaftung von weiteren Risiken", ergänzte der Chef der einflussreichen CDU-Mittelstandsvereinigung.

Luxemburgs Premierminister Bettel erneut mit Regierungsbildung beauftragt

Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel ist erneut mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Zwei Tage nach der Parlamentswahl erhielt Bettel von Großherzog Henri den Auftrag, eine Regierungsmannschaft zusammenzustellen. Bettels Liberale, die sozialistische LSAP und die Grünen hätten ihren Willen zu Koalitionsgesprächen bekundet, teilte der Palast mit.

